Lopelta löytyi 1500-luvun hopeaäyri: inflaatiokolikko on peräisin herttua Juhana III:n ajalta

Kolikko on kahden äyrin hopearaha vuodelta 1573.

Loppilaisten aarteenetsijöiden Marko Saikkosen ja Joonas Hellevaaran metallinpaljastin piippasi loppilaisella pellolla. Hetken kaivamisen jälkeen parinkymmenen sentin syvyydestä paljastui hopeaäyri. Kolikko on peräisin vuodelta 1573.

Museoviraston intendentti Frida Ehrnsten kertoo, että löytö ei ole huippuharvinainen, mutta silti merkittävä ja mielenkiintoinen. Vastaavia kolikkolöytöjä on tehty jonkin verran, koska kyseessä on niin sanottu inflaatiokolikko.

– Juhana kolmannen aikana Suomen ruhtinaskunnassa kärsittiin inflaatiosta, minkä vuoksi rahojen hopeapitoisuutta pudotettiin. Vaikka rahoilla oli tietty arvo, olivat ne todellisuudessa arvottomampia. Siksi niitä on mahdollisesti hylätty.

Juhana kolmannen aikakauden rahat ovat ensimmäisiä, jotka yleistyivät Suomessa myös tavallisessa arkikäytössä. Vastaavia rahoja on löytynyt Suomesta erilaisista kätköistä esimerkiksi kirkkojen lattioiden alta.

Museoviraston mukaan Lopelta on löydetty aiemmin muutama saman aikakauden raha. Aarteenetsijät Saikkonen ja Hellevaaraolivat löydöstä luonnollisesti innoissaan.

– Olimme kuvaamassa materiaalia tulevaa aarteenetsijät-televisiosarjaamme varten. Taisi olla kolmas kuvauspäivä, kun metallinpaljastin piippasi. Maasta paljastui vanhan näköinen kolikko.

– Olimme yhteydessä Museovirastoon ja sieltä meidät toivotettiin tervetulleeksi näyttämään löytöä. Tietysti olimme todella innoissamme, kun kolikko paljastui Juhana kolmannen aikaiseksi, kertaa Saikkonen.

Aarteenetsintää tehtävä vastuullisesti ja harkiten

Museoviraston intendentti Frida Ehrnsten kertoo, että aarteenetsinnän yleistyminen on auttanut myös Museovirastoa saamaan aiempaa paremmin tutkimustietoa. Ihmiset ilmoittavat löydöksistä päivittäin. Ehrnsten kuitenkin muistuttaa, että aarteenetsinnässä on muistettava vastuullisuus.

– Pahimmillaan kaivauksilla saattaa jopa tuhota jotain merkittävää. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että jos esineitä alkaa löytyä samalta alueelta enemmänkin, niin tällöin ammattilaisen kutsuminen paikalle on viisasta.

Museovirasto ohjeisti aarteenetsijöitä kolikon löytöpaikan jatkotutkimuksista. Mikäli kolikoita ja esineitä löytyy lisää, silloin Museovirastoltakin tulee etsijöitä paikalle.

Mutta mitä kävi Saikkosen ja Hellevaaran löytämälle kolikolle? Sen he saavat tällä kertaa pitää itsellään. Kaksikolla on jo mietittynä kohde kolikolle. Sitä he eivät kuitenkaan vielä paljasta.