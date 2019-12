Kansalta murskatuomio Rinteelle Ylen kyselyssä: yli puolet pitää eron syynä pääministerin omia toimia, neljännes katsoo kepun pettäneen

Pääministerin paikalta eronneella Antti Rinteellä (sd.) on kansan mielestä peiliinkatsomisen paikka: enemmistö ajattelee, että hallituskriisi ja siitä seurannut ero ovat hänen oma syynsä.

Näin kertoo Ylen Taloustutkimukselta tilaama kysely. Sen mukaan yli puolet kansalaisista on sitä mieltä, että Rinteen oma toiminta oli pääsyy siihen, että hallituskumppani keskusta menetti luottamuksensa pääministeriin.

Neljännes kyselyn vastaajista katsoo, että eron syynä oli keskustan halu kaataa Antti Rinne.

Rinne erosi tiistaina, ja sosiaalidemokraatit nimittivät hänet torstaina uuden hallituksen tunnustelijaksi.

Postin omistajaohjauksen kanssa hapuillutta entistä kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa (sd.) sen sijaan syyttää erosta vain neljä prosenttia vastaajista. Paatero erosi ministerin paikaltaan viime viikon perjantaina.

Seitsemän prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, ettei Rinteen erolle ole mitään erityistä syytä: politiikassa vain käy joskus näin.

Viisi prosenttia katsoo muiden syiden vaikuttaneen, ja kolme prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Arvuuttelu vain jatkuu, kunnes tarkka syy kerrotaan

Politiikan tutkijan Johanna Vuorelman mukaan kyselyn tuloksissa näkyy se ideologinen kamppailu, jota eron syistä käydään, kun niitä ei ole avattu perusteellisesti julkisuudessa.

Vuorelma arvioi, että poliittinen kiistely ei olisi näin kiivasta, jos Rinnettä kohtaan tunnetun epäluottamuksen perimmäinen syy tiedettäisiin.

– Syihin kohdistuu nyt poliittista kamppailua. Yhtäältä on tulkinta, että syy on Rinteen toiminta. Sen kannalla on erityisesti keskustalaisia ja kokoomuslaisia. Toinen tulkinta on, että se olikin keskustan valtapolitiikkaa. Siellä näkyy enemmän sosiaalidemokraatteja ja vasemmistoliittolaisia, Vuorelma sanoo.

Suurin osa Ylen kyselyn vastaajista katsoo pääministerin ja koko hallituksen eron syyn olevan Antti Rinteessä itsessään. Joonas Haverinen / Yle

Keskusta on puhunut kokonaisarviosta ja luvannut avata syitä tarkemmin myöhemmin. Niin kauan kuin yksityiskohtaisia perusteluja ei tiedetä, spekulaatiot ja arvuuttelu vain jatkuvat. Rinteen eron syistä on esitetty monia tulkintoja.

– Selitykseksi on nostettu Rinteen sisäinen johtaminen hallituksessa, ristiriitaiset puheet julkisuudessa tai se, että ne eivät ole edustaneet hallituksen linjaa, sekä toiminta Postin työehtokiistassa ja Paateroon kohdistunut toiminta.

– Sekin vaikuttaa, millaista politiikkaa Rinne edustaa. Hän on ammattiyhdistystaustaisena profiloitunut tietyn eturyhmän edustajaksi, Vuorelma luettelee.

Vuorelma pitää yllättävänä sitä, että Rinteen eron tulkinnoissa erottuu selkeä oikeisto–vasemmisto-jakolinja, ei niinkään jako hallituksen ja opposition leireihin.

Tämä olisi luonnollista, kun kyse on kuitenkin hallituksen luottamuksesta. Vuorelman mukaan kyse onkin kamppailusta nimenomaan työmarkkinapolitiikassa.

Demarit ja keskusta syyttävät toisiaan

Ylen kyselyn tausta-aineistosta selviää, että oppositiopuolueiden kannattajat pitävät Antti Rinnettä pääsyyllisenä hallituksen eroon.

Kokoomuslaisista lähes 80 prosenttia ja perussuomalaisistakin ja kristillisistä noin 70 prosenttia katsoo Rinteen keittäneen oman soppansa.

Demareiden kannattajista melkein 60 prosenttia katsoo kepun pettäneen eli keskustan ajaneen Rinteen eroa. Heistäkin yli neljännes on kuitenkin sitä mieltä, että Rinteen toiminta on pääasiallinen syy eroon.

