Dekkarikuningatar Camilla Läckbergin bisnekset hoitoalalla saavat kovaa kritiikkiä: "Tällainen on vaarallista"

Miljoonia euroja Fjällbackan pikkukaupunkiin sijoittuvilla kirjoillaan tienannut Camilla Läckberg teki äskettäin uuden aluevaltauksen. Hän on ollut mukana perustamassa Hedda Care -yhtiötä, joka tarjoaa yksityisiä lääkäripalveluita.

Luksusklinikka sijaitseen Tukholman Östermalmin hienostoalueella, ja sen hinnat ovat varsin suolaiset: esimerkiksi lääkärin tai gynekologin vastaanotolla käyminen maksaa lähes 250 euroa ja muistitutkimus melkein 1 500 euroa.

Hedda Caren toiminnassa korostetaan nimenomaan naisnäkökulmaa: Camilla Läckberg ilmoitti äskettäin klinikan tiedotteessa, että "pitkät hoitojonot ja odotusajat koskevat nimenomaan naisia" ja että "hyvään hoitoon pääseminen on naiskysymys".

Klinikan Instagram-tilillä kerrotaan myös, että sen ovet ovat auki "kaikille apua tarvitseville".

Kauniiden lauseiden ja klinikan hintapolitiikan välillä on räikeää ristiriitaisuutta, ja se on huomattu myös Ruotsin mediassa.

Expressenin terveysasioihin erikoistuneen journalistin Anna Bäsénin mukaan (siirryt toiseen palveluun) on suorastaan naurettavaa, että Hedda Care markkinoi itseään jonkinlaisena feministisenä projektina.

– Camilla Läckbergin tapa toimia on tekopyhää. Useimmilla tavallisilla ruotsalaisilla naisilla ei ole varaa käyttää hänen eksklusiivisen klinikkansa palveluja. Sen kohderyhmänä ovat Tukholman ydinkeskustan varakkaat naiset, Bäsén toteaa.

Hänen mielestään Hedda Care edustaa myös vähemmän positiivista uutta ruotsalaista trendiä.

– Yksityisklinikoita perustetaan jatkuvasti lisää, koska tyytymättömyys terveydenhuollon tasoon Ruotsissa kasvaa kasvamistaan. Yhä harvempi ruotsalainen kokee saavansa tarvitsemaansa hoitoa ja yhä useampi kokee, että hoitoa annetaan epätasa-arvoisin perustein.

Klinikan nimi on harhaanjohtava

Myös klinikan nimi, joka viittaa legendaariseen lääkäriin Hedda Anderssoniin, on herättänyt kiukun kihinää. Andersson (1861–1950) oli Ruotsin historian ensimmäinen naispuolinen lääkäriopiskelija ja toinen naispuolinen lääkäri. Hänen missionaan oli nimenomaan auttaa ja hoitaa köyhiä naisia ja lapsia.

Monen mielestä on mautonta ja harhaanjohtavaa, että Läckbergin klinikka on nimetty tällaisen henkilön mukaan.

– On hieman outoa, että klinikan nettisivuilla on vieretysten kuva Hedda Anderssonista, amerikkalaisesta itsehoito-oppaasta ja hinnoista, joiden mukaan yksittäinen vierailukerta saattaa maksaa yli 200 euroa, Aftonbladetin kolumnisti Natalia Kazmierska kirjoittaa. (siirryt toiseen palveluun)

Camilla Läckberg on itse vastannut kritiikkiin toteamalla olevansa "nöyrä sen tosiasian edessä, ettei kaikilla ole varaa tai mahdollisuutta käyttää Hedda Caren palveluja".

Läckbergin touhuja on kritisoinut myös Ruotsin sosiaaliministeri Lena Hallengren.

– Tämä pistää kyllä silmään. Meillä on Ruotsissa pitkä perinne, jonka mukaan hoitoa saa tarpeen, eikä lompakon perusteella. Tällainen bisnes on hyvin kaukana näistä periaatteista. Minun mielestäni tämä on hyvin vaarallista, Hallengren jyrisee Aftonbladetissa. (siirryt toiseen palveluun)

Hedda Caren toiminnassa mukana oleva Christina Saliba antoi samantien Hallengrenille kipakan vastauksen:

– Jos sosiaaliministeri kokee, että kymmenen lääkärin kokoinen yksityinen vastaanotto on kaikkein suurin uhka ruotsalaista hoitoalaa kohtaan, ei hän tunnu luottavan omaan politiikkaansa. Hallengrenin pitäisi pystyä vastaamaan siihen, kuinka hän aikoo luoda riittävästi hoitoa kaikille sitä tarvitseville, eikä kerätä halpoja pr-pisteitä, Saliba pamauttaa.