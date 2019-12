Me too -kampanja on muuttanut elokuvien tekoa, mutta Krista Kososen mielestä ei tarpeeksi – ohjaajamies antaa mielellään pääroolit naisille

Ohjaaja Antti J. Jokinen ja näyttelijä Krista Kosonen sanovat, että me too -kampanja on muuttanut elokuvien tekoa.

– Nykyään saa infopaketin kuvauksissa, kehen ottaa yhteyttä, jos kokee häirintää, Kosonen kertoi Ylen Linnan etkoilla.

Aika näyttää Kososen mukaan, kuinka paljon kulttuuri on todella muuttunut.

Muutoksen pitäisi Kososen mukaan näkyä rakenteissa. Vieläkin hänen mukaansa ihmetellään, jos elokuvassa on kirjoitettu naiselle päärooli. Myös vähemmistöjen asemaa pitäisi parantaa.

Antti Jokisen mukaan naisia pitäisi kuunnella nykyistä enemmän yhteiskunnassa. Ihmisoikeudet eivät vieläkään jakaudu tasaisesti.

– Kristalta olen oppinut syventämään omaa käsitystä ja liittymään joukkoihin.

Selviytymistarinat kiiinnostavat ohjaajaa

Kososen puoliso Antti Jokinen on tunnettu siitä, että hänen elokuvissaan on vahvoja naisrooleja. Tuoreimpana on elokuva taidemaalari Helene Schjerfbeckistä, joka saa ensi-iltansa ensi vuoden tammikuussa.

Nurmijärvellä kulttuurisihteerinä oleva äiti vei nuorta Jokista Ateneumiin. Schjerfbeckin työt koskettivat Jokista jo silloin. Taidemaalarista on parhaillaan näyttely Ateneumissa Helsingissä.

– Myytin takana oli kiinnostava ihminen, Jokinen sanoo.

Kosonen näyttelee Helene-elokuvassa taidemaalarin ystävää Helena Westermarckia, joka itse oli myös kuvataiteilija, kirjailija ja mukana perustamassa Naisasialiitto Unionia.

Kososen mukaan naisten ystävyys oli huikeaa: he puhuivat paitsi työstä ja kunnianhimosta myös juhlista ja muodista.

Antti Jokinen on tunnettu Puhdistus- ja Kätilö-elokuvien vahvoista naisrooleista. Jokisen mukaan selviytymistarinat ovat aina kiiinnostaneet häntä.

– Naistarinoissa on ollut enemmän selviytymistä, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan hän on naisten kasvattama. Vahva äiti ja siskot kasvattivat, kun isä oli matkoilla.

– Nainen ei ole minulle täysi myytti, ohjaaja sanoo.

Antti Jokinen kehuu vaimoaan Krista Kososta.

– Olen päässyt valitsemaan pinkan päältä parhaimman.