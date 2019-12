Suomi saa pääministerin, joka vienee SDP:tä kauemmas vasemmalle – kolme tärkeää asiaa, joissa Sanna Marin eroaa Antti Rinteestä

Suomi saa kaikella todennäköisyydellä ensi viikolla uuden pääministerin, kun Sanna Marinin (sd.) ensimmäinen hallitus nimitetään.

SDP:n puoluevaltuusto valitsi sunnuntai-iltana Marinin pääministeriehdokkaakseen, mikä tarkoittaa, että hänet nimitetään tehtävään lähipäivinä.

Marin korvaa paikalta eronneen Antti Rinteen. Marin oli tiettävästi väistyvän pääministerin suosikki tehtävään, mutta hän poikkeaa joka tapauksessa edeltäjästään monella tapaa.

1. Marinista tulee Suomen nuorin pääministeri

34-vuotiaasta Marinista tulee nimitettäessä Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri. Hänen edeltäjänsä, 57-vuotias Rinne, kuuluu täysin eri sukupolveen, ja oli vähän vanhempi kuin Suomen pääministerit keskimäärin ovat olleet.

Yle Uutisgrafiikka

Mitä sukupolvenvaihdos tarkoittaa? Ainakin SDP uusii kasvonsa kerralla.

– Kyseessä on melkoinen imagonmuutos, kuvaa tutkija Mikko Majander Ajatuspaja Magmasta.

Lisäksi Marin kuuluu samaan ikäryhmään kuin useimpien hallituskumppaneiden puheenjohtajat: keskustan Katri Kulmuni, vihreiden Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton Li Andersson.

Sukupolvenvaihdos voi näkyä myös politiikan tekemisen tavoissa. Rinne on kabinettipolitiikan ajan kasvatti, mitä ehkä korostaa hänen taustansa ammattiyhdistysliikkeessä. Marin puolestaan on kotonaan nopean ja avoimen julkisen keskustelun sekä sosiaalisen median ajassa.

Marinista tulee myös Suomen historian vasta kolmas naispääministeri.

2. Tahtopoliitikko vaihtuu punavihreään aatteen palon puhkujaan

Asiakysymyksissä Marinilla ja Rinteellä ei ole isoja eroja, mutta Yleen vaalikoneeseen annetut vastaukset kertovat, että Marin on näkemyksissään jyrkempi. Joka tapauksessa Marinin hallitus noudattaa Rinteen hallitukselle laadittua hallitusohjelmaa.

Yle Uutisgrafiikka

Rinne on tahtopoliitikko, joka on puhunut paljon halustaan muuttaa Suomea. Vaikka hän on sanonut, että SDP:ssä "porukka päättää", hän on usein tullut korostaaneksi omaa tahtoaan asioissa – myös silloin, kun asiat itse asiassa ovat kuuluneet jonkun toisen tontille.

Marin on punavihreä ja liberaali aatepoliitikko, joka korostaa usein paikkaansa sosiaalidemokratian aatteellisessä jatkumossa. Tähän liittyy myös se, että hän aloittaa mielellään puheensa sanalla “toverit”.

Marinille tärkeitä asioita ovat esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo sekä ilmasto ja ympäristö. Nämä ovat merkittäviä arvoja myös Rinteelle, mutta painotuksissa on eroja.

3. Marinissa on “lavakarismaa joukkojen edessä”

Rinne on saanut moitteita epäselvästä tavastaan viestiä. Osaltaan se vaikutti myös hänen kaatumiseensa.

Sanna Marin puolestaan on selväsanainen ja vakuuttava mediaesiintyjä.

Marinilla on myös “lavakarismaa joukkojen edessä”, sanoo Mikko Majander. Tämä näkyi myös puoluevaltuustolle pidetyssä puheessa, jossa Marin nostatti puolueen me-henkeä. Hän puhuu mieluummin asioista kuin itsestään, mikä erotti Marinia myös kilpakumppanistaan Antti Lindtmanista.

