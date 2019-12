Ensimmäinen raportti valmis: Åbo Svenska Teaterin halkeamat eivät ulotu kantaviin rakenteisiin

Turun kauppatorin reunalla sijaitsevan kiinteistön kuntoa seurataan, kunnes toriparkkityömaa on valmis.

Åbo Svenska Teaterin rakenteiden halkeamat ovat lähinnä pintavahinkoja, kertoo tuore raportti. Vahinkoja on käynyt läpi Turun kaupungin palkkaama ulkopuolinen rakennusinsinööri.

Raportin mukaan halkeamia ei ole kantavissa rakenteissa. Tässä vaiheessa ei vielä ole selvää, miten vanhoja vauriot ovat.

Myös Turun rakennusvalvonta tekee parhaillaan teatterissa omia tutkimuksiaan. Niistä on määrä saada tuloksia lähiaikoina.

Sosiaalisessa mediassa on laajasti epäilty, että teatterirakennuksen halkeamilla olisi yhteys toriparkkityömaahan. Åbo Svenska Teaterin edessä on syvä kaivanto, ja ympäröivien katujen painumista on seurattu.

Teatterinjohtaja Jukka Aaltonen näyttää seinässä olevaa halkeamaa. Teatterin toimintaan vaurioilla ei ole ollut vaikutusta. Petra Ristola / Yle

Ensimmäiset uutiset rakennuksen halkeamista saatiin noin kuukausi sitten. Turun rakennusvalvonnan mukaan kaupunki alkoi heti tutkia kiinteistöä.

Halkeamat tutki ulkopuolinen, kokenut rakennusinsinööri.

– Tulosten mukaan halkeamia on rappauksissa ja ornamenteissa, ei kantavissa rakenteissa, tiivistää rakennustarkastaja Jouko Lamminen Turun kaupungilta.

Lamminen pitää raportin tietoja huojentavina.

– Näiden tietojen perusteella, jotka meillä nyt on, tilanne ei ole huolestuttava.

Lisätutkimuksia käynnissä

Turun kaupungin rakennusvalvonta ei kuitenkaan tyydy ensimmäisiin tuloksiin Åbo Svenska Teaterin kunnosta. Jouko Lammisen mukaan meneillään on uusi tarkistus, jonka tuloksia odotellaan.

– Jos toinenkin raportti osoittaa samat asiat, en ole kovin huolissani.

Lammisen mukaan kaupunki ottaa huolen halkeamista tosissaan. Kauppatorin reunalla sijaitsevan kiinteistön kuntoa seurataan niin kauan kuin toriparkkityömaa jatkuu.

Vielä ei tiedetä, miten halkeamat syntyivät, miten vanhoja ne ovat ja mikä ne aiheutti. Lamminen ei halua arvuutella syitä.

Åbo Svenska Teaterin lattianrajassa on halkeama. Petra Ristola / Yle

Työmaa kiinnostaa opiskelijoita

Myös rakennustekniikan lehtori Liisa Larkela Turun ammattikorkeakoulusta seuraa uteliaana, mitä Turun toriparkkityömaalla tapahtuu.

Hän on tuonut opiskelijoita keskustaan havainnollistaakseen, miten vaativaa rakentaminen on kauppatorin olosuhteissa.

Larkelan mukaan suuri osa Turkua lepää rakentamisen kannalta hyvin haastavalla maaperällä. Tukiseinät on pystytettävä oikein, etteivät maamassat lähde liikkumaan sivusuunnassa.

Turun toriparkkityömaa lokakuussa 2019. Suomen vanhin teatteri Åbo Svenska Teater on matalampi keltainen rakennus työmaan takana. Annika Holmbom / Yle

Larkela korostaa, ettei hän tunne toriparkkityömaan yksityiskohtia. Hän ei ota kantaa siihen, voisivatko teatterikiinteistön vauriot liittyä rakennustöihin.

Maamassojen liikkuminen sivusuunnassa on silti riskitekijä. Larkelan mukaan talojen paalutukset ovat lujilla, jos maa alkaa liikkua.

Teatterin ulkopuolella näkemiään halkeamia Larkela ei pidä erityisen vakavina. Sen sijaan kuvat teatterin sisältä näyttävät hänen mielestään pahaenteisemmiltä. Kantavissa rakenteissa vastaavat voisivat olla turvallisuusriski.

Juttu perustuu Yle Åbolandin toimittajan Marie Södermanin uutiseen.