Keskustalaisista yli 80 prosenttia sanoo, että Rinne voi syyttää erostaan vain itseään. Muut SDP:n entiset hallituskumppanit jakautuvat kannassaan.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan yhteistyökyvyn palauttaminen ei ole aivan helppoa, kun puolueet ovat eri mieltä eron syistä. Tapio Rissanen / Yle

Vasemmistoliiton kannattajista lähes puolet pitää keskustaa syyllisenä, kolmanneksen mielestä Rinne oli itse syypää eroonsa

Vihreistä alle puolet pitää Rinnettä syyllisenä eroon, noin kolmannes syyttää keskustaa.

Yli puolet RKP:läisistä on Rinteen syyllisyyden kannalla, kolmannes kallistuu keskustan suuntaan.

Huomionarvoista on se, että vain muutama prosentti SDP:n, keskustan ja vasemmistoliiton kannattajista katsoo kyselyssä ministeri Sirpan Paateron toiminnan olevan pääsyy Rinteen ja hallituksen eroon. Oppositiopuolueetkin jakavat tämän kannan.

Sen sijaan vihreissä tuo luku on jo kahdeksan prosenttia ja RKP:ssä 11 prosenttia.

Miten luottamus palautetaan?

Eduskuntaryhmät ovat vastanneet tänään hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiinsä uuden hallituksen muodostamiseksi.

Käytännössä hallitus jatkaa samalla viiden puolueen kokoonpanolla ja kesäkuussa Rinteen johdolla tehdyllä hallitusohjelmalla, pääministeri ja osa ministereistä vain vaihtuu. Hallitusneuvottelut käydään huomenna eduskunnassa.

Demareiden ja keskustan välillä on kyselyn mukaan kuitenkin suuri epäluottamus. Toinen syyttää hallituksen erosta keskustaa, toinen Rinnettä.

Puolueiden eduskuntaryhmät tuulettivat tuntojaan torstaina ja vakuuttivat menevänsä eteenpäin hyvässä hengessä. Pääministerin vaihdoksen selitettiin vahvistavan luottamusta politiikkaan ja tuovan toimintakykyisen hallituksen.

Näin kysely tehtiin Taloustutkimus haastatteli 1046 ihmistä puhelimitse ja nettipaneelin kautta. Vastaajien otos painotettiin vastaamaan väestöä iän, alueen ja sukupuolen ja talouden koon mukaan. Tietojen keruu tehtiin tiistaina 3. joulukuuta eli Rinteen eropäivänä. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

Tampereen yliopiston tutkijatohtorina työskentelevän Johanna Vuorelman mukaan voi käydä päinvastoinkin: koko hallituskriisi on heikentänyt luottamusta sekä poliittisiin puolueisiin että hallituksen toimintakykyyn.

– On aika vaikea nähdä, miten hallitus pystyy tämän jälkeen kovin nopeasti palauttamaan yhteistyön, jota vaaditaan siihen, ettei ajauduta uudelleen kriisiin. On tulossa paljon työmarkkinakysymyksiä ja työtaisteluja. Poliittinen tilanne seuraavan vuoden aikana vaatii sitä, että hallituksella on yhteinen tilannekuva, millä tavoin edetään.

– Tällä hetkellä näyttää, että siellä on aika syvä kuilu erilaisten tulkintojen välillä, mitä hallituskriisissä on tapahtunut, Vuorelma sanoo.

Rinteen hallituksen puolueet jatkavat, mutta ilmeisesti ilman Rinnettä. Hän ei ole vielä kertonut, haluaako hän ministeriksi uuteen hallitukseen. Jussi Nukari / Lehtikuva

Koko hallituskriisi ja ero juontaa juurensa Postin työehtokiistaan ja yhtiön omistajaohjaukseen. Vuorelma huomauttaa, että omistajaohjauslinjaus on edelleen ratkaisematta.

– Siellähän on syvä jännite. Onko valtio omistajana siinä roolissa, että se ajaa ensisijaisesti työntekijöiden oikeuksia, vai onko se valtion taloudellisen edun valvoja? Tämä keskustelu on vielä käymättä, Vuorelma sanoo.

Eikä tämä ole ainoa asia, mistä hallituksessa jatkavien puolueiden pitää löytää yhteinen sävel. Esimerkiksi viime päivinä kuohuttanut Al-Holin pakolaisleirin suomalaisäitien ja -lasten mahdollinen Suomeen tuominen löytyy heti uuden hallituksen pöydältä.