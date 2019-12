Ensikertalaiset kertovat, millaiset Linnan juhlat oikeasti ovat: "Yllätyin siitä, miten paljon täällä on meitä, jotka vain ihmettelevät"

Max Sarinin juhlapuvun takkiin on ikuistettu yli sadan sarjakuvataiteilijan töitä.

Sadat Linnan juhlien vieraat ovat mukana ensimmäistä kertaa. Näin he näkevät Suomen kuuluisimmat kemut.

Kaikki ovat katsoneet itsenäisyyspäivän vastaanottoa televisiosta, mutta vain murto-osa meistä pääsee itse paikalle.

Presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio kutsuivat tänä vuonna Linnaan kaikkiaan 1 700 vierasta, joista sadat ovat mukana ensimmäistä kertaa. Annoimme Linnan ensikertalaisten kertoa, mikä Suomen kuuluisimmissa juhlissa yllätti eniten.

Max Sarin, sarjakuvataitelija

"Luulin, että tunnelma olisi tosi jäykkä, mutta ihmiset ovatkin hyvin ystävällisiä. Tilaisuus rentoutuu silminnähden alun jonottamisen jälkeen.

Yllätyin siitä, miten paljon täällä onkaan meitä, jotka vain ihmettelevät, missä mennään ja koettavat vain olla kaivamatta nenää!

Kun kutsukirje tuli, vitsailin vanhemmille, että tämä ei ainakaan ole verottajalta. He olivat räjähtää ylpeydestä. Itse mietin pitkään lähtemistä, koska juhlat ovat minulle vähän ahdistavia. Mutta lopulta olin iloinen, että tulin.

Kutsu merkitsee minulle sitä, että sarjakuvataiteilijoiden ala on nähty ja heitä luetaan. Sen vuoksi takissanikin on esillä yli sadan sarjakuvataiteilijan töitä. Halusin vastauksena kutsusta tuoda sarjakuvantekijöitä enemmän esille."

Saana Tyni, yrittäjä

Saana Tynin itsenäisyyspäivän asu on tehty mopeista ja siivousliinoista. Antti Haanpää / Yle

"Minut yllätti ehkä lämpö – ja se, miten korea tämä rakennus on. Varsinkin Atriumin kupoli, värit ja yksityiskohdat ovat todella upeita.

Sain tietää kutsusta, kun kollegani soitti mulle ja kertoi tasavallan presidentin kansliasta tulleesta kirjeestä. En tiedä, kumpi meistä tärisi ja haukkoi henkeä enemmän.

Kun mietin itsenäisyyttä, mietin isoisovanhempieni tarinoita sodasta. Kerran he kertoivat sotilaasta, jolta oli paleltunut varvas. Se oli katkaistava, jotta he pystyivät jatkamaan matkaa. Siinä on aika iso kontrasti sen kanssa, mistä tänä päivänä valitetaan."

Joona Sotala, e-urheilija

Joona Sotala ei uskalla jäädä Linnan juhlien jatkoille: aamulla odottaa jo lähtö Pariisiin seuraavaan kilpailuun. Antti Haanpää / Yle

"Minulle tämä on aika kummallinen paikka. Juhlava. Ja kuuma! En osaa oikein kuvaillakaan. Jännitin presidentin kättelyä ja siinä meni pasmat sekaisin, mutta on tosi suuri kunnia olla täällä.

Kun kutsu tuli, olin Yhdysvalloissa. Sain tietää siitä, kun isä oli postannut kuvan kutsusta Facebookiin. Se oli hieno tunne. Olin yllättynyt, koska en ollut kuitenkaan voittanut yhtä suurta kilpailua kuin edellisenä vuonna.

Olen tosi innoissani siitä, että saan edustaa Suomea ja viedä Suomea maailmalle. Meillä on täällä kaikki tosi hyvin."

Aija Pirinen, Kuopion Kaupunkilehden päätoimittaja

Yhteiskunnallista keskustelua käsitellyt paneelikeskustelu toi Aija Piriselle kutsun Linnan juhliin. Antti Haanpää / Yle

"Tämä on jännittävä, arvokas, tyylikäs ja mielenkiintoinen tilaisuus. Yllättävintä on ehkä ahtaus – mutta myös tunnelman rentous. Täällä pystyy juttelemaan kenen kanssa tahansa.

Suomen itsenäisyys kiteytyy minusta Veteraanin iltahuuto -kappaleeseen. Se on kappale, joka nostaa aina tunteet pintaan."

Risto Lång, tanssitaiteilija

Tanssitaiteilija RIsto Lång oli yksi pyörätuolilla liikkuvista Linnan juhlien vieraista. Antti Haanpää / Yle

"Minut yllätti täällä eniten erittäin ystävällinen palvelu. Pelkäsin, että pyörryn – mutta ei täällä ole tarvinnut jännittää. Aivan tuntemattomat ihmiset moikkaavat minulle, en tiedä mistä se johtuu.

Kutsu on ollut pitkään salainen haaveeni, mutta kun se tuli, yllätyin kovasti. Olen todella kiitollinen tästä.

Avustaja ojensi minulle kirjeen. Kun luin, että siinä lukee "Tasavallan Presidentiltä", taisin kiroilla vähän. Pidin kutsua olohuoneen päivällä varmaan kolme viikkoa. Aina päiväunien jälkeen oli pakko tarkistaa, että onko se oikeasti totta."

Aimo Karppinen, marjanpoimija-aktiivi

Raahelainen Aimo Karppinen tunnetaan marjanpoimintatempauksistaan vanhusten hyväksi. Antti Haanpää / Yle

"Kaikista yllättävintä on täällä ruuhka. Kyllä siitä varoitettiin etukäteen, mutta eihän tällaisessa ole tavallinen ihminen tottunut olemaan.

Tänne tuleminen jännitti ja pani vähän pulssia nousemaan. Mutta nyt alkaa helpottaa. On aivan valtava merkitys sillä, että saan omasta työstä tällaisen kunnianosoituksen."

