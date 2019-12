Koulunsa keskeyttänyt Mert Otsamo singahti muodin huipulle ja jäi sinne – seurasimme kuukauden ajan, kun entinen tosi-tv-tähti valmistautui Linnan juhliin

Mert Otsamon olo on näihin aikoihin yleensä kaikkensa antanut.

Esimerkiksi vuosi sitten suomalaistähtien luottosuunnittelijaksi tituleerattu (siirryt toiseen palveluun) Otsamo oli työskennellyt käytännössä kellon ympäri.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen kumppanin, malli Alexandra Escatin asu oli saatava valmiiksi, eikä Escat saapunut Suomeen ennen kuin 4. joulukuuta.

Siis kaksi vuorokautta ennen h-hetkeä, Linnan juhlia.

Kultaisista paljeteista ja mustasta tyllistä tehty iltapuku ommeltiin kokoon ennätysajassa. Lopulta Escatia luonnehdittiin lehdissä yhdeksi illan kuningattarista.

Nyt puhelimeen vastaa tyyni ääni. Jopa rentoutunut.

– Aloin jossain vaiheessa miettiä, miten kaikki voi olla niin hyvällä mallilla, Mert Otsamo kertoo viime päivien tunnelmistaan.

Otsamon työhuone sijaitsee Helsingin Hernesaaressa. Siellä sijaitsee myös saunakompleksi Löyly, josta suunnittelija kertoo usein hakevansa inspiraatiota. Antti Kolppo / Yle

Hän arvelee kutsujen lähteneen tänä vuonna aikaisin ja sillä olleen osuutta asiaan.

– Olen pystynyt paneutumaan jokaiseen pukuun hyvin ja intensiivisesti. Ei ole edes tarvinnut valvoa öitä.

Otsamo on ahkeroinut Linnaan viisi asua. Jos ilta sujuu ennusmerkkien mukaan, puvut ovat näyttäviä ja erottuvat edukseen Presidentinlinnan punaisella matolla.

Palataan kuitenkin ensin marraskuun alkuun. Hetkeen, jolloin asut vasta muhivat Otsamon ajatuksissa.

Kuukausi ennen juhlia

Mariska käy läpi rekeillä roikkuvia vaatteita. Housuja, paitoja, mekkoja, takkeja. Kermanvalkeaa, metsänvihreää, viininpunaista.

Musiikin monilahjakkuus on juuri julkaissut uuden albumin ja etsii nyt asuja, jotka pukea ylle levyä markkinoiviin kuvauksiin.

Kansi on jo valmis, mutta uusia kuvia tarvitaan esimerkiksi sosiaalista mediaa varten.

Mert Otsamo, 29, istuu mustalla nojatuolilla ja yrittää keskittyä haastatteluun. Aina välillä hänen katseensa käy Mariskassa, joka tutkii vaatteita. Hypistelee ja kokeilee niitä.

Ensimmäiset vuodet omillaan olivat haastavia, suunnittelija muistelee. Mutta etenkin neljä viime vuotta ovat olleet hyviä ja kasvu on vain jatkunut. Antti Kolppo / Yle

Olemme Otsamon showroomilla Helsingin Hernesaaressa. Esillä on mallikappaleita mallistoista ja muutamia uniikkipukuja. Niitä voi sovittaa ja tilata omassa koossa.

Otsamon työskentelytila ompelukoneineen on toisessa huoneessa seinän takana.

On 6. marraskuuta: Linnan juhliin on aikaa tasan kuukausi. Seuraamme tulevien viikkojen ajan kuvaajan kanssa Otsamon valmistautumista niihin.

Mert Otsamo vietti lapsena paljon aikaa teatterin puvustamossa ja sanoo olleensa kiinnostunut vaatteista käytännössä aina. Vaatesuunnittelijaksi hän havahtui haluavansa vasta täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Antti Kolppo / Yle

Itsenäisyyspäivän vastaanotosta on kehkeytynyt sadassa vuodessa maan merkittävin iltapukujuhla. Siitä huolimatta, että näyttelijöiden ja muusikoidenkin Venla-, Jussi- ja Emma-gaaloista on tullut tapahtumia, joihin mennään erikseen näyttäytymään.

Otsamo puolestaan on tämän hetken tunnetuimpia juhlamuodin suunnittelijoita. Mariska on vain yksi esimerkki tähdistä, joita hän pukee. Syksyllä Otsamo vaatetti poplaulaja Vesalan tämän lokakuiselle jättikeikalle.

