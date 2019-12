Ulkoministeri Haavisto: Pyysin anteeksi konsulipäällikkö Pasi Tuomiselta, hän on tervetullut jatkamaan tehtävässään

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi Ylen A-studion haastattelussa, että hän on pyytänyt anteeksi konsulipäällikkö Pasi Tuomiselta.

Haaviston mukaan Tuominen on halutessaan tervetullut jatkamaan tehtävässään. Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kirjoittanut, että Haavisto on syrjäyttänyt Tuomisen tehtävistään, koska tämä ei suostunut toteuttamaan operaatiota, jossa suomalaislapsia olisi kotiutettu Syyriasta ilman äitejään.

Haavisto sanoi, että suunnitelmaa tuoda vain suomalaislapsia al-Holin leiriltä Syyriasta Suomeen ei ole ollut ja kyseessä on uutisankka.

Ilta-Sanomat julkisti (siirryt toiseen palveluun) keskiviikkona ulkoministeriön sisällä lähetetyn Tuomisen sähköpostin, jossa tämä näki ongelmalliseksi, että ministerin kanslia "vyöryttää" virkamiesten tehtäväksi toimenpidettä, jolla autettaisiin lähtökohtaisesti vain lapsia.

Sähköpostissa Tuominen varoittaa, että päätöksen tekevää virkamiestä uhkaa pitkä vankilatuomio.

Haavisto kertoi, että ministeriössä keskusteltiin vielä kesällä mahdollisuutta auttaa erityisesti leirillä olevia lapsia. Pian kuitenkin havaittiin, ettei lapsia voi syyrialaisviranomaisten näkemyksen vuoksi tuoda Syyriasta erikseen Suomeen.

Al-Hol-asiaa käsittelemään nimitettiin erityinen virkamies, jonka toimenkuvaa on käsitelty koko hallituksen iltakoulussa lokakuun lopussa, Haavisto kertoo.

– Tämä Pasi Tuomisen meili on tätä edeltävältä ajalta, Haavisto sanoi.

Haavisto keskusteli Tuomisen kanssa puhelimessa

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei ole kommentoinut tilannetta julkisuudessa. Haavisto kertoo keskustelleensa Tuomisen kanssa tänään puhelimessa puolitoista tuntia.

– Pyysin tietysti anteeksi, kun tässä on ollut monessa kohdassa rikkinäinen puhelin. Samalla kuulin, että hänellä ei ole mitään tämän nykyisen henkilön tointa ja tehtävänkuvaa vastaan. Ei ole mitään ristiriitaa siellä konsuliosastolla näiden toimenpiteiden ja hänen työnsä välillä. Sanoin, että hän on ilman muuta tervetullut jatkamaan tehtävässään, jos hän niin haluaa.

Haavisto ei myönnä, että olisi syrjäyttänyt Tuomisen al-Holiin liittyvän erimielisyyden vuoksi.

– Hän on ollut tehtävässään tähän asti ja tottakai, jos samalla osastolla on hyvin monia, ristiriitaisia käsityksiä tehtävistä se on aina hallinnossa vaikeaa. Tottakai on sitten katsottu, onko jotain muita mieluisia tehtäviä.

– Mutta nyt tämän kuultuani tänään - olemme nyt pari viikkoa yrittäneet tapaamista järjestää - niin hän on hyvin tervetullut. Hän on hyvin pätevä virkamies ja on tottakai tervetullut jatkamaan tässä konsulipäällikön tehtävässä.

Haavisto perusteli aikaisempia pohdintoja nimenomaan lapsiin kohdistuvista toimenpiteistä oikeuskanslerin lokakuussa antamalla linjauksella. Sen mukaan perus- ja ihmisoikeudet puoltavat sitä, että hallitus pyrkisi kotiuttamaan ainakin lapset.

