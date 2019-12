Yle seuraa: Suurlakko lamautti Ranskan – mielenosoitukset käynnissä, junat pysähdyksissä, Eiffelille ei asiaa

Ranskassa alkoi torstaina suurlakko, jonka kestosta ei ole tietoa. Lakon arvioidaan olevan suurin presidentti Emmanuel Macronin aikana.

Lakkoilijat vastustavat Macronin eläkeuudistusta, jonka he pelkäävät vaikuttavan eläkeikään ja eläkkeen suuruuteen. Voit lukea perusasiat Pariisin eläkejärjestelmän kiemuroista tästä.

Lakkoon on kutsuttu miljoonia julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöitä: poliiseja, opettajia, juristeja, ammattikuljettajia, lennonjohtajia ja sähkömiehiä.

Lakko pysäyttää raideliikenteen ja häiritsee erityisesti kotimaan lentoliikennettä. Osa kouluista ja poliisiasemista on suljettu. Myös jätehuollon odotetaan häiriintyvän.

Pariisissa järjestetään tänään suurmielenosoitus. 6 000 poliisia on valmiudessa. Eiffel-torni kehottaa vierailijoita pysymään poissa.

Ranskassa on alkanut suurlakko, jonka taustalla on jyrkkä vastarinta presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta vastaan. Julkista sektoria koskevaan lakkoon on kutsuttu miljoonia työntekijöitä.

Ensimmäisenä lakkopäivänä 90 prosenttia junaliikenteestä on pysäytetty. Myös kaikki metrot ovat laittaneet luukkunsa kiinni, mikä lisää ruuhkaa ja liikennettä Pariisin ympäristössä.

Lakko häiritsee myös lentoliikennettä. Lentoyhtiö Air Francen lennoista 30 prosenttia on peruttu.

Pariisissa suuret ihmisjoukot marssivat keskustan kaduilla. Mielenosoitukset ovat ainakin toistaiseksi pysyneet rauhallisina, eikä väkivaltaisuuksia ole tullut tietoon.

Lakon ja sen aiheuttaman sekaannuksen pelätään kestävän useita päiviä. Lakon pituudesta ei ole tehty päätöstä.

Lähteet: AP, Reuters