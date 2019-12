Käytetyn tavaran markkinat kiihtyvät joulun molemmin puolin – kun joulupukin perävalot näkyvät, moni panee lahjan jo myyntiin

Tavaroiden kierrätys on yhä suositumpaa, moni ostaa myös joululahjan käytettynä.

Käytetyistä tavaroista on tullut suosittuja joululahjoja muutamassa vuodessa, tietää Relove -käytetyn tavaran kauppaa pyörittävä Noora Hautakangas.

– Joulunaika on vuosi vuodelta näkynyt yhä enemmän kaupassa. Neljän vuoden takaiseen ero on radikaali. Tämä vuosi on vielä poikkeuksellinen, Hautakangas sanoo.

Kierrätettyjä joululahjoja ostetaan enemmän kuin koskaan.

Noora Hautakangas omistaa Relove-kauppaketjun, joka myy kierrätettyjä vaatteita ja asusteita. Heikki Valkama

Hautakankaan mukaan taustalla on ilmastonmuutos. Kulutusahdistus ja ostohäpeä ovat kasvaneet ja se näkyy.

Hän ostaa itsekin enimmäkseen kierrätettyjä lahjoja.

– Ihmiset tulevat kyselemään juuri tietynlaista tuotetta. Ostin juuri itse xxxx xxx* käytettynä kummilapselle, Hautakangas sanoo.

*Kummilapsen jouluyllätyksen suojelemiseksi Yle sensuroi poikkeuksellisesti Hautakankaan kommentin.

Vain pieni osa suomalaisista harmistuu, jos saa käytetyn lahjan

Noin puolet suomalaisista on ostanut käytettyjä joululahjoja, kertoo Tori.fi:n laaja kysely. Tori.fi on suosittu verkkokauppa, jossa ihmiset voivat myydä toisilleen tavaroitaan.

Rami Moilanen/ YLE

Kyselyn mukaan vain 16 prosenttia suomalaisista suhtautuu kielteisesti ajatukseen, että antaisi käytettyä tavaraa joululahjaksi. Vielä harvempi, kahdeksan prosenttia, harmistuisi, jos saisi käytettyä joululahjaksi.

Torin kyselyyn vastasi 2629 henkilöä. Vastausten perusteella 13 prosenttia suomalaisista on kokenut ilmastoahdistusta joulunviettotapojensa takia.

Liki joka neljäs sanoo jakaneensa aiemmin joululahjoja perheensä ja ystäviensä kanssa, mutta luopuneensa tavasta ympäristösyistä.

Virallinen nimi tavalliselta kuluttajalta toiselle käytävälle kaupalle on vertaiskauppa.

– Vertaiskauppa on valtavirtaistunut viime vuosina todella kovaa vauhtia. Kokonaiskulutuksesta vain kaksi prosenttia vastaa vertaiskauppaa, mutta saman aikaan vertaiskauppa kasvaa 15 prosentin vuosivauhtia. Tätä ajavat ennen kaikkea nuorten ihmisten kulutustottumukset, sanoo Tori.fi markkinapaikkapäällikkö Timo Hautamäki.

Käytettyjen vaatteiden kauppa on nopeiten kasvava vaatemyynnin ala.

Kansainvälisen Threup-raportin mukaan käytettyjen vaatteiden ja asusteiden markkinat ovat kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana 21 kertaa nopeammin kuin muiden vaatteiden ja asusteiden.

Nettikirppareilla käytetyn ostamisen ja myyminen on helpompaa kuin koskaan

Kulutusta tutkivan Helsingin yliopiston tutkijan Linda Turusen mukaan käytettyjen tavaroiden suosio selittyy vain osin huolella kuluttamisen ympäristövaikutuksesta.

Toinen puoli ilmiötä liittyy teknologiaan.

Linda Turunen tutkii Helsingin yliopistossa kuluttamista. Heikki Valkama

Digitaalisuus on luonut ostamiselle ja myymiselle aivan uudenlaisen ympäristön.

Käytetyille tavaroille on syntynyt monenlaisia jälleenmyyntipalveluja. Huuto.netin ja Tori.fi sekä Facebookin Marketplacen rinnalla toimii myös esimerkiksi designesineisiin ja brändivaatteisiin erikoistuneita kauppoja, kuten vaikka Franckly, Emmy ja Vähän käytetty. Työkaluille ja koneille on omia palveluita, kuten Nettikone.

