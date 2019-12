Syntyikö eduskunnan ovilla massahysteria? Kokeneet politiikantoimittajat arvioivat, miten journalismi selvisi politiikan hullusta viikosta

Ensin lähti omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.), sitten pääministeri Antti Rinne (sd.). Huomenna sunnuntaina valitaan uusi pääministeriehdokas.

Hullu viikko on työllistänyt politiikantoimittajia, jotka ovat päivystäneet eduskunnan ja valtioneuvoston ovilla.

Mutta miten media pärjäsi? Tätä pohdittiin Ylen aamun Viimeinen sana -osiossa. Voit katsoa sen klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.

"Kun politiikantoimittajat seisovat ovien takana, syntyy massahysteria"

Kun politiikantoimittajat päivystävät ovien takana, syntyy jonkinlainen massahysteria, sanoo Iltalehden politiikantoimittaja Tommi Parkkonen.

Näin kävi Parkkosen mukaan esimerkiksi viime viikolla, kun keskustan eduskuntaryhmä kokoontui pohtimaan pääministeri Rinteen jatkoa.

– Jos kuka tahansa meni lähellekään kepun ovea, toimittajat juoksivat perässä ja tunkivat mikrofonia suuhun, vaikka kokous ei vielä ollut edes alkanut, Parkkonen sanoo.

Kuvaajia ja toimittajia oli paikalla kymmenittäin.

MTV:n politiikantoimittaja Antonia Berg kuitenkin muistuttaa, että jos asioista haluaa kertoa ensimmäisenä, on seistävä kärsivällisesti oven takana ja eturivissä. Siksi eduskunnan käytäviltä lähetetyt, jopa tuntikausia kestäneet verkkolähetykset olivat paikallaan.

Lisäksi ne kiinnostivat katsojia. Esimerkiksi Ylen verkkolähetykset keräsivät jopa satojatuhansia käynnistyksiä.

"Tein Sipilästä juttuja, jotka olisi voinut jättää tekemättä"

Kun politiikassa tapahtuu nopeasti suuria käänteitä, vellovat myös suuret tunteet.

Myös toimittajille voi tulla vauhtisokeus.

– Tunnustan, että minulla on ainakin lähtenyt mopo käsistä, kun aikoinaan hiillostin [Juha] Sipilää, Tommi Parkkonen sanoo.

– Tein muutaman ihan äärimmäisen tyhmän ja turhan jutun, jotka olisi voinut jättää tekemättä.

Kuten usein aiemminkin, myös kuluneella viikolla uutismedioiden kilpailun moottorina ovat olleet vuodot. Skuupin saa se, jolla on parhaat lähteet, mutta samalla mielessä on pidettävä, että vuotavilla poliitikoilla on aina jokin motiivi.

– Liian kiire ei saa olla. Ei pidä panna ulos mitään, mitä ei ole tarkistettu moneen kertaan, Berg sanoo.

Toimittajien tehtävä on tulkita, onko tieto totta ja relevantti, Tommi Parkkonen muistuttaa.

– Vuotajilla on aina motiivi, mutta jos asia on relevantti lukijoiden tai katsojien kannalta, se pitää julkaista. Ei ole väliä, miten vuotaja hyötyy, Parkkonen sanoo.

Älä koskaan juokse toimittajaa karkuun

Antonia Bergin mukaan Sirpa Paatero teki yhden ison virheen suhteessa mediaan: hän juoksi kameroita pakoon.

– Se näytti kummalliselta. Silloin tiesin, että tämä ei tule päättymään hyvin, Berg sanoo.

Älä koskaan lyö toimittajalle luuria korvaan, älä koskaan juokse toimittajia karkuun, vaikka kuinka kysymykset harmittaisivat, Parkkonen puolestaan opastaa.