Loppuunmyydyllä areenalla artistin päällä nähtiin tuttua Otsamoa: hopeaisia sävyjä, kimalletta, dramaattisia yksityiskohtia ja muotoja.

Otsamo itse ei tee tästä kaikesta numeroa, mutta se osoittaa, millainen suunnittelija hänestä on kymmenessä vuodessa kasvanut.

Linnan juhlia seuraa televisiossa miljoonayleisö. Se asettaa paineita myös suunnittelijoille.

Otsamo on julkisuudessa kuitenkin omillaan. Siellä hän otti uransa ensi askeleetkin. Kaiken kansan katseltavana.

Uran alkuvaiheessa Otsamolla oli näyttämisen ja todistamisen halua. Sittemmin se on karissut pois, hän sanoo. Antti Kolppo / Yle

Inspiraation hetki

Otsamo on inspiroitunut viime aikoina erityisesti ihmisistä. Vesalasta, Chisusta – artisteista, joiden musiikkia hän on kuunnellut.

Yleisesti ottaen häntä puhuttelee suunnittelijana nainen, joka on vahva ja osoittaa esimerkiksi työssään uskallusta ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Herkkyyttä unohtamatta.

– Mielen moniulotteisuus kiehtoo minua paljon.

Toisaalta hän sanoo innostuvansa myös ajan hengestä ja muun muassa materiaaleista: vaikkapa siitä, miten valo reagoi lasiin.

– Inspiraatio voi tulla, kun kävelee kadulla ja miettii asioita. Sitten tulee jokin välähdys. Jokin hetki.

Tällaisissa mietteissä Otsamo on valmistautunut myös loppuvuotensa suurimpaan urakkaan, Linnan juhliin. Hän on vaatettanut Linnaan viime vuosina useita julkisuudesta tuttuja nimiä: Alman, aiemmin mainitun Mariskan, Robinin, Tiina Lymin, Pamela Tolan.

Tämänvuotisia nimiä hän ei vielä paljasta.

Otsamo toteaa olevansa siinä mielessä onnekas, että asiakkaat tulevat hänen luokseen yleensä avoimin mielin.

– Jos antaisin aina asiakkaan päättää ja hänelle vallan, en ehkä uudistuisi niin paljon. Minulla on ideoita aina etukäteen, mutta en tietenkään pakota ketään mihinkään. Ajatusten pitää osua yksiin luonnostaan.

Näin hän avaa suunnittelun kulkua. Tähän päästäkseen Otsamon on pitänyt todistaa taitonsa yhä uudelleen.

Tosi-tv-tähdeksi leimattu

Mert Otsamon tausta muotisuunnittelijana ei ole kaikkein tavallisin. Hän tuli alun perin tunnetuksi MTV3:lla esitetystä Muodin huipulle -ohjelmasta kymmenen vuotta sitten.

Mert Otsamo sanoo piirtäneensä niin kauan kuin muistaa. Hänellä oli lehtiö mukanaan kaikkialla: päiväkodissa, koulussa, kotona. Antti Kolppo / Yle

Tosi-tv-ohjelmassa suunnittelijakokelaat toteuttivat viikoittain erilaisia tehtäviä, tavoitteena oma vaatemallisto. Otsamo oli 19-vuotias ja käytännössä ilman alan koulutusta. Hän pääsi ohjelmassa finaalikolmikkoon, mutta lopulta kisan voitti häntä muutaman vuoden vanhempi ja kokeneempi Katri Niskanen.

Myös Niskanen tunnetaan nykyään ennen muuta Linnan juhlien veistoksellisista asuista.

Musiikkipiireissä television kykykilpailuista ponnahtaneisiin tulokkaisiin on perinteisesti suhtauduttu aluksi karsastaen. Otsamo kokee, että häneenkin lyötiin uran ensimmäisinä vuosina tosi-tv-tähden leima.

Tavallaan hän kantaa sitä edelleen.

– Kyllähän mekin vielä puhumme tästä ohjelmasta. Se on varmaan ikuinen stigma.

Otsamo itse näkee uransa yhtenä käännekohtana sen, kun näyttelijä Krista Kosonen alkoi tilata häneltä pukuja, muun muassa televisioalan Kultainen Venla -gaalaan. Tämä tapahtui 2010-luvun alussa.

– Krista oli nousemassa omalla urallaan todella näkyväksi. Tavallaan siinä pääsi kasvamaan yhdessä ja kokeilemaan uusia juttuja.

