Ulkoministeriön henkilöstön edustaja Verkkouutisille: Luottamus Haavistoon horjunut pahasti

Ulkoministeriön henkilöstön luottamus ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr.) on horjunut pahasti, kertoo ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka Verkkouutisille (siirryt toiseen palveluun). Virkailijayhdistys on ulkoministeriön henkilöstön edunvalvontajärjestö.

– Konsulipäällikkö [Pasi] Tuomisen Helsingin Sanomille antaman haastattelun (siirryt toiseen palveluun) perusteella näyttää valitettavasti edelleen siltä, että Haavisto puhuu muunneltua totuutta ja selittelee toimiaan parhain päin. Enää ei voi välttyä vaikutelmalta, että kyseessä on jatkuva ja määrätietoinen totuuden vääristely, Parikka sanoo.

Parikka sanoo, että henkilöstön luottamus ministeriä kohtaan voi rakentua vain teoille eikä jälkikäteiselle selittelylle. HS:n haastattelussa Pasi Tuominen sanoi, että Haaviston johtamistapa on luonut ministeriöön pelon ilmapiirin.

Ulkoministeriössä on kiehunut sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Haavisto olisi syrjäyttänyt Tuomisen tämän paikalta al-Holin suomalaislasten avustamiseen liittyvien erimielisyyksien takia. Haavisto on kieltänyt IS:n tiedot muun muassa Ylen A-studiossa ja todennut, että Tuominen on tervetullut palaamaan tehtäväänsä.

Juttua korjattu 8.12. klo 10.36: Parikan etunimi on Juha, ei Jukka.

