Ensimmäinen Veijo Baltzarin uhreista astui julkisuuteen – räppäri Mercedes Bentso: "Luulin, että hän näki minussa lahjakuutta"

Oikeuden toteutumisen ja totuuden paljastumisen juhla. Mahtipontiset sanat mainostavat rap-artisti Mercedes Bentson lauantai-illan keikkaa Suvilahti TBA -ravintolassa. Siellä juhlitaan hänen Clare Quilty -kappaleensa musiikkivideon ensi-iltaa.

Mercedes Bentso, oikealta nimeltään Linda-Maria Roine, aikoo kertoa tilaisuudessa, että hän oli yksi kulttuurineuvos Veijo Baltzarin uhreista. Asia tuli julki jo ennen Roineen esiintymistä. Siitä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

– Haluan antaa nimeni ja kasvoni asialle, että nähdään, että Baltzarin uhrit ovat todellisia ja oikeita ihmisiä, Roine kertoo Ylelle.

Baltzar vangittiin marraskuussa epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Sittemmin epäilyt ovat laajentuneet. HS kertoi (siirryt toiseen palveluun) vangitsemisen jälkeen, kuinka Baltzar on vuosien ajan manipuloinut ja ahdistellut nuoria naisia.

Tässä haastattelussa Roine kertoo muun muassa miksi hän ei uskaltanut aiemmin puhua asiasta omilla kasvoillaan, miten hän on käsitellyt Baltzarin aiheuttamia traumoja taiteessaan ja miten tapauksen käsittely julkisuudessa on vaikuttanut häneen.

Pelko hellittää

"Jahtasit mua niin kuin Quilty Doloresta / Annoit mulle yhden päärooleista / Et ollut ohjaaja, olit kultinjohtaja / Mut luulit ostavas, koska tulin pohjalta."

Sanat ovat Mercedes Bentson kappaleesta Clare Quilty, joka julkaistiin maaliskuussa. Kappaleen nimi viittaa Vladimir Nabokovin Lolita-romaanin päähenkilöön. Tosiasiassa se kertoo Veijo Baltzarista. Kappaleen lyriikoissa mainitaan jopa Baltzarin näytelmä Jumala on suuri, jonka esityksissä Roine näytteli 17–18-vuotiaana.

Kappaleen lisäksi Roine on kertonut tunnetun teatteriohjaajan ahdistelusta omaelämäkerrallisessa kirjassaan Ei koira muttei mieskään. Ohjaajan nimeä hän ei kuitenkaan uskaltanut kertoa julki.

– Pelkäsin tosi paljon. Pelkäsin, että mua ei uskota, koska kyse oli julkisuuden ystävästä, jolla oli tosi paljon ystäviä politiikassa, Roine sanoo.

– Mä tiesin, että Paavo Lipponen on hänen armeijanaikainen ystävänsä. Hän toi sen usein esille. Tiesin, että Tarja Halonen on käynyt katsomassa useita hänen esityksiään. Tiesin, että hänellä on vaikutusvaltaisia ystäviä ja ajattelin, että kukaan tuskin uskoo, jos tuon tuollaisen asian esille.

Tilanne muuttui, kun Baltzar vangittiin. Roine sanoo uskovansa, että hänen tarinaansa uskotaan helpommin rikosepäilyjen takia.

– Olen lukenut myös netistä paljon uhreja syyllistäviä kommentteja. Sellaisia, että eikö naisilla ollut terveet jalat, joilla he olisivat voineet kävellä ulos sieltä. Tai että ehkä ne on halunnut vain hienon roolin itselleen ja antanut Baltzarin ahdistella. Haluan tuoda omalla tarinallani esille sen, että kyse ei ole mistään tällaisesta.

Lumi rikkoo jään

Helsingin Sanomien paljastusjutussa Roine kertoo esiintyvänsä nimellä "Lumi".

– Toimittaja Paavo Teittinen soitti mulle tammi- tai helmikuussa ja sanoi tekevänsä juttua Veijo Baltzarin kultista. Olin tosi huojentunut. Tajusin, että vihdoinkin tämä paljastuu. Olin elänyt siinä uskossa, että hän saa jatkaa tätä toimintaa eikä kukaan puutu asiaan.

HS:n jutussa Roine kertoo Baltzarin houkutelleen hänet Jumala on suuri -projektin jälkeen kartanolleen kuvauksiin. Hänestä tehtäisiin kansainväliselle kiertueelle lähtevän Miranda-näyttelyn keulakuva.

Paikan päällä Baltzar komensi Roineen sänkyynsä vetoamalla siihen, että hänen pitäisi totella ohjaajaa. Kun kulttuurineuvos alkoi kysellä seksuaalisia kysymyksiä, Roine lähti.

– Mulla on kummitellut mielessä, että mitä jos en olisi osannut lähteä siitä tilanteesta. Että miten pienestä se on ollut kiinni. Mitä mulle olisi tapahtunut, jos olisin ollut vähänkään heikompi? Ja kuinka tuolla on naisia, varmasti, jotka eivät ole osanneet lähteä ja mitä niille on tapahtunut, hän sanoo.

