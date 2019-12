Matti ja Teppo ovat esiintyneet yhdessä jo 50 vuotta, mutta Linnan parketille heistä aikoo vain toinen

Matti (vas.) ja Teppo Ruohosen jäähyväiskiertue on kesken.

Turkulaisveljekset Matti ja Teppo Ruohonen iloitsevat kutsusta Linnan juhliin. Koko Suomi tuntee Matin ja Tepon, mutta välillä veljekset menevät sekaisin.

Osa luulee, että kyse on jopa kaksosista. Tosiasiassa 70 vuotta tänä vuonna täyttänyt Matti on pikkuveli. Teppo Ruohonen on reilun vuoden veljeään vanhempi.

Veljekset itse kuvaavat nettisivuillaan Mattia päälliköksi, joka on täynnä ideoita ja on valmis ottamaan myös riskejä. Isoveli Teppo on veljesten mukaan jalat maassa oleva realisti, leppoisa ja tasoittava persoona.

Veljeksillä on Ylen haastattelussa selvä työnjako. Teppo Ruohonen aikoo vaimonsa Varpun kanssa tanssimaan Linnan parketille.

Matti ja Anne Ruohonen ajavat juhlista vielä suoraan kotiin.

– Matti ei niinkään tanssi, mutta ajattelin viedä vaimon, Teppo Ruohonen sanoo.

Kysymyksen veljesten hiteistä Teppo siirtää Matille.

– Ehkä Matti tietää paremmin, kun hän on tehnyt melkein kaikki meidän laulut.

Matti Ruohonen yrittää löytää ensin tarttuvan sloganin kertosäkeeseen. Siten löytyi Kaiken takana on nainen -hitti.

Matti ja Teppo Ruohonen ovat kiertäneet Suomea ihmisiä viihdyttämässä jo 50 vuotta. Heidän jäähyväiskiertueensa käynnistyi vasta.

Turkulaisveljesten neljän vuosikymmenen mittainen ura on tuottanut puolitoista miljoonaa myytyä levyä, 31 kultalevyä, 8 platinalevyä ja 3 tuplaplatinaa. Heidät on palkittu muun muassa Iskelmä-Finlandialla ja kahdella Emmalla.

Veljesten ensilevy Jos olet onnellinen ilmestyi vuonna 1969. Sen jälkeen hittejä on kertynyt tasaisesti. Tunnetuimpia kappaleita ovat Mä joka päivä töitä teen, Näitä polkuja tallaan ja Kaiken takana on nainen.

