Britannian pääministeri Johnson ja oppositiojohtaja Corbyn kohtasivat viimeisessä tv-väittelyssä ennen vaaleja

Britanniassa pääministeri Boris Johnson ja pääoppositiopuolueen johtaja Jeremy Corbyn ottivat illalla tv-väittelyssä yhteen brexitistä. Kyseessä oli kaksikon viimeinen tv-väittely ennen parlamenttivaaleja, jotka järjestetään ensi viikolla.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi väittelyssä, että työväenpuolue veisi brexitin loppuun neuvottelemalla uuden erosopimuksen kolmessa kuukaudessa. Britit tekisivät uudessa kansanäänestyksessä valinnan uuden erosopimuksen ja EU:ssa pysymisen välillä.

Pääministeri Johnson iski takaisin sanomalla, että hänellä on jo erosopimus, ja hän aikoo käyttää sitä Britannian viemiseen ulos EU:sta tammikuun loppuun mennessä, jos hän voittaa vaalit.

Johnson arvosteli Corbynia toistuvasti siitä, että hän ei ole sanonut selvästi, tukisiko hän Britannian lähtöä EU:sta. Corbyn on aiemmin luvannut pysytellä puolueettomana, jos hänestä tulee pääministeri ja EU-erosta järjestetään uusi kansanäänestys.

– Kuinka voit saada Brysselistä uuden brexit-sopimuksen, jos et itse asiassa usko siihen? Johnson tiedusteli.

Corbyn puolestaan piti epärealistisena Johnsonin suunnitelmia neuvotella ensi vuoden aikana kauppasopimukset sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin kanssa. Hän myös toisti näkemyksen, jonka mukaan Britannian julkisesta terveydenhuollosta huolehtiva järjestelmä NHS on uhattuna. Corbyn on syyttänyt Johnsonia aikeista päästää amerikkalaisyritykset osaksi NHS:ää, mutta pääministeri on kiistänyt tällaiset suunnitelmat.

Brexit-lähettiläs otti loparit

Kyselyiden perusteella konservatiivit ovat viemässä reilut 40 prosenttia äänistä, työväenpuolue noin kolmanneksen ja liberaalidemokraatit 13 prosenttia.

Entiset pääministerit, työväenpuolueen Tony Blair ja konservatiivien John Major ovat puuttuneet kampanjointiin vaatimalla toista brexit-kansanäänestystä. Kumpikin heistä haluaa Britannian pysyvän osana EU:ta.

Johnson koki takaiskun väittelypäivänä, kun kokenut Yhdysvalloissa työskennellyt brittidiplomaatti erosi tehtävästään ja kritisoi voimakkaasti hallitusta.

Alexandra Hall Hall on työskennellyt brexit-lähettiläänä Britannian suurlähetystössä Washingtonissa. CNN:n (siirryt toiseen palveluun) haltuunsa saamassa erokirjeessä Hall Hall kirjoittaa, että hän ei enää voi kaupitella puolitotuuksia sellaisten poliittisten johtajien puolesta, joihin hän ei luota. Hall Hallin mukaan brexitistä pyydetään välittämään viestejä, jotka eivät ole "täysin rehellisiä".

Kokenut diplomaatti lisäsi, että brittijohtajien vastahakoisuus puhua brexitistä rehellisesti yleisölle johtaa siihen, että luottamus brittidiplomaatteja kohtaan horjuu ympäri maailmaa.

