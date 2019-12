Monet Tšehov-roolit näytellyt Emmi Parviainen kiteyttää Tšehovin hahmojen kiehtovuuden: "Se saamattomuus on tosi liikuttavaa"

Tunnetun näyttelijäsuvun perillinen Emmi Parviainen ei ollut aluksi ollenkaan vakuuttunut siitä, että haluaa näyttelijäksi. Nuorena Parviainen oli tosin vaikuttunut Reko Lundanin teoksista Kom-teatterissa, mutta ala alkoi todella kiinnostaa vasta ensimmäisellä hakukerralla Teatterikorkeakouluun.

– Olin pohtinut pitkään, että haenko sinne ja haluanko näyttelijäksi. En päässyt silloin kokeissa mitenkään pitkälle, mutta siellä tuli sellainen tunne, että tätä voisin ymmärtää ja osata. Vuoden päästä pääsin sitten sisälle.

Neljän suuren klassikkonäytelmän Tšehov-putki

Heti valmistuttuaan teatteritaiteen maisteriksi Parviaisella alkoi muiden töiden ohessa harvinaisen tiivis Anton Tšehovin klassikkonäytelmien putki. Hän on ollut Suomen Kansallisteatterin kaikissa suurissa Tšehov-tuotannoissa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Ensin Kirsikkapuisto, sitten Vanja-eno, Kolme sisarta ja parhaillaankin esitettävä Lokki.

– Minulle Tšehov jotenkin resonoi. Minä olen varmaan oppinut paljon näyttelemään tekemällä Tšehovin näytelmien rooleja. Niitä voi lähestyä niin miljoonasta kulmasta. Jotain niissä klassikoissa on – se tarina on kaikilla tiedossa, ja kaikilla on siitä joku käsitys, ja minua se kiehtoo aina.

Tšehovinsa tunteva Parviainen löytää henkilöhahmoista jotakin yhteistä, koskettavaa ja slaavilaista.

– Se saamattomuus on tosi liikuttavaa – ja toive jostakin. Se, että täytyy uurastaa ja tehdä töitä muiden eteen, ja vain elää ja selvitä tästäkin. Ja niinhän se on, että mikä se Moskova kenellekin on. Siinä Tšehov jotain ikiaikaista, ja näyttelijälle se on tosi ihanaa, koska sitä voi lähestyä mitä kautta hyvänsä.

Ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi

Emmi Parviainen on tämän vuoden Kultainen Venla -ehdokkaana parhaan naisnäyttelijän sarjassa pääroolistaan tv-sarjassa Nyrkki.

Katso Emmi Parviaisen koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenassa: