Ydinvoima jäämässä ilman rahoitusalan ekoleimaa EU:ssa – Energiateollisuus: Ilmastonmuutoksen torjunta kallistuu, jos päätös jää voimaan

Suomen ajama ydinvoimamyönteinen linja on jäänyt alakynteen.

Voiko ydinvoimaa pitää vihreänä energiamuotona vai ei?

Kysymyksestä on väännetty viime viikkoina ankarasti kättä Brysselissä. Taustalla on EU:n mittava lakihanke, jossa on määrä laatia eräänlainen ekomerkki rahoitusalalle.

Ekomerkin tehtävä olisi kertoa sijoittajille, eläkeyhtiöille ja rahoituslaitoksille, mitkä energiamuodot ovat ympäristön kannalta kestäviä sijoituskohteita.

Ydinvoima asettuu lakihankeessa harmaalle alueelle.

Sähkön tuottaminen ydinvoimalla ei aiheuta ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. EU:n parlamentti ja osa jäsenmaista on kuitenkin vastustanut ekoleiman antamista ydinvoimalle korkea-aktiivisten ydinjätteiden vuoksi.

Neuvotteluissa puheenjohtajamaa Suomi ajoi linjaa, jossa ydinvoima katsottaisiin vihreäksi energiamuodoksi. Suomen näkemystä tuki jäsenmaiden enemmistö.

Parlamentti pääsi niskan päälle

Viime torstaina neuvotteluissa tapahtui käänne, kun parlamentti, jäsenmaat ja Euroopan komissio löivät lukkoon alustavan linjauksen luokituksesta.

Sen perusteella ydinvoimaa ei käytännössä voisi luokitella vihreäksi sijoituskohteeksi, raportoi muun muassa uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun).

Energia-alan yrityksiä edustavan Energiateollisuus ry:n EU-asioiden päällikkö Joona Turtiainen pitää neuvottelujen tulosta yllättävänä.

– Jäsenmaat olivat aiemmin aika tiukkana siitä, että ilmastonmuutos on ykkösasia ja mukana pitää olla kaikki hiilineutraalit teknologiat. Parlamentti halusi rajata ydinvoiman ulos. Näyttäisi, että jäsenmaat olisivat antamassa periksi, arvioi neuvotteluja Brysselissä seuraava Turtiainen.

Turtiainen korostaa, että päätös ei ole vielä lopullinen. Asiaa käsitellään seuraavan kerran keskiviikkona EU-suurlähettiläiden kokouksessa.

Ydinvoiman rahoitus hankaloituu?

EU haluaa rahoitusalalle ekomerkin, sillä jäsenmaat tarvitsevat kipeästi yksityisten sijoittajien rahaa puhtaan teknologian hankkeisiin.

Komissio on arvioinut, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi 180 miljardin euron vuotuisia lisäinvestointeja EU-mailta.

EU on sitoutunut leikaamaan päästöjä 40 prosenttia 2030 mennessä vuoden 1990 tasolta.

Vihreäksi luokiteltavia investointeja olisivat esimerkiksi sijoitukset tuuli- ja aurinkovoimaan, lämpöpumppuihin tai vedyn energiakäyttöön, kertoo EU-asioita seuraava Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Turtiaisen mukaan ydinvoiman jääminen ekomerkin ulkopuolelle voisi tarkoittaa ydinvoimahankkeiden rahoituksen vaikeutumista.

– Esimerkiksi kaikki vihreät sijoitusrahastot eivät voisi sijoittaa ydinvoimaan. Se mahdollisesti nostaisi ydinvoimahankkeiden rahoituskustannuksia ja vähähiilisen talouden rakentamisen hintalappua, hän arvioi.

Komissio: Ydinvoimaa tarvitaan ilmastotavoitteisiin

EU:n komissio on todennut aiemmin, että ydinvoimaa tarvitaan edelleen aurinko- ja tuulivoiman rinnalla, mikäli EU mielii saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Tavoitteesta on määrä sopia ensi viikon lopulla huippukokouksessa.

Ydinvoimasta kiistelyn taustalla on osin EU:n suurvaltojen, Saksan ja Ranskan, erilainen energiapolitiikan linja.

Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta. Ranska taas nojaa sähköntuotannossaan pitkälti ydinvoimaan.

Toisaalta EU-maista ainostaan Suomella ja Ruotsilla on selvä suunnitelma, miten ydinjätteet loppusijoitetaan.