Kaikki lähtee luonnoksesta. Kuva suunnittelijan muistilehtiöstä. Antti Kolppo / Yle

Linnan juhlat ovat kuin käyntikortti

Itsenäisyyspäivän vastaanottoa selostaa Ylen päälähetyksessä tänäkin vuonna kokenut muotitoimittaja Sami Sykkö. Hän sanoo, että Linnan juhlilla on merkitystä suomalaiselle muodille – ennen kaikkea iltapukumuodille.

– Linnan juhlat ovat ainoita paikkoja, joissa nähdään suuria iltapukuja.

Lähetys on muutenkin erityinen. Se yhdistää käytännössä koko kansan yhden illan ajaksi.

– Niitä hetkiä on enää hyvin vähän.

Suunnittelijoille juhlat ovat todellinen näytön paikka, Sykkö toteaa. Hän uskoo, että jokainen heistä ottaa tilaisuuden tosissaan ja panostaa siihen "110 prosenttia".

– Tietysti on myös asiakkaasta kiinni, millaisen puvun voi suunnitella. Mitkä hänen toiveensa ovat.

Presidentinlinnaan on kutsuttu tänäkin vuonna noin 1 700 vierasta eri puolilta maata. Sykkö pitää todennäköisenä, että suurin osa heistä ostaa asunsa valmiina. Mutta on joukossa heitäkin, jotka tilaavat sen uniikkina nimekkäältä suunnittelijalta.

Linnan juhlissa saavutettu näkyvyys on vauhdittanut monen suomalaissuunnittelijan uraa. Jukka Rintalan lisäksi Sykkö mainitsee ainakin Katri Niskasen, Anne-Mari Pahkalan, Jaana Varkki-Terhon ja Teemu Muurimäen.

– Kaikki he ovat saaneet paljon myönteistä näkyvyyttä Linnan juhlista. Se on varmasti tuonut heille lisää bisnestä.

Erityiseksi esimerkiksi Sykkö nostaa Mert Otsamon.

– Hän on kyllä luonut nimeä Linnan juhlien puvuillaan. Monena vuonna on ollut hienoja onnistumisia. Se on siivittänyt hänen uraansa.

Mert Otsamon iltapuvut julkaistiin syksyllä postimerkkeinä. Suunnittelijalle myönnettiin viime keväänä Postin taidepalkinto. Antti Kolppo / Yle

Hernesaarelaisella showroomilla vaatteiden mallikappaleet roikkuvat paikoillaan. Niitä aikansa hypistellyt Mariska alkaa tehdä lähtöä.

– Löysitkö sä mitään, Otsamo kysyy.

– No joo, kyl mä jotain, laulaja vastaa.

Kaksikko katoaa käytävään.

Kaksi viikkoa ennen

Mert Otsamon tiimi valmistautuu asiakkaan tuloon. Etualalla työharjoittelija Mika Kippo, ompelukoneen äärellä Irja Harjula ja kuvassa oikealla ompelija Tytti Saari. Antti Kolppo / Yle

Paria viikkoa myöhemmin Otsamon työhuoneella soi 1980-luvun hittibändi Wham.

Wake me up before you go-go. Don't leave me hanging on like a yo-yo, kaiuttimet renkuttavat.

Otsamo sanoo, että hänen työtään on muun muassa tavata asiakas, muotoilla asu, olla mukana sovituksissa ja seurata joka vaiheessa, että puvusta tulee sellainen kuin hän on suunnitellut. Ompelijat vastaavat asun teknisestä toteutuksesta. Antti Kolppo / Yle

Otsamon oikeaa kättä, ompeluaputytöksi itseään kutsuvaa Irja Harjulaa kyllästyttää. Hän haluaa lisää asennetta. Kohta tilan täyttää saksalaisen Rammsteinin konemetallimusiikki.

On iltapäivä. Ensimmäinen asiakas, Pälkäneen kunnanvaltuuston keskustalainen puheenjohtaja Mirva Kittilä, on tulossa sovittamaan asuaan 20 minuutin kuluttua.

Liila juhlapuku on puettu mallinuken ylle. Otsamo viimeistelee sitä nuppineuloilla.

Mert Otsamo ja Irja Harjula ovat tehneet yhteistyötä kymmenen vuotta eli siitä asti, kun Harjula "bongasi" Otsamon Muodin huipulle -ohjelmasta. Otsamo kuvaa Harjulaa pitkäaikaiseksi ystäväkseen ja mentorikseen. Antti Kolppo / Yle

Yhtäkkiä käy ilmi, että mekon sisäosa on ommeltu erilaisella saumanvaralla kuin päällinen eivätkä osat istu. Otsamo tahtoo pukuun myös uuden liehukkeen.

