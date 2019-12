Analyysi: SDP valitsee tänään nuoren pääministerin kovaan paikkaan – nyt puoluevaltuusto pohtii, kestääkö Marin vai Lindtman paineet paremmin

Oli Suomen seuraava pääministeri Sanna Marin tai Antti Lindtman, yksi on varmaa: helppoa ei tule olemaan. Pääministeri saa johdettavakseen kovia kokeneen hallituksen.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on laskenut 50 prosenttiin, kun kevään vaaleissa ne saivat 55,7 prosenttia äänistä. Lisäksi Antti Rinteen eroon johtanut Posti-soppa on iskenyt kiillaa kahden pääpuolueen välille.

SDP:n puoluevaltuusto valitsee pääministeriehdokkaansa sunnuntaina kello 17.30 alkavassa kokouksessa. Käytännössä tästä tulee pääministeri.

Kumpikin ehdokkaista kuuluu samaan sukupolveen eivätkä ideologiset erot ole suuria, joten SDP:n puoluevaltuusto tehnee valintansa lähinnä käytännöllisin perustein: kumman ajatellaan selviävän edessä olevasta tehtävästä.

Lue lisää: Yle seuraa hallituksen muodostamista ja pääministerin valintaa hetki hetkeltä

SDP hakee toimeenpanijaa, ei linjanvetäjää

Sekä Marin että Lindtman ovat osoittaneet kykyä kypsyä tehtäviensä mukana, arvioi poliittisen historian tutkija Mikko Majander Magma-ajatuspajasta. Siksi ei kannata liikaa tuijottaa sitä, mitä he ovat olleet.

– Aikaisemmin Marin oli melkoinen aatteen palon puhkuja, ja sujuu se häneltä yhä. Mutta on leimallista, miten hän on kasvanut tehtäviinsä, Majander sanoo.

Marinin ensimmäinen iso koetus oli Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus, jonka hän sai vuonna 2013. Marinin tapa johtaa valtuustoa esimerkiksi kiihkeissä raitiovaunukeskusteluissa (siirryt toiseen palveluun)keräsi kiitosta. Kevään 2019 vaaleissa hän puolestaan joutui paikkaamaan sairastunutta Antti Rinnettä.

Lindtman keräsi kannuksensa valtuuston puheenjohtajana Vantaalla. Aloittaessaan hän oli vain 27-vuotias. Eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana Lindtman on hionut neuvottelutaitojaan entisestään.

– SDP on parin vuoden aikana eheytynyt, joten nyt ei haeta uuden linjan vetäjää, vaan kykyä panna linjaa toimeen.

Lue lisää: Katso, miten Antti Lindtman ja Sanna Marin eroavat toisistaan

Antaako Rinne tilaa pääministerille?

Lisätason uuden demaripääministerin työhön luo se, että Rinne pysyy puoluejohtajana.

– Sitä, onko pääministeri itsenäinen vai käyttääkö todellista valtaa puolueen puheenjohtaja, tullaan vahtimaan erityisen tarkkaan, Majander sanoo.

Itse asiassa vahtiminen on alkanut jo. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat julkaisseet tietoja, joiden mukaan Rinne olisi yrittänyt vaikuttaa kulisseissa Marinin puolesta. Oli näin tai ei, tuollaisen kuvan syntyminen toimii Marinia vastaan.

Tilanne, jossa pääministeri ja pääministeripuolueen puheenjohtaja eivät ole sama henkilö, on poikkeuksellinen Suomen uudemmassa poliittisessa historiassa.

Tässä tapauksessa se on myös erityisen herkkä, koska pääministeri Rinteellä oli tapana sekaantua toisten ministerien asioihin. Myös Sanna Marin totesi Ylen A-studiossa aiemmin tällä viikolla, että tältä on "julkisuudessa näyttänyt". Tämä vaikutti myös Postin työtaistelusta syntyneeseen kiistaan, keskustan pääministeriä kohtaan kokeman luottamuksen horjumiseen ja Rinteen kaatumiseen.

Pääministeri välittää puolueen kuvaa ulospäin

Kaiken lisäksi uuden pääministerin pitäisi, totta kai, pystyä nostamaan SDP:n kannatusta. Se on pudonnut 4,5 prosenttiyksikköä kevään vaalien tasosta.

– Kuka valitaankin, hän välittää puolueen kuvaa ulospäin, sanoo Majander.

Jos tuleva pääministeri tässä onnistuu, hän on vahvoilla myös kesäkuussa, kun SDP valitsee itselleen puheenjohtajan. Siihen on kuitenkin vielä puoli vuotta aikaa, ja kuten Rinteen kohtalo osoittaa, se on tämän hetken suomalaisessa politiikassa pitkä aika.

Korjattu 15.36: Otsikossa sanottiin, että SDP valitsee puheenjohtajan, kun se valitsee pääministeriehdokkaan.