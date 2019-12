Linnan juhlien seuraajat näkevät tänä vuonna silkkisen saamenpuvun – sen täytyi olla perinteitä kunnioittava, mutta koreampi kuin koskaan

Inarilainen Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen esittelee Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa varten hankittuja tuoreita käsitöitä. Jokainen yksityiskohta on tärkeä.

Inarilainen Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen esittelee Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa varten hankittuja tuoreita käsitöitä. Jokainen yksityiskohta on tärkeä. Sara Wesslin / Yle

Taivaansininen silkkikangas kiiltelee kauniisti, kun rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen pyörähtää uusi saamenpuku yllään Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ompeluhuoneessa Inarissa.

Sini-punainen, perinteisin värein ommeltu saamenpuku (pohjoissaameksi gákti) on vastikään valmistunut tärkeää tilaisuutta varten.

Rasmus-Moilanen sai tänä vuonna ensimmäistä kertaa elämässään kutsun itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Presidentinlinnaan. Asuvalintaa ei tarvinnut kahdesti miettiä.

– Oli aivan selvä juttu, että pukeudun saamenpukuun. Tietysti mietin ensimmäisenä, että kuka sen ehtisi ommella näin nopealla aikataululla.

Rasmus-Moilanen kysyi luotto-ompelijaltaan, olisiko tällä aikaa ommella uusi puku juhlia varten. Saamenpuvun ompelu ei ole nopea prosessi, sillä työ on yksityiskohtaista ja tarkkaa. Yksin saamenpuvun hulvan, rypytetyn helman alaosan ompeleminen vie oman aikansa – sitä kun tulee ompelijasta riippuen pukuun noin 10-14 metriä.

– Kun ompelija kuuli, että saamenpuku olisi menossa Linnan juhliin, niin hän sanoi välittömästi, että yrittää ehtiä ompelemaan puvun, Rasmus-Moilanen naurahtaa.

Niin käsityöopettaja, inarilainen Anniina Turunen ompeli Rasmus-Moilaselle puvun Linnan juhliin – ja kaikki oli valmista hyvissä ajoin ennen h-hetkeä.

Utsjoen alueen saamenpuvun perinteikkäät värit ovat sininen ja koristeina punainen. Nykypäivän twistiä pukuun tuovat paitsi juhlava silkkikangas, mutta myös hopeat koristenauhat perinteisen keltaisen sijasta. Pukuun tulevat vielä vyö, kengät, huivi ja korut. Sara Wesslin / Yle

Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle pukeudutaan perinteisesti hyvin juhlavasti frakkeihin ja iltapukuihin. Myös kansallispuvut ovat osa Linnan juhlien pukujen kirjoa.

Linnan juhlat ovat miljoonayleisöllään kuin suuri näyteikkuna. Television katsojille vieraiden puvut ovat tunnetusti suuri mielenkiinnon ja arvostelunkin kohde. Sen vuoksi monet vieraista suunnittelevatkin tarkkaan, millaiseen luomukseen juhliin pukeutuvat.

Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen uskoo, että saamelaiselle juhliin valmistautuminen on huomattavasti helpompaa, sillä perinteinen saamenpuku ja siihen kuuluvat korut ovat luonnollinen valinta.

Hopeaseppä Sami Laitin käsissä valmistuvat Rasmus-Moilasen juhla-asuun tulevat korvakorut. Sara Wesslin / Yle

Rasmus-Moilanen pukeutuukin perjantaina perinteiseen Utsjoen mallin saamenpukuun.

Vaikka puvun malli on perinteinen, tuli sen olla koreampi kuin Rasmus-Moilasen tähän mennessä omistamat puvut. Niin syntyi ajatus perinteiden mukaan ommellusta silkkisestä saamenpuvusta.

Saamenpuku ommellaan perinteisesti esimerkiksi erivärisistä verkakankaista. Silkkikankaasta ommeltu puku sopiikin kantajansa mielestä hyvin korkea-arvoisiin juhliin.

Sami Laiti asettelee hiuskorua Eeva-Liisa Rasmus-Moilasen hiuksiin ensimmäistä kokeilua varten. Sara Wesslin / Yle

– Onhan se meille saamelaisille helpompaa. Sitä tietää jo valmiiksi, että pukeutuu varmasti saamenpukuun. Seuraavaksi sitä pohtii, pitäisikö pukeutua perinteiseen vai johonkin erilaisempaan pukuun. Olen kuitenkin menossa juhliin ensimmäistä kertaa, jonka vuoksi halusin käyttää puvussani perinteisiä värejä, Rasmus-Moilanen kertoo.

Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen sai pukeutumiseen apua läheltä, sillä myös kaikki hänen korunsa ovat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen oppilaiden ja työntekijöiden käsialaa.

Vielä on mietinnässä, millaiseen kampaukseen Rasmus-Moilanen päätyy. Se nähdään perjantaina. Sara Wesslin / Yle

Hopeaseppä Sami Laiti ja opiskelija Maria Saijets Inarista suunnittelivat ja valmistivat Linnan juhlien asukokonaisuuteen uuden hiuskorun. Hopeinen koru sinisillä kivillä suunniteltiin sopimaan yhteen sinisen saamenpuvun kanssa.

Kun Rasmus-Moilanen kokeilee ylleen uutta pukuaan, valmistuvat vieressä samaan aikaan myös uudet korvakorut – nekin hopeasta ja sinisestä kivestä. Hartioille puettava perinteinen silkkihuivi on vielä matkalla Utsjoelta. Sen on solminut käsityön taitaja Kaisa Tapiola-Länsman.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto on joka vuosi Suomen katsotuin televisio-ohjelma. Viime vuonna lähetystä katsoi 2,44 miljoonaa ihmistä.

Vastaanotto onkin saamelaisille käsityöntekijöille ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä töitään.

– Toivon, että tämä tukee saamelaisten käsityöntekijöiden elantoa, kun linnassa näkyvät heidän tekemänsä korut ja muut käsityöt, pohdiskelee Rasmus-Moilanen.

Hopeaa ja sinistä, aivan kuten saamenpuvussakin. Sara Wesslin / Yle

Presidentin juhliin on kutsuttu tänä vuonna noin 1 700 vierasta. Vuosittain myös saamenpukuiset vieraat tuovat väriä Linnan juhlien loistoon.

Tänä vuonna Presidentinlinnaan on kutsuttu muun muassa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio yhdessä aviomiehensä Leo Aikion kanssa. Myös YK:n alkuperäiskansafoorumin puheenjohtaja Anne Nuorgam on kutsuttu tänä vuonna ensimmäistä kertaa vastaanotolle. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja kolttasaamelaisten luottamusmies Veikko Feodoroff on myös saanut kutsun.

Jokainen heistä kertoo kantavansa myös tänä vuonna yllään saamelaisten pukuperinteitä miljoonien katsojien edessä.