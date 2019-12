Aftonbladet: 20–30 eurooppalaista on paennut al-Holin leiriltä – Mukana useita ruotsalaisia

Leirin turvallisuustilanne on heikentynyt viime aikoina.

20–30 eurooppalaista vankia on paennut Syyriassa sijaitsevalta al-Holin leiriltä viime kuukausien aikana, kertoo ruotsalainen Aftonbladet. (siirryt toiseen palveluun)

Lehden mukaan joukossa on useita ruotsalaisia naisia ja lapsia. Viranomaiset Ruotsissa ovat tietoisia asiasta, Aftonbladet kirjoittaa lähteisiinsä viitaten.

– He ovat epätoivoisia, koska olosuhteet al-Holissa ovat niin huonot. Kohta on talvi ja vangit asuvat lapsiensa kanssa risaisissa teltoissa, yksi ruotsalaisvankien omaisista kertoo lehden haastattelussa.

Leena Luotio / Yle

Al-Holin leirillä on vangittuina noin 70 000 ihmistä, joista noin 20 000 Isis-taisteilijoiden perheenjäseniksi epäiltyä on suljettu kurdisotilaiden vartioimalle alueelle. Heistä noin 11 000 on muualta kuin Syyriasta ja Irakista.

Leirillä on myös suomalaisia. Al-Holilla olevat suomalaisnaiset ovat kertoneet Ylelle, että leirillä on 11 Suomesta lähtenyttä naista ja heidän 33 lastaan.

Lue myös:

Isoäiti odottaa perhettään kotiin Vantaalle, mutta tytär ja lapsenlapset ovat Syyrian aavikolla – Suomi vatvoo yhä, mitä al-Holin leirin naisille ja lapsille pitäisi tehdä

Suomalainen Minna al-Holin leirillä: "Menen mieluummin sharia-valtioon kuin Suomeen" – Muut naiset toivovat paluuta kotimaahan

Al-Holin leirillä ammuskelua ja paloittelusurma - suomalaisnaiset ja järjestöt kertovat huononevasta turvallisuustilanteesta

Al-Holin leiriltä paenneita hollantilaisnaisia saapunut Turkkiin – ilmoittautuivat Hollannin suurlähetystöön