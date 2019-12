Laura Birnille merkittävä rooli legendaarisiin scifi-kirjoihin perustuvassa tv-sarjassa

Laura Birn on saanut tärkeän roolin amerikkalaisessa tieteissarjassa. Yhdysvaltalaisen tieteiskirjailija Isaac Asimovin Säätiö-kirjoihin perustuvan Foundation-sarjan showrunner on David S. Goyer, joka tunnetaan muun muassa Christopher Nolanin Batman-elokuvien yhtenä käsikirjoittajana sekä odotetun Sandman-tv-sarjan kehittäjänä.

Amerikkalaiset viihdealan julkaisut Deadline (siirryt toiseen palveluun)ja Variety (siirryt toiseen palveluun)kertovat, että Birn on yksi tv-sarjan "series regular" -näyttelijöistä. Se tarkoittaa, että hänet nähdään todennäköisesti sarjan joka jaksossa.

Birn esittää sarjassa linnunradan keisarin salaperäistä apuria Demerzeliä. Alkuperäisissä Säätiö-kirjoissa mieheksi kuvattu Demerzel on merkittävä hahmo kirjojen tarinan kannalta.

Foundation kertoo Säätiöksi kutsutusta ryhmästä lainsuojattomia, jotka yrittävät pelastaa heidät maanpakoon ajaneen galaktisen imperiumin tuholta. Asimovin vuosien 1942 ja 1992 välillä kirjoittamia Säätiö-tarinoita pidetään yhtenä tieteiskirjallisuuden historian merkkiteoksista.

Apple TV+ on tilannut Asimovin seitsenosaisesta tieteiseepoksesta kymmenen jakson mittaisen ensimmäisen kauden. Tv-sarjan julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Yhdysvalloissa Birn on aiemmin nähty muun muassa Netflix-sarjassa The Innocents (2018) ja Ross Clarken elokuvassa The Birdcatcher (2019). Hänet on tänä vuonna nähty myös pääosassa Anna Paavilaisen lyhytelokuvassa Kaksi ruumista rannalla, joka on voittanut palkintoja kansainvälisillä festivaaleilla.

Applen uusi suoratoistopalvelu Apple TV+ tuli markkinoille marraskuun alussa. Varsinaisia hittisarjoja kanavalla ei ole vielä nähty.

Birnin roolista kertoi ensimmäisenä Suomessa Episodi (siirryt toiseen palveluun).