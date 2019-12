Myöhemmin iltapäivällä Makkosella on vuorossa OSKU ry:n sidosryhmien tilaisuus, jossa on pikkujouluteeman mukaista juotavaa ja pientä purtavaa. – Se kaikki, mitä tämä vaikuttamistoiminta ja osallistaminen on tarjonnut minulle, on ollut todella hienoa. Tällaista ei ole koulun penkillä oppinut. Toivon, että jokaisella nuorella meidän yhteiskunnassamme olisi oma ja turvallinen yhteisö, mihin kuulua – oli se sitten jokin järjestö tai harrastusseura. Näen, että tällä on todella suuri vaikutus nuoren kasvuun ja kehitykseen ja että se voi olla myös tietynlainen tukiverkosto, Makkonen toteaa. Jussi Mankkinen / Yle