Nainen kutsui tuntemattomia puistoon, jotta saisi heidät kohtaamaan toisensa – paikalle saapui 2000 ihmistä: "Lähti vähän käsistä"

Inka Setälä on palkittu Vuoden vapaaehtoisena.

Punaisen kiharapilven alla hymyileva Inka Setälä tunnistetaan, kun hän kulkee kotikaupunkinsa kaduilla. Eivätkä ihmiset vain tunnista Setälää, vaan tulevat myös juttelemaan hänelle.

– Se on ihanaa. Sellainen kohtaaminen ja pienikin läsnäolo on tosi tärkeää ihan meille kaikille, Setälä toteaa.

Tähän ajatukseen tiivistyy Setälän viime vuosien työ, josta hänet tänään palkittiin Vuoden vapaaehtoisena.

Kaikki sai alkunsa, kunSetälä muutti muutama vuosi sitten takaisin kotikaupunkiinsa Kotkaan. Takana oli parikymmentä Helsingissä vietettyä vuotta. Setälä halusi päästä taas kiinni paikkakunnan asioihin, ja löytää uusia tuttavuuksia.

– Vaikka Kotka oli kotikaupunkini, tuli sellainen olo, että olisi ihanaa taas kohdata ihmisiä ja tutustua.

2 000 ihmistä kohtasi räntäsateessa

Inka Setälä tarttui tuumasta toimeen. Helsingissä yhteisöllisiä illallistapahtumia oli järjestetty taivasalla vuodesta 2013 lähtien. Setälä päätti tuoda idean Kotkaan.

Setälä kokosi pitkän pöydän keskelle Kotkan keskustaa, lehmusten varjoon. Paikalle saapui lähes 200 ihmistä illallistamaan omilla eväillään – ja kohtaamaan toisiaan.

– Mikä onkaan ihanampaa, kuin järjestää juhlat, ja kutsua kaikki paikalle. Siellä oli aivan mahtavia kohtaamisia. Aivan ventovieraat tulivat vieretysten istumaan, ja juttelivat.

Illallinen Lehmuskujalla-tapahtuma on järjestetty nyt jo kolme kertaa. Kirsi Lönnblad / Yle

Setälä alkoi ystävänsä kanssa pohtia mahdollisimman suurta ja helposti saavutettavaa paikkaa seuraavan tapahtuman järjestämiseen. Syksyisen tapahtuman järjestämispaikaksi valikoitui Katariinan meripuisto. Tavoitteena oli saada parikymmentä ihmistä kokoontumaan yhteen. Tavoitelukuun tuli kuitenkin lopulta useampi nolla perään.

– Emme tavoitelleet mitään suurta. Se vähän lähti käsistä. Innostuin, ja aloin kyselemään vielä enemmän, että ketkä kaikki haluaisivat tulla mukaan. Sehän oli huikea menestys. Paikalla oli melkein 2 000 ihmistä. Satoi räntää kaatamalla, ja ihmiset kohtasivat toisensa. Meillä oli ihanaa.

Setälä oli hankkinut kyytejä, joilla hoivakodeista haettiin vanhuksia mukaan tapahtumaan.

– Ihan joka ikäluokassa on niin paljon yksinäisyydestä kärsiviä ihmisiä, että on ihan hirveän tärkeää, että olemme ihmisiä ihmisille.

''Tosi suuri kunnianosoitus''

Molemmat vapaaehtoistapahtumat on nyt järjestetty jo kolme kertaa. Lehmuskujan illallisille on osallistunut parhaimmillaan 400 ruokailijaa. Katariinan meripuistoon puolestaan on kokoontunut yhteen jopa 3 000 ihmistä.

Setälän työ on nyt saanut huomiota myös Kotkan ulkopuolella. Hän on saamaastaan tunnustuksesta onnellinen.

– Tuntuu ihan mahtavalta. Olen vielä hyvin hämmentynyt tästä. Tämä on tosi suuri kunnianosoitus ihan meille kaikille, jotka ovat olleet mukana Kohtaamisia Kotkassa-jutussa ja kaikille muillekin vapaaehtoisille, Setälä sanoo.

Palkitsijaraadin mukaan Setälä on toiminnallaan tuonut Kotkaan yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa. Kansalaisareena uskoo, että Setälän luomalla konseptilla on mahdollisuus levitä myös muualle Suomeen.

Kilpailussa oli mukana kaikkiaan 86 ehdokasta. Setälä valittiin lopulta Vuoden vapaaehtoiseksi kymmenen finalistin joukosta. Saman palkinnon sai myös helsinkiläinen Lea Grönlund, joka on toiminut vapaaehtoisena tietotekniikan vertaisopastajana ENTER ry:ssä 20 vuoden ajan ja monitoiminaisena Mikaelin seurakunnassa 30 vuotta.

Setälä ja Grönlund toimivat seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläinä. Käytännössä naiset jakavat tietoutta vapaaehtoistyön merkityksestä.

Inka Setälän mukaan ihmiset pitävät usein vapaaehtoistyötä sitouttavana, ja ajattelevat sen vievän paljon aikaa ja voimavaroja. Asia on Setälän mukaan päinvastoin. Setälä itse kokee saaneensa vapaaehtoistyöstä enemmän kuin on antanut.

– Vapaaehtoistyö on sitä, että haluaa itse tehdä itselleen jotain mielekästä, ja samalla auttaa muita. Se todella palkitsee, ja siitä tulee hyvä mieli.

Vuoden vapaaehtoinen-palkinto on Kansalaisareena ry:n vuonna 2013 käynnistämä perinne, jonka tavoite on lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta.