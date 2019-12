Eivät työkiistat tähän lopu: Keväällä riidellään hoitoalalla – Nyt purkautuvat useamman kierroksen palkankorotuspaineet

Postin kiista johti osaltaan hallituksen kaatumiseen. Ensi viikolla alkavat teollisuuden lakot ja työnantajapuolen ilmoittama metsäteollisuuden työsulku. Työmarkkinasyksy on ollut myrskyisä ja kun työehdoista ei ole päästy sopuun, sekä työnantajat että työntekijät ovat ottaneet kovat aseet käyttöön.

Riitoihin ei ole vuodenvaihteenkaan jälkeen luvassa helpotusta, sanoo professori Harri Melin Tampereen yliopistosta. Teollisuuden lisäksi niin yksityisen palvelualan kuin julkisen sektorin neuvotteluista tulee vaikeat, Melin uskoo.

Hoiva-aloja edustavat palkansaajaliitot Super ja Tehy ovat vaatineet tuntuvia palkankorotuksia muun muassa hoitajamitoituksen takia.

– On melko helppo ennustaa, että julkisen sektorin palkanmaksukyky ilman valtion erikoistoimenpiteitä on jokseenkin olematon. Tämä tulee näkymään melkoisina jännitteinä, kun julkisen sektorin neuvottelut alkavat.

Työehtosopimuksista on kaikilla aloilla vaikea päästä sopuun, uskoo professori Harri Melin. Jani Aarnio / Yle

Työntekijäpuolella purkautuvat nyt useamman neuvottelukierroksen paineet saada lisää palkkaa, arvioi professori Heikki Ervasti Turun yliopistosta. Työntekijää on hänen mukaansa helppo ymmärtää.

– Taustallahan on useampia hyvin maltillisia kierroksia ja kierroksia, joissa on aikaisemmista eduista suorastaan luovuttu. Nyt kun talouskasvua on tullut vähän reilummin, niin halutaan päästä osalliseksi siitä.

Palkansaajat ovat Ervastin mukaan tulleet työnantajia vastaan vuoden 2008 talouskriisin jälkeen monella tavalla. Näistä yksi on työaikaa pidentänyt kilpailukykysopimus (kiky), joka nyt hiertää neuvottelijoiden välejä.

– Kyllähän sitä maailmalla ihmeteltiin ja kovasti kyseltiin, että miten tuommoinen on edes mahdollista.

"Liittokohtaiset neuvottelut hankalampia"

Maltillisia palkankorotuksia ja kikyä on perusteltu Suomen teollisuuden kilpailukyvyllä muihin maihin nähden. Työn hinta ei kuitenkaan ole ainoa kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, Harri Melin sanoo.

– Työn hinnasta puhutaan, mutta hyvin vähän esimerkiksi siitä, kuinka kilpailukykyisiä suomalaiset tuotteet ovat laadultaan.

Osaltaan riitaisia neuvotteluja selittää myös luopuminen hallituksen, työntekijöiden ja työnantajien kolmikantaisesta sopimisesta. Liittokohtaiset neuvottelut ovat hankalampia ratkaista, Melin sanoo.

– Kun kaikki neuvotteluasiat ovat yhdessä korissa, yhteisen tuloksen löytäminen on helpompaa.

Professori Heikki Ervasti toivoo, että laajamittaisilta lakoilta vältyttäisiin, vaikka työntekijöiden ja työnantajien näkemykset työehdoista ovat kaukana toisistaan. Dimitri Volgin

Sovintohaluja vähentää myös se, että julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan työnantajan vaatimukset ovat olleet suorastaan rajuja, Heikki Ervasti sanoo.

Lomarahojen voimakasta leikkaamista, lakko-oikeuden rajoittamista, ammattiyhdistyksen jäsenmaksujen perimisen lopettamista, työajan pidentämistä arkipyhien osalta, hän luettelee.

– Jos näitä oikeasti aletaan esittää nyt, niin voisi sanoa, että se on työnantajilta aika huono ajoitus. Tällainen kiristää merkittävästi neuvottelumahdollisuuksia.

"Lakoissa kaikki menettävät"

Heikki Ervasti ymmärtää kuitenkin myös työnantajia. Se, että työehtosopimukset ovat katkolla juuri silloin, kun talousnäkymät ovat aiempaa heikommat, vaikeuttaa neuvotteluita, hän sanoo.

Hän uskoo kuitenkin, että sovun löytyminen on mahdollista, ja toivoo laajamittaisen lakkoilun välttämistä.

– Ettei palattaisi siihen tilanteeseen, jossa aikaisempina vuosikymmeninä oltiin, kun Suomi niitti maailmalla kuuluisuutta erityisen konfliktoituneilla työmarkkinoilla ja suurella määrällä lakkopäiviä. Ne ovat menetys kaikille.

