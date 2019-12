Saksan liittokansleri Auschwitzin keskitysleirissä: Natsien tekemien rikosten muistaminen on vastuu, joka ei koskaan lopu

Saksan liittokansleri Angela Merkel on vieraillut ensimmäisen kerran Auschwitzin keskitysleirialueella. Natsi-Saksan miehittämälle alueelle Puolassa toisen maailmansodan aikana perustetussa Auschwitz-Birkenaussa murhattiin arviolta 1,1 miljoonaa ihmistä. Suurin osa murhatuista oli juutalaisia.

Merkel käveli nykyään museona toimivaan Auschwitziin "Arbeit Macht Frei"-kyltin ali. Toisin kuin kyltti kertoi, työ ei vapauttanut tuhoamisleirille suljettuja ihmisiä.

Auschwitzin portilla on säilytetty vanha valheellinen teksti, jossa lukee "Arbeit macht frei" eli työ vapauttaa. Lukasz Gagulski / EPA

Merkelin seurueessa olivat muun muassa keskitysleiriltä selvinnyt 87-vuotias Bogdan Stanisław Bartnikowski ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

Leirialueella Merkel piti hiljaisen hetken kuolemanmuurilla eli paikalla, jossa vankeja teloitettiin ampumalla. Hän kävi myös paikalla, jossa vankeja murhattiin kaasulla sekä krematorioalueella, jossa ruumiit poltettiin.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki laskivat muistoseppeleet paikalle, jossa vankeja teloitettiin ampumalla. Lukasz Gagulski / EPA

Merkel vakuutti Saksan hallituksen taistelevan antisemitismiä ja kaikenlaista vihaa vastaan. Saksassa hyväksyttiin torstaina 60 miljoonan euron lahjoitus Auschwitz-Birkenaun museoalueesta huolehtivalle säätiölle.

– Näiden rikosten muistaminen on vastuu, joka ei koskaan lopu. Se on erottamaton osa maatamme. On osa kansallista identiteettiämme olla tietoinen tästä vastuusta, Merkel sanoi vierailun aikana.

Merkel on vasta kolmas Saksan liittokansleri, joka on vieraillut Auschwitzissa. Helmut Schmidt vieraili leirialueella vuonna 1977 ja Helmut Kohl vuosina 1989 ja 1995.

Neuvostoliiton joukot vapauttivat Auschwitzin viimeiset vangit 27. tammikuuta 1945.

Lähteet: AP, AFP