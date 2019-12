Liukosellun ympäristöystävällinen imago on lumetta – suomalaista sellua käytetään Kiinan pahiten saastuttavissa tekstiilitehtaissa

Muutu tai kuole.

Siinä olivat Stora Enson Enocellin sellutehtaan vaihtoehdot runsas kymmenen vuotta sitten. Tuolloin paperin ja kartongin kysyntä laski jyrkästi, ja sitä myöten myös niiden raaka-aineen sellun kysyntä.

Monet sellutehtaat seisoivat. Näin kävi myös Pohjois-Karjalan Uimaharjussa sijaitsevalle Enocellille vuonna 2009. Henkilöstö lomautettiin yli puoleksi vuodeksi.

Ratkaisua lähdettiin hakemaan vanhasta, mutta vähemmän tunnetusta aineesta: liukosellusta.

Se oli selviytymisstrategia maailmassa, jossa älylaitteiden näytöt korvaavat yhä enemmän paperin.

Liukosellusta tehdään usein vaatteita, joita markkinoidaan ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina. Esimerkiksi rouva Jenni Haukion kuuluisan iltapuvun raaka-aineena oli Uimaharjun liukosellu.

Väite selluvaatteiden ekologisuudesta on kuitenkin vähintään ongelmallinen, sillä sellun tuotantoketju vaatteeksi on pitkä. Suosituimman kankaan eli viskoosin valmistukseen liittyy myös suuria ympäristöhaittoja.

Liukosellu on yli 100 vuotta vanha keksintö. Se on tosin vain yläkäsite, jolla viitataan enemmänkin valmistusprosessiin kuin tuotteeseen. Valmistusprosessissa liukosellu on kuitenkin pidemmälle jalostettua kuin perinteinen paperisellu.

Mitä puhtaammaksi puusta tehtyä sellua jalostetaan, sitä enemmän sillä on eri käyttötarkoituksia esimerkiksi kosmetiikassa ja rakentamisessa.

Rouva Jenni Haukion puku valmistettiin vuonna 2018 ympäristöystävällisemmällä Ioncell-menetelmällä liukosellusta. Jarno Kuusinen / AOP

Tekstiilimarkkina on valtavan kokoinen

Enocell alkoi valmistaa liukosellua aluksi yhdellä linjalla koivusta. Kaksi vuotta sitten Stora Enso päätti investoida tehtaaseen 52 miljoonaa euroa. Tänä syksynä valmistunut investointi mahdollistaa liukosellun tuottamisen kahdella linjalla sekä lehti- että havupuusta. Se on nyt Suomen ainoa tehdas, joka tähän pystyy.

Tehdas nielee puuta rekkalastillisen 6 minuutin välein. 80 prosenttia puusta tulee sadan kilometrin säteeltä Pohjois-Karjalasta ja loput Venäjältä.

Suurin kysyntä liukosellulle on tekstiiliteollisuudessa, joka sijaitsee suurimmaksi osaksi Aasiassa. Selvästi suurin liukosellun ostaja on Kiina, jossa sijaitsee yli puolet maailman tekstiiliteollisuudesta.

Kyseessä ei ole vähäpätöinen markkinarako, sillä tekstiilikuitumarkkinan koko on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin 180 miljardia euroa vuosittain.

Liukosellusta valmistettaviin kankaisiin liittyy myös vakavia ongelmia

Kun Uimaharjun tehdas alkoi tuottaa liukosellua, vaihtuivat myös sen asiakkaat.

Aiemmin tehdas palveli paperitehtaita, nyt asiakkaat ovat pääasiassa aasialaisia tekstiilinvalmistajia.

– Markkina on tietysti hyvin erilainen, sillä siellä on asiakkaina kuluttajabrändejä, Enocellin tehtaanjohtaja Sauli Purho sanoo.

Tekstiilin valmistajat tarvitsevat liukosellua viskoosin valmistamiseen. Sitä käytetään yhä enemmän vaatteissa ja esimerkiksi autojen tekstiileissä.

Viskoosi on kevyttä ja hengittävää kangasta. Se on muuntokuitu eli tekokuitu, joka on valmistettu luonnollisesta raaka-aineesta.

Viskoosin osuus kaikista tuotetuista tekstiileistä on noin 7 prosenttia ja osuus on kasvussa. Viskoosi korvaa erityisesti muovijätettä aiheuttavia öljypohjaisia polyesterikankaita ja puuvillaa, joka vie runsaasti vettä ja paikoin myös viljelypinta-alaa ruuan viljelyltä.

Vaikka viskoosin pääraaka-aine on puu, sen valmistamiseen käytetään myrkyllisiä kemikaaleja, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Esa-Jussi Viitala.

