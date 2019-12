Nepalilainen kylä jakaa käteistä naisille, jotka kieltäytyvät karjasuojasta kuukautistensa aikana

Nepalilainen kylä on ottanut päättäväisen askeleen kohti kuukautismyönteisyyttä. Läntisessä Purbichaukin kylässä jaetaan käteistä naisille, jotka kieltäytyvät eristäytymästä karjasuojiin kuukautistensa aikana, kertoo uutistoimisto Reuters.

Satoja vuosia vanhan chhaupadi-perinteen mukaisesti kuukautisten aikana tytöt ja naiset ovat likaisia ja tuovat yhteisölle huonoa onnea.

Esimerkiksi luonnonkatastrofin pelossa naisia passitetaan vielä tänäkin päivänä karjasuojiin ja alkeellisiin, mudasta ja pellistä rakennettuihin hökkeleihin.

Syrjivä perinne vaarantaa naisten ja heidän lastensa hengen.

Sunnuntaina 21-vuotias nuori nainen kuoli karjamajaan Purbichaukissa. Poliisi on arvioinut naisen menehtyneen tukehtumalla, sillä nainen oli joutunut pitämään majan sisällä tulia pysyäkseen lämpimänä.

Merkittävä avustus rohkeille naisille

Tuore tapaus ei ole ainoa laatuaan. Myös aiemmin tänä vuonna Nepalissa on tapahtunut ainakin kaksi vastaavaa onnettomuutta, joista toisessa kuoli teinityttö ja toisessa äiti kahden pienen poikansa kanssa. (siirryt toiseen palveluun)

Vanha perinne vaarantaa paitsi naiset myös heidän mukanaan majaan tulevat lapset. Kuva karjamajasta Achamista Nepalista vuodelta 2017. Narendra Shrestha / EPA

Purbichaukin kylän johtaja Dirgha Raj Bogati on ilmoittanut maksavansa perinteestä kieltäytyville naisille 5 000 rupian (noin 40 euron) palkkion. Summa on merkittävä, sillä Nepalissa minimipalkka on vain hieman enemmän. (siirryt toiseen palveluun)

– Meidän pitää tuhota karjamajat mielessämme, muuttaa asennettamme ja hyväksyä kuukautiset luonnollisena osana naisen elämää, Dirgha Raj Bogati alleviivaa Reutersille.

Ikivanhan uskomuksen mukaan naiset eivät saa kuukautistensa aikana tavata muita ihmisiä tai olla tekemisissä maidon ja karjan kanssa. Lisäksi naisten syömistä rajoitetaan.

Alkeellisissa majoissa naiset altistuvat myös käärmeenpuremille, villieläinten hyökkäyksille ja raiskauksille.

Satojen vuosien perinteen kitkeminen on hankalaa

Syrjivä hinduperinne on kielletty lailla jo vuonna 2005, mutta kielto jäi tehottomaksi.

Vuonna 2017 lakiin lisättiin täsmennys, jonka myötä lain rikkoja voi saada tuntuvan sakon tai kolmen kuukauden vankilatuomion. Perinne jatkuu silti erityisesti syrjäseuduilla.

Majoja on tuhottu perinteen lopettamiseksi, mutta keino ei ole tehokas, sillä kylissä rakennetaan uusia hökkeleitä vanhojen tilalle.

Viranomaiset ovat myös uhkailleet, että chhaupadi-perinteen harjoittaminen johtaa perheille myönnettävän valtiontuen kieltämiseen. Ongelmallista on kuitenkin, etteivät naiset uskalla tai halua kertoa kohtelustaan, koska sen takana ovat heidän omat perheenjäsenensä.

Tuntuva rahallinen avustus voi olla kannustin perinteen lopettamiseksi. Kylän johtaja Dirgha Raj Bogati sanoo, että Purbichaukissa naisille jaettavasta kerta-avustuksesta hyötyy tänä vuonna noin sata naista.

Kuukautisiin liittyvällä häpeällä ja syrjinnällä on kauaskantoisia seurauksia naisten elämälle, koulutukselle ja yhdenvertaisuudelle. Epätasa-arvoisia kuukautisperinteitä on myös esimerkiksi Keniassa, Tansaniassa ja Intiassa.

Lähteet: Thomson Reuters Foundation