Irja Harjula on omien sanojensa mukaan Otsamon "ompeluaputyttö". Antti Kolppo / Yle

– Tällaista tämä aina on, Harjula sanoo ja painaa ompelukoneen poljinta. Töitä tehdään, kunnes enää ei.

Mirva Kittilä on saapunut sovittamaan asua, jonka hän pukee ylleen Linnan juhliin. Kittilä sai muiden pälkäneläisvaikuttajien tavoin kutsun itsenäisyyspäivän vastaanotolle presidentin vierailtua Pälkäneellä. Kittilä on kunnan valtuuston puheenjohtaja. Antti Kolppo / Yle

Hetken kuluttua asu on Kittilän päällä. Hän on silmin nähden tyytyväinen.

Otsamo mallaa asua ja luo siihen uusia linjoja Kittilän mittojen mukaan. Ilme on keskittynyt, ja työskentely on kieltämättä vakuuttavaa.

Mert Otsamo sanoo, että nykyisellä kokoonpanollaan hän voisi ottaa vastaan noin seitsemän pukutilausta Linnan juhliin. Jos tilauksia tulisi enemmän, pitäisi palkata lisää työntekijöitä. Antti Kolppo / Yle

Otsamo on muotisuunnittelijana itseoppinut. Ennen Muodin huipulle -ohjelmaa hän oli opiskellut ompelua ja kaavoittamista vuoden verran opistotasolla.

Televisio-ohjelman jälkeen hän muutti Pohjois-Pohjanmaalta Helsinkiin ja opinnot jäivät.

Uusia tekniikoita Otsamo kertoo opetelleensa myöhemmin esimerkiksi videopalvelu YouTubesta. Hän sanoo tutkineensa paljon myös vaatteiden rakenteita.

Otsamo ei ole laskenut, kuinka monta asua häneltä on mennyt Linnaan. Arvio on, että useita kymmeniä. Antti Kolppo / Yle

Suomessa on kirjoitettu viime vuosina paljon Aalto-yliopiston muotiopiskelijoista, jotka ovat voittaneet kilpailuja ja niittäneet mainetta maailmalla. Kesällä Aaltoa ja sen muotiopetusta hehkutti muotiraamattu Voguekin. Täällä asian noteerasi Helsingin Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Otsamoa ei ole jäänyt harmittamaan, ettei hän jatkanut opiskelua. Hän ei ole myöskään kokenut asiasta alemmuudentunnetta.

– On monia tyyppejä, jotka ovat korkeakoulutettuja, mutta ovat tehneet alaa pari vuotta ja lopettaneet. Sitten olen minä, joka olen tehnyt tätä kymmenen vuotta ilman korkeakoulua.

Ja hän tekee työtä yhä – eikä loppua näy.

– Tiedän myös tyyppejä, jotka ovat menneet koulun jälkeen isoihin muotitaloihin, tehneet järjettömiä päiviä ja olleet että fuck this shit. Että en halua tällaista duunia.

Ensimmäisinä vuosina suunnittelussa piti tehdä kompromisseja, Otsamo toteaa. Sen jälkeen hän on saanut melko vapaat kädet. Antti Kolppo / Yle

Itse Otsamo sanoo tahtovansa työn, jossa viihtyy. Siksi hän on aina ollut omillaan eikä hänellä ole ollut tarvetta hakeutua muiden palvelukseen.

Mitä Otsamo seuraavaksi haluaa?

Myös Anne Perttula sovitti Linnan juhlien asuaan Mert Otsamon työhuoneella marraskuussa. Sovituksessa oli tulevan asun prototyyppi. Prototyyppi on valmistettu lakanakankaasta, ja lopullinen asu näyttää aivan toiselta. Antti Kolppo / Yle

Muotimaailmassa koulutuksen puute ei ole mikään este, Sami Sykkö kertoo.

Itseoppineista suunnittelijoista on useita esimerkkejä. Yksi on Simon Porte Jacquemus – Sykön mukaan ranskalaisen muodin kuumimpia nimiä tällä hetkellä.

– Hän on itseoppinut ja sijoittunut kärkisijoille isossa muotikilpailussa. Hänen vaatteitaan myydään kaikissa parhaissa liikkeissä. Hän on nimenomaan brändäyksen superlahjakkuus ja supernero.

