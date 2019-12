Herätys: PS nousi ennätykseen ja keskustalle murskaluvut Ylen mittauksessa, hallitustunnustelija valitaan, Ranskassa alkaa jättilakko

Ylen mittaus: Perussuomalaiset jyristelivät taas eteenpäin, keskustalle kaikkien aikojen murskaluvut

Perussuomalaisten suosion nousukiidolle ei näytä tulevan loppua. Suurin putoaja Ylen Taloustutkimuksen teettämässä kannatuskyselyssä on keskusta. Edes tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni ei ole saanut keskustan kannatusta nousuun.

Hallitustunnustelujen vetäjä valitaan

Eduskuntaryhmät sopivat tänään hallitustunnustelujen vetäjästä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kutsunut ryhmät koolle kello 16.30. Pääministeriehdokkaaksi ilmoittautunut liikenne- ja viestintäministeri, SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin pitää luontevana, että tunnustelijana olisi pääministerin paikalta eronnut Antti Rinne. Keskustasta sanottiin eilen, ettei puolue vastusta, jos tunnustelijaksi tulee Rinne.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Markku Ulander / Lehtikuva

Soten valinnanvapaudesta on tullut trendi

Asiantuntijan mukaan valinnanvapauden monimutkaisuus voi johtaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Henrietta Hassinen / Yle

Sosiaalipolitiikan tutkija Olli Karsio selvitti sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta useissa eri maissa. Selvitysten mukaan nuoret ja muuten aktiiviset ihmiset pärjäävät valinnoissa, mutta järjestelmän monimutkaisuus voi johtaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen.

Ranskassa alkaa Macronin eläkeuudistusta vastustava suurlakko

Ranskan julkinen liikenne seisahtuu ja arviolta puolet kouluista on kiinni suurlakon vuoksi. Juha Nurminen / Yle

Ranskassa miljoonia julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöitä osallistuu tänään alkavaan suurlakkoon. Maan julkinen liikenne seisahtuu ja arviolta puolet kouluista on kiinni. Myös suurin osa Ranskan poliisiasemista, jätteenkäsittelylaitoksista ja öljynjalostamoista on suljettuna. Lakkoilijat vastustavat presidentti Emmanuel Macronin suunnitelmia uudistaa Ranskan eläkejärjestelmää.

Lauhaa, mutta liukasta

Keli on tänään liukas jalankulkijoille ja autoilijoille. Anniina Valtonen / Yle

Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Lämpötila on 2–7 astetta. Pohjoisessa on pilvistä ja paikoin lumisadetta. Päivällä on myös laajoilla alueilla poutaa. Lämpötila pysyttelee pääosin muutamassa pakkasasteessa.

Jalankulkijoiden on syytä olla aamulla varuillaan huonon jalankulkusään takia. Varoitus on annettu koko Suomeen Lappia ja Koillismaata lukuun ottamatta. Lapissa ja Koillismaalla puolestaan on huono ajokeli.

