Kahdeksan vuotta sitten Dave Cad oli työtön, nyt hän saa elantonsa maistelemalla suomalaisia ruokia videolla: "Sen sanominen kuulostaa hullulta"

Tubettaja Dave Cadin lemppari suomalaisruoista on maksalaatikko, jota hän on yrittänyt valmistaa itsekin. Mårten Lampén / Yle

– En puhu suomea. Puhutteko englantia? Dave Cad, 31, kysyy suomeksi epäröivä ilme naamallaan.

Lausuminen menee aivan oikein, mutta Cad myöntää, että hänen suomen kielen taitonsa on surkea. Britti on asunut Suomessa jo parisen vuotta, mutta jopa ruotsi sujuu paremmin suomenruotsalaisen vaimon Catin myötä.

– Pitikin muuttaa maahan, jossa puhutaan yhtä maailman vaikeimmista kielistä, Cad sanoo.

Dave Cad on tehnyt neljän vuoden ajan Youtube-kanavalleen (siirryt toiseen palveluun) videoita, joissa hän käsittelee Suomea ja suomalaisuutta. Kanavalla on lähes 140 000 tilaajaa. Heitä kiinnostavat erityisesti britin tekemät makutestit suomalaisista karkeista alkoholiin.

Tästä artikkelista löytyy myös video, jossa Dave Cad ja toimittaja tekevät toisilleen sokkomakutestin.

Suomi teki tubettamisesta työtä

Kahdeksan vuotta sitten Dave Cad oli työtön ja tylsistynyt brittinuori. Hän keksi alkaa tehdä nettivideoita arkisesta elämästään. Cad ajatteli, että oli keksinyt videoblogillaan jotain uutta. Pian hän kuitenkin huomasi, että samaa teki jo moni muukin.

Cad muistelee nyt ensimmäisiä videoitaan ja pudistaa päätään. Enää ne eivät kestäisi päivänvaloa.

– Ne videot olivat niin tyhmiä. Olen laittanut ne kaikki tyyliin laatikkoon, joka on piilotettu ullakon pimeimpään nurkaan, mies sanoo.

– Tubettamisesta ei pitänyt tulla minulle koskaan ammatti, mutta pidin koko prosessista kuvaamisesta editointiin, brittilähtöinen Dave Cad kertoo. Mårten Lampén / Yle

Vuonna 2014 Cad tapasi Lontoossa tulevan suomalaisen vaimonsa. Hän ei tiennyt Suomesta juuri mitään muuta kuin sen, että maassa on kylmä ja huhujen mukaan myös jääkarhuja.

Parin kuukauden deittailun jälkeen pariskunta matkusti Suomeen. Kesäinen pohjoisen maa vei heti brittiläisen sydämen mennessään.

– Kesämökillä käyminen oli uskomatonta. Oli niin lämmintä ja valoisaa koko ajan, Cad muistelee.

Seuraava vierailu osui appiukon syntymäpäivän tiennoille marraskuulle. Suomi näyttikin itsestään aivan toisen puolen.

– Marraskuu on kyllä pahin. Kaikki on todella harmaata, britti parahtaa.

Dave Cad alkoi tehdä Suomen-vierailujensa aikana videoita Youtubeen kummallisesta maasta. Pari ensimmäistä videota eivät keränneet kovinkaan paljon katsojia, mutta pikku hiljaa kiinnostus heräsi ja videot saivat jatkoa.

Pari vuotta sitten Cad muutti pysyvästi Suomeen. Nyt hänen videoillaan on kymmeniätuhansia katsojia.

– Aivan ensimmäisellä videolla maistelin suomalaisia karkkeja, ja nyt saan videoiden tekemisestä elantoni. Sen sanominen ääneen kuulostaa aika hullulta.

Salmiakin ja sillin makuihin tottuu

Suomalainen ruoka oli yksi isoimmista shokeista Dave Cadille, kun hän tuli ensimmäiselle vierailulle Suomeen. Kesällä oli tarjolla paljon kalaa, mikä tuntui Lontoossa asuvasta britistä kummalliselta. Vielä erikoisempaa oli syödä poroa eli Petteri Punakuonoa.

– Suomessa syödään esimerkiksi purkkisilliä. Aluksi en pitänyt siitä lainkaan, mutta nyt rakastan silliä. Kesä ei ole mitään ilman sinappisilliä ja perunoita leivän päällä, Cad sanoo suutaan maiskuttaen.

Tubettajan tavaramerkiksi ovatkin nousseet videot, joilla hän maistelee erilaisia suomalaisia ruokia ja juomia.

Yksi ensimmäisistä videoista oli suomalaisten karkkien makutesti (siirryt toiseen palveluun), joka on katsottu yli 350 000 kertaa. Videolla britti maistelee salmiakkia ja irvistelee.

– Nykyisin jopa pidän salmiakista. Kesällä tosin kokeilin salmiakkijäätelöä, mikä oli todella kummallista.

Britti sanoo suhtautuvansa ruokaan avoimin mielin ja kokeilee mielellään kaikkea. Yksi ruokalaji jää silti syömättä ja se löytyy joulupöydästä.

– Lipeäkala on vähän tylsän makuista ja tuntuu suussa sitkeältä, Cad irvistää.

Alla olevalla videolla Dave Cad ja toimittaja maistattavat toisilleen suomalaisia ruokia sokkotestinä. Mukana ovat muun muassa tubettajan suosikit maksalaatikko, lihapiirakka ja dallaspulla sekä toimittajan äidin tekemä pihlajanmarjahyytelö.

Teksti jatkuu videon jälkeen.

Tubettaja saa yleisöltään paljon ehdotuksia, mitä suomalaisruokia hänen pitäisi seuraavaksi testata. Osa vinkkaajista on jopa kutsunut britin vierailulle suomalaiseen pikkukylään keskelle ei mitään maistamaan isoäidin tekemiä herkkuja.

