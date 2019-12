Al-Holin operaatio vaatii valtioneuvoston päätöksen, sanoo soteministeriön kansliapäällikkö: "Vastuu on yksittäiselle virkamiehelle liian suuri"

Julkisuudessa on puitu kuluneella viikolla niin sanottua "operaatio Korpea", eli ulkoministeriön luotsaamaa operaatiota, jonka tavoitteena on al-Holin leirillä olevien suomalaisten toimittaminen Suomeen turvaan.

Ilta-sanomien mukaan operaatiossa on ollut kyse nimenomaan leirillä olevien lasten pelastamisesta (siirryt toiseen palveluun), ilman lasten vanhempia. Ulkoministeri Pekka Haavisto totesi maanantaina, että tällaista operaatiota ei ole suunniteltu.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kiistää asian. Hänen mukaansa suunnitellussa pelastusoperaatiossa on varauduttu eri tilanteisiin, kuten orvoiksi jääneiden lasten, tai kokonaisten perhekuntien hakemiseen turvaan.

– Varautumisessa ja valmistautumisessa on ajateltu sekä lapsia, että heidän vanhempiaan.

Ministeriöiden virkamiehet ovat neuvotelleet asiasta pitkin vuotta ja laatineet suunnitelmia eri tilanteiden varalta. Käytännössä on valmistauduttu ensisijaisesti siihen, että al-Holin leirin olot huonontuvat, minkä seurauksena pakolaiset poistuvat leiriltä, mikä mahdollistaisi heidän toimittamisensa Suomeen.

Kyse ei ole ollut pelkästä neuvottelusta. Ylen tietojen mukaan ulkoministeriö on sijoittanut kaksi virkamiestä valmiuteen Irakin pohjoisosassa olevaan Erbilin kaupunkiin valmistautumaan suomalaisten tuloon. Lisäksi ulkoministeriö on nimennyt erillisen virkamiehen valmistelemaan al-Holin leiriin liittyviä asioita.

Operaatio, jossa suomalaiset virkamiehet matkaisivat al-Holin leirille hakemaan pelkkiä lapsia, on Ylen tietojen mukaan suunnitelluista skenaarioista epätodennäköisin.

Tähän on ainakin kaksi syytä: lasten erottaminen vanhemmistaan ilman viranomaisyhteistyössä tehtyjä lainmukaisia huostaanottopäätöksiä on lastensuojelulain vastaista. Toinen syy on se, että alueella toimiva kurdihallinto ei salli Suomen erottavan lapsia äideistään.

Lapsia vanhempineen ei kuitenkaan voi tuoda Suomeen ilman valtioneuvoston päätöstä, Varhila sanoo.

– Asia vaatii valtioneuvoston päätöksen, mutta asiasta on valtioneuvoston tasolla ilmeisesti vain keskusteltu. Vastuu operaatiosta on yksittäiselle virkamiehelle virkavastuulla aivan liian suuri.

Tämänhetkinen toimitusministeristö ei päätöstä voi tehdä, koska toimitusministeristö ei tee uusia poliittisia avauksia.

Päätöksellä on kiire, sillä al-Holin leirin turvallisuustilanne on huonontunut. Kurdien paikallishallinnon mukaan sen resurssit eivät riitä takaamaan suuren leirin turvallisuutta, ja on sen vuoksi patistanut ulkomaita ottamaan kansalaisensa leiriltä.