– Euroopassa viskoosia ei enää juuri valmisteta, koska se on ympäristölle niin haitallinen prosessi. Ympäristönormit ovat täällä niin tiukat, hän sanoo.

Liukosellusta voidaan valmistaa esimerkiksi viskoosia. Kuvassa Uimaharjun tehtaan esittelykangasta. Ari Haimakainen / Yle

Erityisen ongelmallista on kankaan valmistamisesta käytettävä rikkihiili, jonka kautta syntyy myrkyllisiä liuottimia ja vesipäästöjä. Ne aiheuttavat esimerkiksi hedelmättömyyttä, kehityshäiriöitä ja hermostovaurioita.

– Eurooppa on ulkoistanut ympäristöhaittansa Aasiaan. Siitä tässä on pitkälti kyse, Viitala sanoo.

Tehtaanjohtaja Purhon mukaan rikkihiiliprosessi on edelleen suosituin tapa valmistaa viskoosia. Hän korostaa kuitenkin, että prosessi voidaan suorittaa suljettuna siten, ettei myrkkyjä pääse ympäristöön.

– Kun siitä huolehditaan, prosessi ei ole niin haitallinen ympäristölle, hän sanoo.

Seuraako Stora Enso, miten sen asiakkaat viskoosinsa valmistavat?

– Olemme käyneet asiakkaidemme luona ja suurin piirtein tiedämme, miten se tapahtuu, Purho vastaa.

Purho lisää, että Kiinassa on meneillään laajemminkin tehtaiden uudistaminen. Silloin ympäristöasiat nousevat uudelle tasolle.

Sellussa piilee uusia mahdollisuuksia

Kun ympäristötietoisuus on noussut pintaan, viskoosille on alettu keksiä vaihtoehtoja.

Metsäteollisuuden innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen kertoo, että tällä hetkellä on kehitteillä kourallinen uusia liukosellupohjaisia tekstiilisovelluksia, kuten kankaita.

– Tällaisia ovat esimerkiksi selluloosakarbamaatti ja Suomessa kehitetty Ioncell.

Molemmat ovat ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia työntekijöille valmistaa kuin viskoosi. Ioncellin etuna on Tahvanaisen mukaan esimerkiksi sen lujuus myös märkänä. Stora Enso on mukana Ioncellin kehittämisprojektissa

Markkinoilla on kuitenkin jo yksi viskoosille vaihtoehtoinen sellupohjainen kangasmateriaali: Lyocell.

Luonnonvarakeskuksen Viitala kertoo, että sitä valmistaa Euroopassa yksi itävaltalainen tehdas, joka on suojannut keksintönsä patenteilla. Siksi muut valmistajat eivät voi hyödyntää tätä ympäristöystävällisempää teknologiaa.

– Siinä menevät yhteiskunnan ja yksityisen yrityksen edut ikävä kyllä ristiin, hän sanoo.

Tuotanto on kuitenkin vielä maltillista, sillä Lyocellia syntyy vuodessa alle kymmenen prosenttia viskoosin määrästä.

Stora Enson mukaan Enocellin investoinnin taustalla on kankaiden kasvava kysyntä ja tekstiiliteollisuuden kiinnostus viskoosia ja muita vastaavia materiaaleja kohtaan. Kuvassa tehtaan valvomo. Ari Haimakainen / Yle

Metsäteollisuuden Tahvanainen näkee uusissa tekstiiliteknologioissa mahdollisuuksia myös Suomessa.

– Erityisesti, jos pystymme valmistamaan tekstiiliä turvallisesti ja ympäristöystävällisesti omasta puuraaka-aineestamme.

Se voisi tuoda tekstiilin arvoketjun teollisia osia takaisin Suomeen. Sitä kautta voisi syntyä myös työpaikkoja suomalaiseen teollisuuteen.

– Menetimme tekstiiliteollisuuden lähes kokonaan 1970-luvulla halvemman tuotannon maihin. Ainakin osa voitaisiin tuoda liukosellun kautta takaisin. Se olisi erittäin positiivinen asia Suomelle, hän sanoo.

Tehtaanjohtaja Purho puolestaan uskoon, että uusien teknologioiden suhteen ollaan läpimurron kynnyksellä.

– Uskon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana näin tapahtuu. Se tulee muuttamaan tätä alaa, hän toteaa.

Lue lisää:

Jenni Haukion Linnan juhlien puvun nuoret suunnittelijat julkistettiin: kangas on kudottu käsin, materiaalina koivuhalko

Stora Enso tekee 94 miljoonan euron investoinnit Uimaharjun ja Imatran tehtaille