– Lähikaupoista on vielä riittänyt testattavaa, mutta ehkä jonain päivänä lähden maistelemaan suomalaisten isoäitien leipomuksia, tubettaja tuumaa hymyillen.

Torilla tavataan -efekti

Sarjakuvataiteilija Karoliina Korhosen sarjakuva Finnish Nightmares on huvittanut ihmisiä stereotypioilla suomalaisista. Sarjakuvassa Matti-niminen hahmo tuntee olonsa vaivautuneeksi sosiaalisissa tilanteissa.

Tubettaja Dave Cad tunnistaa hyvin nämä suomalaispiirteet ja hän on käsitellyt sarjakuvaa videoissaan. Aivan kaikkea hän ei kuitenkaan allekirjoita.

– Kaikki stereotypiat eivät pidä paikkaansa. Ulkomaalainen saattaa ajatella ensimmäisellä tapaamiskerralla, että suomalaiset ovat kylmiä. Parin shotin jälkeen he kuitenkin ovat erittäin lämpimiä ihmisiä, Cad sanoo nauraen.

Suomalaisten henkilökohtainen tila on edelleen asia, mikä ruuhkaisessa Lontoossa asunutta ihmetyttää. Jos bussikatoksessa on joku, sinne ei tungeta, vaikka sataisi kaatamalla. Ja suomalainen ei istu bussissa toisen viereen, vaikka toinen paikka olisi tyhjä.

Kaikki suomalainen ei ole kuitenkaan nurinkurista, vaan Cad on videoillaan ihastellut myös kotien käytännöllisyyttä kuten suomalaista keksintöä astiankuivauskaappia. Yli muiden ovat hänen mielestään kolminkertaiset ikkunat. Suomessa voi 25 asteen pakkasella hiihdellä kotona t-paidassa ja shortseissa.

– Lontoossa rakennukset ovat vanhoja ja vuokranantajat eivät vaivaudu remontoimaan asuntoja. Nollakelillä olimme siellä aivan jäässä, vaikka olimme peittojen alla ja halailimme toisiamme kuin pingviinit pysyäksemme lämpiminä, Cad muistelee.

– Pidän Suomen rauhallisuudesta. Se sopii paremmin rytmiini. Olen rento ja rauhallinen tyyppi, joten en pidä Lontoon ahtaista metroista, missä ihmiset ovat pakattuna kylki kylkeä vasten, tubettaja Dave Cad sanoo. Mårten Lampén / Yle

Suomalaiseen saunakulttuuriin totuttautuminen on ollut britille haaste. Hänen kotimaassaan lähimmäksi samaa pääsee korkeintaan kuntosaleilla, missä saunassa piipahdetaan kuntoilun jälkeen.

Suomessa saunomisesta tekee erikoista vapaa suhtautuminen alastomuuteen.

– Suomalaiset saattavat olla varautuneita ja jopa häveliäitä, mutta kun he menevät saunaan, vaatteet lentävät nurkkaan ja kukaan ei välitä.

Dave Cad on käynyt alasti saunassa ainoastaan vaimonsa kanssa.

– En ole vielä uskaltanut yleiseen saunaan, mutta jonain päivänä aion vielä mennä. Se on prosessissa. Alastomuuden suhteen olen edelleen hyvinkin britti, Cad sanoo.

Youtube-videoillaan Dave Cad käsittelee suomalaisuutta rennosti ja hyväntahtoisesti. Suosio osoittaa, että ulkomaalaisen huomiot Suomesta kiinnostavat etenkin suomalaisia.

– Kutsun tätä Suomi mainittu tai torilla tavataan -efektiksi. Suomi ei näy uutisissa maailmalla ja maa ei pidä meteliä itsestään. Tämän takia suomalaisista on hauska nähdä ulkopuolelta tulevan reaktioita Suomesta ja suomalaisista.

Kielikilpailu vauvan kanssa

– Ai mulla on merinäköalakin, Dave Cad huudahtaa katsoessaan ikkunasta ulos.

Tubettaja on juuri pystyttänyt kuvausstudion Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevaan työtilaan. Hän teki aiemmin videonsa kotona, mutta nyt siellä on muutaman viikon ikäinen poika. Työrauha piti löytää toisaalta.

Tubettaja odottaa jo joulua, jonka hän koki viime vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Helsingissäkin oli vähän lunta, mikä tuntui britistä mahtavalta. Hän toivoo lumisia jouluja myös lapselleen.

Suomessa joulua juhlitaan jouluaattona ja briteissä joulupäivänä. Cad ja hänen vaimonsa ovat ratkaisseet asian viettämällä tuplajoulua.

– Jouluaattona syömme suomalaisia ruokia ja seuraavana päivänä kaivamme kalkkunan esiin, Cad iloitsee.

– Ensi vuonna haluan matkustaa ja nähdä enemmän Suomea, mikä saattaa olla pienen lapsen kanssa haastavaa. Jonain päivänä olisi hauska myös tehdä tv-sarja Suomen kiertämisestä, Dave Cad unelmoi. Mårten Lampén / Yle

Ensi vuodelle Dave Cadilla on yksi suuri lupaus. Hän aikoo panostaa toden teolla suomen kielen oppimiseen. Hän on käsitellyt asiaa videoillaankin, mutta opiskelu on jäänyt enemmän puheen asteelle.

Cad on asettanut tavoitteen, että vuoden lopussa hän ymmärtää paljon enemmän ja puhuu sen verran hyvin, että pystyy tekemään jopa videon suomeksi.

– Niin ei voi käydä, että lapseni oppii suomea ennen minua. Se olisi noloa!