Sovituksia tehdään suunnitteluprosessin aikana keskimäärin kolmesta viiteen, Otsamo sanoo. Anne Perttulan puoliso palkittiin tänä vuonna vuoden yrittäjänä, ja se toi kutsun Linnan juhliin. Antti Kolppo / Yle

Mert Otsamoa Sykkö kuvailee ennen kaikkea rohkeaksi ja nykyaikaiseksi suunnittelijaksi.

– Hänen iltapukunsa ovat usein todella moderneja ja sillä tavalla kiinnostavia ja hienoja, Sykkö arvioi.

Esimerkiksi korumuotoilija Saija Saarela ihastutti vuonna 2015 pitkässä ja kapealinjaisessa samettipuvussa, jossa yksityiskohtina toimivat kultaiset vetoketjut ja jyhkeät olkatoppaukset. Myöhemmin asua on muisteltu muun muassa Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Sykön mielestä Otsamon tulevaisuus on suunnittelijasta itsestään kiinni. Mitä tämä haluaa ja millaisia ihmisiä löytää ympärilleen.

Esimerkiksi kaupallinen menestys ei riipu vain suunnittelijasta, vaan myös siitä, miten tuotteita brändätään ja myydään. Se taas on monesti muiden kuin suunnittelijoiden erikoisosaamista.

– Kukaan ei voi onnistua yksin, Sykkö sanoo.

Jokainen asu tehdään mittatilaustyönä. Otsamo merkitsee lakanakankaaseen muutostarpeet. Antti Kolppo / Yle

Ensi-ilta

Sovituksen jälkeen puku asetellaan työpöydälle ja muutettavat kohdat kirjataan muistiin. Antti Kolppo / Yle

Sovitukset ovat ohi. Pälkäneläinen Mirva Kittilä on taas arkivaatteissaan. Seuraavan kerran hän pukeutuu juhlapukuun täydessä meikissä ja kampauksessa.

Otsamo toivoo, ettei Kittilä vaihtaisi asua ylleen ennen kuin viime hetkellä. Kangas rypistyy helposti, eikä puku päällä kannata esimerkiksi istua pitkiä aikoja.

Kittilä lupaa pitää tämän mielessään.

Linnan juhlien asut tehdään Mert Otsamon mukaan ripeällä aikataululla, osin siksi, että kutsut lähetetään vieraille varsin myöhään. Välillä hän toivoo, että voisi käyttää asuihin enemmän aikaa. Antti Kolppo / Yle

Illalla Presidentinlinnassa astelee viisi Otsamon suunnittelemaa asua. Hänen mukaansa ne ovat kaikki kantajiensa näköisiä, mutta niissä on myös hänen kädenjälkensä tunnistettavissa.

Mert Otsamo on tehnyt asuja Linnan juhliin nyt yhdeksänä vuonna. Monet illan puhutuimmista puvuista ovat olleet lähtöisin hänen työhuoneeltaan.

Mutta nyt kuulostaa siltä kuin Otsamo olisi turhautunut. Ei niinkään itse juhliin, vaan pikemminkin niiden ympärillä vuodesta toiseen vellovaan keskusteluun. Ennen kaikkea sen sävyyn.

Osa naispoliitikoista on toivonut julkisuudessa, ettei naisia arvioitaisi Linnan juhlissa kuin mannekiineja.

Tai etsittäisi jatkuvasti epäonnistumisia, niin kuin Otsamo sanoo.

– Linnan juhlista tuntuu tulleen tapahtuma, jossa on lupa arvostella toisten pukuja. Minusta se on erikoista. Ihmiset menevät nauttimaan sinne, juhlimaan itsenäisyyttä. He pukeutuvat itseään ja totta kai juhlaa varten. Sitten naistenlehdet ja muu media nostavat esiin yksittäisiä asuja. Osoittavat sormella ja mollaavat.

Mutta onko se vain välttämätön paha, suunnittelija kysyy.

Mitä suunnittelija itse ajattelee tulevaisuudestaan – vieläkö hän tekee kymmenenkin vuoden päästä muotia ja on sen huipulla? "Kyllä minä tulen aina tekemään käsilläni. Ei se mihinkään lopu. Muotoilu ja estetiikka ovat asioita, jotka ruokkivat minua sisäisesti", Otsamo vastaa. Antti Kolppo / Yle

Tänä iltana Mert Otsamo katsoo ja ihastelee Linnan juhlia televisiosta. Huomenna hän lepää. Antti Kolppo / Yle

Pääset äänestämään tämän vuoden suosikkipukujasi Yle.fi-sovelluksessa Linnan juhlien aikaan. Voit ladata Yle.fi-applikaation puhelimesi sovelluskaupasta.

