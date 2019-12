Voimakas tulipalo surmasi ainakin 35 ihmistä Intian pääkaupungin New Delhin keskustassa

Intian pääkaupungissa New Delhissä on sattunut voimakas tulipalo, jossa on kuollut ainakin 35 ihmistä.

Lisäksi 15 ihmistä saa sairaalahoitoa palovammoista sekä savun hengittämisen aikaansaamista oireista johtuen.

The Times of India -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuolleita on jo yli 43 ja lukumäärän odotetaan nousevan, koska monet loukkaantuneista ovat kriittisessä tilassa.

Suurta tulipaloa sammuttamaan hälytettiin kymmeniä paloautoja.

Tulipalo sattui kaupungin keskustassa sijaitsevalla viljatorilla puoli kuuden aikaan aamulla. Sen syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.

Alueella on runsaasti kapeita ja ahtaita kujia, joissa toimii kauppoja ja pienimuotoisia työpajoja.

– Olemme pelastaneet palon tieltä ainakin 50 ihmistä, New Delhin palokunnan varajohtaja Sunil Choudhary sanoi. Hänen mukaansa palorakennuksessa nukkui tapahtumahetkellä suuri määrä työntekijöitä.

Suurin osa kuolonuhreista nukkui tapahtumahetkellä, viranomaiset kertovat.

Lähteet: Associated Press, AFP