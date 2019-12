Tässä ovat kaikki SDP:n uudet ministerit: voitosta voittoon kulkeva Sanna Marin, paluun tekevä Paatero ja viisi muuta

Postikohun vuoksi Antti Rinten hallituksesta eroamaan joutunut Sirpa Paatero on ehdolla kuntaministeriksi Sanna Marinin hallitukseen. Paatero juhli valintaansa sunnuntai-iltana.

Postikohun vuoksi Antti Rinten hallituksesta eroamaan joutunut Sirpa Paatero on ehdolla kuntaministeriksi Sanna Marinin hallitukseen. Paatero juhli valintaansa sunnuntai-iltana. Vesa Moilanen / Lehtikuva

SDP.n puoluevaltuusto teki myöhään sunnuntai-iltana ehdotuksensa uuden hallituksen ministereiksi. Hallitukseen nousee uusia nimiä, ja samalla moni vaihtaa tehtävää – päällimmäisenä tuleva pääministeri Sanna Marin. Uusi hallitus nimitettäneen lähipäivinä.

Tässä ovat kaikki sosiaalidemokraattien uudet ministerit.

Sanna Marin kulkee politiikassa voitosta toiseen

Sanna Marinista tulee Suomen nuorin pääministeri. Hän on todennäköisesti myös koko maailman nuorin pääministeri. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Sanna Marin, 34, on poliittinen komeetta. Hän on nopeasti noussut yhdeksi maan suosituimmista poliitikoista.

Sunnuntaina demarivaikuttajat nostivat varapuheenjohtajansa puolueen pääministeriehdokkaaksi. Marinin ero Antti Lindtmaniin oli niukka, mutta siitä huolimatta se oli uusi ja selvä voitto Marinin nopealla nousu-uralla.

Marinista tuli koko kansan tuntema poliitikko viime keväänä, kun hän sai johdettavaksi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen sairastuttua vakavasti. Marin keräsi kehuja ja kiitoksia työstään vaalikampanjan vetäjänä.

Marinia on kehuttu yli puoluerajojen myös kyvyistään Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Netti-ilmiöksi Marin nousi Tampereen kaupunginvaltuuston lennokkaiden ratikka-keskustelujen aikaan.

Rauhalliseen ja selkään tyyliinsä Marin kommentoi myös sunnuntaista valintaansa.

– Kuluva viikko on ollut poikkeuksellinen, mutta nyt on aika katsoa eteenpäin, Marin sanoi.

Eduskuntavaaleissa Marin sai koko maassa kuudenneksi eniten ääniä ja oli SDP:n äänikuningatar 19 087 äänellä. Rinteen hallituksessa Marin sai liikenne- ja viestintäministerin paikan.

Marin on naimisssa ja hänellä on yksi lapsi. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

Marin on kertonut itse vähävaraisesta lapsuudestaan. Hän on moneen kertaan muistuttanut hyvinvointiyhteiskunnan tärkeydestä, koska se antaa mahdollisuudet myös heikommista lähtökohdista nouseville

Paatero palaa kuntaministeriksi

Sirpa Paatero juhli sunnuntai-iltana Pikkuparlamentissa paluutaan ministeriksi. SDP:n puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä esittävät häntä kuntaministeriksi. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Postikohun vuoksi Antti Rinteen hallituksesta eronnut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero palaa kuntaministeriksi. Sanna Marin perusteli Paateron valintaa sanomalla Paateron olevan todellinen joukkuepelaaja.

Paateron yhteistyökyvyistä on tullut kiitoksia myös muista puolueista. Hän on istunut eduskunnassa vuodesta 2006 ja johtaa SDP:n puoluevaltuustoa.

Kotkalainen Paatero on siviiliammatiltaan ehkäisevän päihdetyön ohjaaja. Hän on kotikaupunkinsa valtuutettu ja toiminut lukuisissa luottamustehtävissä.

Paatero on 55-vuotias. Hän toimi omistajaohjausministerinä myös syksystä 2014 seuraavan vuoden vaaleihin. Tuolloin tehtävä oli yhdistetty kehitysministerin pestiin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen saa vastuulleen omistajaohjauksen

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen salkku tukevoituu, kun hänestä tulee myös omistajaohjausministeri. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Oululainen Tytti Tuppurainen jatkaa eurooppaministerinä, mutta saa hoidettavakseen myös valtion omistajaohjauksen. Titteli kuuluu siis kokonaisuudessaan eurooppa- ja omistajaohjausministeri.

Pesti on ollut hankala monelle ministerille. 43-vuotiaalle Tuppuraiselle yritysten asiat eivät ole täysin uusia.

