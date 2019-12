Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuroselle Sadankomitean rauhanpalkinto

Rauhanjärjestö Sadankomitean rauhanpalkinto luovutetaan tänä vuonna Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuroselle. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toimittajatyöstä konfliktialueilta.

Sadankomitea haluaa palkinnolla nostaa esiin median roolia rauhantyössä ja muistuttaa faktapohjaisen tiedon merkityksestä.

– Riippumaton journalismi ja ulkomaantoimitus on ilman muuta rauhantyötä. Halusimme huomioida sen tämän vuoden rauhanpalkinnossa. Tarvitsemme tietoa voidaksemme ymmärtää., sanoo Sadankomitean varapuheenjohtaja Nora Luoma.

Suomalaisnaisia haastateltiin leiristä vastaavien kurdijoukkojen vaatimuksesta kontissa leirin ulkopuolella. Antti Kuronen / Yle

Sadankomitea nosti esiin erityisesti Antti Kurosen journalismin Al-Holin pakolaisleiriltä. Kuronen on ainoa suomalaistoimittaja, joka on käynyt al-Holin leirillä. Toukokuussa 2019 hän sai selville, että al-Holin leirillä on noin kymmenkunta Isisissä ollutta naista. Heillä on kolmisenkymmentä lasta.

Antti Kuronen on pitkän linjan ulkomaantoimittaja, joka on raportoinut viime vuosina etenkin Syyrian, Ukrainan ja Gazan sodista.

Hän on raportoinut myös monista muista Lähi-Idän ja Euroopan maista sekä Venäjältä ja esimerkiksi Somaliasta ja Venezuelasta.

Israelin armeija ampuu kyynelkaasua palestiinalaisia mielenosoittajia vastaan Gazassa. Antti Kuronen / Yle

Tunnustusta työstä konfliktialueilla

Antti Kuronen pitää palkintoa suurena kunniana. Hän arvioi tunnustuksen merkitystä itsenäisyyspäivänä ennen palkinnon luovutusta. Tilaisuus järjestetään Pasilan rauhanasemalla Helsingissä.

– On hienoa, että rauhanliike nostaa esiin faktaperusteisen journalismin merkityksen rauhan edistämisessä. On todella huolestuttavaa, että faktojen merkitys on vähentynyt monen maan päätöksenteossa. Uusia konflikteja on muodostunut ja asevarustelu on kiihtynyt sen seurauksena.

Kuronen sanoo, että Yle on panostanut ulkomaanjournalismiin.

– On tärkeää, että maailman kriisipesäkkeistä raportoidaan paikan päältä suomalaisin silmin ja korvin.

Palkintona on keraamikkotaiteilija Miia Kallion teos Rauhanlaiva.

Palkintoa on jaettu vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Aiemmin sen ovat saaneet muun muassa oikeustieteen tutkija Jarna Petman, Kyyjärven kunta, Vuolle-setlementin Radinet-hanke ja presidentti Tarja Halonen.

