Viestinnän asiantuntijoiden arvio Linnan juhlien puheenvuoroista: Järjestelmän toimivuus on kysymysmerkki – nyt tarvitaan rehellisyyttä

Linnan juhlien haastatteluissa moni toisteli, että parlamentaarinen järjestelmä toimii. Viesti ei täysin vakuuta Ylen aamussa vierailleita viestinnän ammattilaisia.

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio ja imagokouluttaja Isa Karlsson arvioivat, että kuluneen viikon aikana politiikassa tapahtuneet käänteet saavat kansalaisia hämmentyneeksi.

Näin Mustakallio arvioi presidentti Sauli Niinistön vastausta siihen, miten luottamusta politiikkaan lisätään:

– Viesti oli, että vaikka meillä onkin ollut turbulenssia poliittisessa elämässä, niin ei olla missään systeemisessä kriisissä. Eli demokratia siinä mielessä toimii, Mustakallio sanoo.

– Hän ehkä nyt yritti viestittää, että lisää avoimuutta, lisää rehellisyyttä, lisää yhteiseen hiilen puhaltamista, niin tästä selvitään hyvin.

Antti Mustakallio muistutti, että eronnut pääministeri Antti Rinne sanoi Linnan juhlissa MTV:lle antamassaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että politiikassakin voi päästä eteenpäin valehtelemalla

– Hän toisti lausunnon kolme kertaa, mikä viestii siitä, että kyllä pinnan alla kytee.

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) Linnassa illalla esittämä arvio, että parlamentaarinen, poliittinen järjestelmä näyttää selviävän aika hyvin, ei täysin vakuuttanut Isa Karlssonia.

– Kyllä se tällä hetkellä on vähän kysymysmerkki, koska järjestelmähän rakentuu ihmisistä ja ihmiset on siinä keskiössä, Karlsson sanoo.

Linnassa oli tänä vuonna turhaa mainostamista

Asiantuntijoiden yleishavainto Linnan juhlien vieraiden viestinvälityskyvyistä oli positiivinen.

Vieraat pääsääntöisesti osasivat käyttää loistavan tilaisuuden hyväkseen.

– Pointtihan on, että vieraat olivat tulleet juhlistamaan itsenäisyyttä. Se varmasti kaikilta onnistui. Se, onnistuivatko he teeman osalta, on taas toinen asia, Karlsson arvioi.

Juhlien teemana oli tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu.

– Haastateltavien yhtenä tehtävänä on palvella kuulijoita, eikä välttämättä käyttää omaan etuun sitä tilaisuutta, Mustakallio muistutti. - Kyllä he ihan hyvin palvelivat meitä katselijoita, Karlsson sanoo.

Silti kummankin viestinnän ammattilaisen mielestä parannettavaakin jäi.

Mustakalliota ja Karlssonia harmittaa se, että tietynlainen mainostaminen nousi tällä kertaa esiin. Esimerkiksi tarpeettomasta mainostamisesta Ylen aamun keskustelussa nousi esimerkiksi se, että hyvin vastailleet, kokeneet artistit Matti ja Teppo Ruohonen luettelivat tulevia keikkojaan esiintymispaikkojakin mainiten.