Roine sanoo olevansa hyvässä asemassa myös siksi, että hän on voinut käsitellä traumojaan musiikin keinoin. Hän on kertonut Mercedes Bentson kappaleissa huumeiden ja väkivallan värittämästä menneisyydestään.

Harva kuitenkaan ajatteli Clare Quilty -kappaleen olevan liki sanasta sanaan totta.

– Monelle se meni ehkä taideteoksena, koska siinä on ne Lolita-viittaukset. Mutta kaikki on suurin piirtein totta. Ainoa kohta, johon olen kiinnittänyt huomiota jälkikäteen on se, että sanon raahanneeni oven eteen pianon. Oikeasti sidoin sähköjohdon pianon ympäri ja sidoin sen ovenkahvaan, Roine kertoo.

Videolla kulttijohtaja saa ansionsa mukaan

Myös Clare Quilty -kappaleen tuore musiikkivideo kertoo kultista. Video on Roineen mukaan fiktiivinen kertomus, joka kuitenkin tukee kappaleen tarinaa. Lauantai-illan tapahtuman Facebook-sivuilla (siirryt toiseen palveluun) julkistetun kuvan perusteella kultinjohtajaa näyttelevä mies näyttää Veijo Baltzarilta.

– Videossa on karismaattinen kultinjohtaja, joka houkuttelee kulttiinsa nuoria naisia. Olen kultin uusin jäsen. Kultin johtaja näyttäytyy aluksi miellyttävänä isähahmona, mutta pikku hiljaa tulee esiin alistavampia piirteitä. Me tytöt päädytään mun johdolla yhteen ja keksitään ratkaisu, joka on ehkä hieman rajumpi kuin tosielämässä, Roine kuvailee videota.

Kauhuelokuvamaisia piirteitä sisältävä vanhalle Super 8 -filmille kuvattu musiikkivideo on ohjaaja Aino Sunin käsialaa. Suni on ohjannut myös Roineesta kertovan dokumenttielokuvan Ei koskaan enää (2018).

Roine sanoo kertoneensa työryhmän jäsenille ja etenkin näyttelijöille kappaleensa taustoista.

– Kun etsin tyttöjä videolle, kerroin, että se perustuu omiin kokemuksiini ahdistelevasta teatteriohjaajasta. Yksi tytöistä sanoi, että periaatteessa vastustaa tämän videon loppuratkaisua, mutta tuli siihen tulokseen, että tämä on taidetta ja että pitäähän aggressiot jollakin tavalla purkaa.

Roine toivoo, ettei videon loppuratkaisua paljasteta. Raotetaan verhoa kuitenkin sen verran, että kultinjohtajan harrastamat sidontaleikit muuttuvat vakavammiksi ja lopussa paha saa palkkansa.

– Kyseessä on video eli symbolinen juttu. Siinä ei Veijo Baltzarille käy mitään, Roine kuittaa.

Lapsuuden sankari

Kun 17-vuotias Linda-Maria Roine lähti mukaan Veijo Baltzarin Jumala on suurin -teatteriproduktioon, hän ihaili esityksen ohjaajaa. Hän oli lukenut Baltzarin kirjoja ja kertoo pitäneensä kulttuurineuvosta esikuvanaan.

– Mulla oli Baltzarin kuva seinällä, kun menin sinne proggikseen, hän sanoo.

HS:n jutussa Baltzarin on kerrottu valinneen uhreikseen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria naisia. Tällainen Roine tosiaan oli.

– Olin alle kuukausi sitten irtautunut subu-koukusta. Alle kuukausi aikaisemmin mut oli pahoinpidelty siihen pisteeseen, että meinasin kuolla. Tän pahoinpitelijän oli omien sanojensa mukaan tarkoitus tappaa mut. Mulla oli muistaakseni vielä rauhoittava lääkitys käytössä pahoinpitelyn vuoksi ja fyysisiä vammoja jäljellä. Olin hyvin hyvin haavoittuvassa tilassa.

Nyt, kahdeksan vuotta myöhemmin, Roine kertoo miettivänsä kokemustaan uudelta kantilta.

– Sen tajuaminen, että Baltzar on halunnut käyttää mua hyväksi, on ollut todella satuttava kokemus. Mutta kaikista raskainta tässä kohussa on ollut tajuta ihan konkreettisesti, että ei helvetti, se on tehnyt tota muillekin.

Roine sanoo tuntevansa muutamia Baltzarin muista uhreista, joskaan ei läheskään kaikkia.

– Luulin oikeasti, että se näkee mussa jotain lahjakkuutta ja että se haluaa sen takia autaa mua. Tuntuu superpahalta tajuta, että se ei ollut niin. Se on nähnyt mut vain lihapalana ja hyödykkeenä. Mutta mä oon pystynyt jatkamaan musiikin tekemistä ja omaa uraa sen jälkeen. Voin vain kuvitella, miltä sama tuntuu sellaisista tytöistä, joilla ei ole ollut mitään muuta.

Roine sanoo, että hän ei enää aikoihin ole uskonut Baltzarin koskaan halunneen hänelle mitään hyvää.

– Mua säälittää tosi paljon se 17-vuotias minä, joka on luullut, että mun lapsuuden sankari haluaa auttaa mua. Ja että paljastuu, että niin ei ollut... ja että se ei ole mikään sankari.

