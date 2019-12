Intiassa raiskattu nainen sytytettiin palamaan matkalla oikeudenkäyntiin

Seksuaalinen väkivalta on Intiassa kuohuttava puheenaihe, mutta se ei tunnu vähenevän.

Intian pohjoisosassa 23-vuotias nainen on sytytetty palamaan, kun hän oli matkalla oikeudenkäyntiin. Hänen oli määrä syyttää kahta miestä raiskauksestaan.

Poliisi on pidättänyt teosta epäiltyinä viisi miestä, joiden joukossa ovat myös naisen raiskaamisesta epäillyt.

Nainen on saanut pahoja palovammoja ja hän on hoidettavana Lucknow'n sairaalassa, kertoo intialainen The Hindu -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Epäilty raiskaus oli tapahtunut aseella uhaten viime joulukuussa. Mukana kerrotaan olleen tekijän kaveri, joka videoi tapahtuman. Tekijä uhkasi myöhemmin julkaista videon, jos nainen kertoo viranomaisille. Nainen teki lopulta ilmoituksen maaliskuussa.

Epäilty rikos tapahtui Unnaon alueella Uttar Pradeshin osavaltiossa, missä tapahtui myös viime heinäkuussa paljon huomiota saanut raiskaustapaus. Tuolloin paikallinen nainen syytti tunnettua poliitikkoa raiskauksesta. Tämän jälkeen nainen joutui autokolariin, jossa loukkaantui itse vakavasti, samoin kuin autossa ollut asianajajansa. Kaksi uhrin autossa ollutta tätiä kuolivat. Poliisi aloitti tapauksesta murhatutkinnan.

Intiassa rehottava seksuaalinen väkivalta on suuri puheenaihe ja sen poistamiseksi on järjestetty paljon mielenosoituksia.

Tästä huolimatta seksuaalinen väkivalrta ei osoita vähenemisen merkkejä. Vuonna 2017 Intiassa tehtiin yli 33 500 rikosilmoitusta raiskauksista, keskimäärin 92 päivässä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).