Käytetty joululahja ei kerro köyhyydestä, vaan vastuullisesta kuluttamisesta

Koko ajattelu käytetyn ostamisesta on muuttunut. Enää mielikuvissakaan ei osteta vanhoja kirppuisia vaatteita toreilta, vaan vintage-tavaraa second hand -kaupoista.

– Nyt käytetyn ostaminen ei kerro köyhyydestä vaan siitä, että kuluttaja on kiinnostunut ympäristöasioista, sanoo tutkija Linda Turunen Helsingin yliopistosta.

SPR:n kontissa saa joulukoristeita myös 5 euroa ki Rami Moilanen/ YLE

On sosiaalisesti hyväksyttävämpää ostaa käytettyä kuin aiemmin.

Käytettynä ostetaan Turusen mukaan vaatteita sekä luksus- ja designtuotteita. Yksi iso käytettyjen tavaroiden markkina on lasten ja vauvojen vaatteet.

Käytettyjen vaatteiden markkinan kasvun taustalla ovat ennen kaikkea nuoret kuluttajat. Heillä kiinnostus käytettyihin vaatteisiin saattaa jopa vähentää kiinnostusta ostaa vaatteita uutena. Toisaalta kirppariostamisen ja myymisen helppous saattaa vaikuttaa myös siihen että ostetaan ja myydään uutenakin hankittuja tuotteita nopeammalla tahdilla

Kierrätyksen edelläkävijöitä ovat nuoret, kertoo myös kansainvälinen Thredup-raportti. Sen mukaan etenkin noin 20-30-vuotiaat ottaneet käytetyt tavarat omakseen. Eikä into kierrättää ole enää vain edelläkävijöiden juttu. Se läpäisee koko ikäpolven.

Tori.fi:n Timo Hautamäen mukaan raportin tiedot pitävät paikkansa myös Suomessa. Nuoret käyvät edellä ja muuttavat kulutustottumuksia.

Kuka oikeasti haluaa käytetyn lahjan – yllättävän moni

Kuluttajia tutkiva Linda Turunen arvioi, että käytettyä tavaraa on edelleen hankalampi ostaa joululahjaksi kuin itselle.

Kotimainen lasi ja kulta ovat Kontissa tämän vuoden suosittuja lahjoja. Rami Moilanen/ YLE

Toisaalta käytettynä voi hankkia harvinaisuuksia ja erikoisia tuotteita, jotka kertovat, että lahjanantaja on nähnyt vaivaa.

Esimerkiksi “limited edition” -vaatteet tai asusteet, joita ei enää valmisteta, kertovat siitä, kuinka paljon antaja on miettinyt saajaa, Turunen pohtii.

SPR:n Kontti -kirpputorin myymäläpäällikkö Marje Arvinen sanoo, että jouluksi ostetaan heiltä erityisesti kotimaista design-lasia ja kultakoruja. *Timo Hautamäki *kertoo, että Tori.fi:stä jouluna ostetaan lahjoja. Etenkin haetaan kotimaisia brändejä, kirjoja ja keräilyesineitä toisille lahjaksi.

Kontin myymäläpäällikkö Marje Arvisen mukaan muutos on ollut valtava: käytetyistä joululahjoista on tänä vuonna tullut suositumpia kuin koskaan. Heikki Valkama

“Lahjat menevät myyntiin, kun pukin perävalot näkyvät”

Joulunaika on käytettyjen tavaroiden kaupassa sesonkiaikaa, pyhien molemmin puolin.

Jos lahjoja ostetaankin ennen joulua, niitä myös myydään pois joulun jälkeen.

Tori.fi:n Timo Hautamäki kertoo, että osa ihmisistä laittaa kiertoon lahjan, josta ei oikeasti pitänyt. Osa taas myy pois muita vanhoja tavaroitaan, jotka uusi lahja on tehnyt tarpeettomaksi.

– Sen jälkeen kun joulupukista näkyy perävalot, sivuillemme ilmestyy suuri määrä ilmoituksia.