Vuonna 1995 Tuppurainen sai alle 20-vuotiaana vastuulleen Oulun Ekotuotteen toimitusjohtajan tehtävät. Yhtiö kehitti Ouluun kierrätykseen perustunutta jätteenpolttojärjestelmää.

Tuppurainen on myös nopea oppimaan, jos koulunkäynnistä voi jotakin päätellä. Hän itse kertoo hypänneensä opettajansa neuvosta yhden luokan yli.

Tuppurainen on naimisissa ja hänellä kaksi lasta. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Harakka siirtyy liikenne- ja viestintäministeriksi

Timo Harakka on ehdolla liikenne- ja viestintäministeriksi. Antti Rinteen hallituksessa hän toimi työministerinä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Valintojen jälkeen SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Antti Rinne kehui Timo Harakan onnistuneen erinomaisesti työministerinä, mutta tulevaan hallitukseen haluttiin kierrätystä. Myös ministereiden erityisosaaminen haluttiin ottaa huomioon.

Harakasta tulee liikenne- ja viestintäministeri.

Ennen poliitikon uraansa Harakka oli Ylen toimittaja ja tuli tuli tunnetuksi Musta laatikko -keskusteluohjelman vetäjänä vuosina 1997–2000. Harakka isännöi ja tuotti myös Pressiklubia.

Harakka haastoi puheenjohtaja Rinteen, kun Rinne haki jatkoa SDP:n puoluekokouksessa vuonna 2017. Tästä huolimatta Rinne valitsi Harakan ministeriksi.

Harakka juhlii uudenvuodenaattona 57-vuotispäiväänsä. Koulutukseltaan hän on teatteritaiteen maisteri.

Tuula Haatainen siirtyy eduskunnan puhemiehistöstä työministeriksi

Tuula Haatainen on SDP:n konkaripoliitikko ja sosiaalipolitiikan asiantuntija. Hän on ehdolla työministeriksi. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Pitkän uran SDP:ssä tehneestä Tuula Haataisesta tulee työministeri. Hän siirtyy tehtävään eduskunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalta.

Haatainen on SDP:n vahva osaaja sosiaalipolitiikassa.

Haatainen oli kansanedustaja ensimmäisen kerran vuosina 1996–2007, mutta siirtyi Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajaksi viideksi vuodeksi. Kaupungilta hän siirtyi Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi.

Vuonna 2015 Haatainen teki paluun eduskuntaan, ja viime vaalien jälkeen valittiin ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Nyt tehtävä on menossa puheenjohtaja Rinteelle.

Haatainen pelasti puolueensa viime presidentinvaaleissa, koska ykkösketjuun kuuluneet Jutta Urpilainen ja Eero Heinäluoma eivät halunneet kisaamaan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Haatainen jäi kolmanneksi viimeiseksi hieman päälle kolmen prosentin ääniosuudella.

Haatainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja valtiotieteen maisteri. Hän on 59-vuotias.

Ville Skinnari jatkaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä

Ville Skinnari kukitettiin jatkamaan kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Ville Skinnari, 45, kuuluu SDP:n talousosaajiin, ja poliittisesti hänet sijoitetaan usein puolueen oikealle laidalle. Rinteen hallituksessa Skinnari on ollut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinä. SDP:n puoluevaltuuusto ja eduskuntaryhmä esittävät hänelle jatkoa.

Sekä kauppatieteiden että oikeustieteen tutkinnot suorittanut lahtelainen on opiskellut ja työskennellyt pitkään myös ulkomailla.

Toisen kauden kansanedustaja on entinen SM-tason jääkiekkoilija. Hänen paikkansa oli puolustaja.

Skinnari on SDP:n kolmas varapuheenjohtaja. Hän on pitkäaikaisen demaripoliitikon ja entisen ministerin Jouko Skinnarin poika.

Kiuru jatkaa sote-vääntöä

Krista Kiurulla on ministerikokemusta myös Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksista. Hän toimi Antti Rinteen hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä ja jatkoa on tarjolla Sanna Marinin hallituksessa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Krista Kiuru on SDP:n kokenut ja sitkeä luottopakki. Erityistä huomiota Kiuru sai viime hallituskauden loppuvaiheen värikkäiden sote-neuvotteluiden keskushahmona, kun hän johti sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Antti Rinteen hallituksessa hän toimi perhe- ja peruspalveluministerinä. Täysin sama tehtävä on tarjolla Sanna Marinin hallitukseen.

Porilainen Kiuru on neljännen kauden kansanedustaja ja hänellä on monipuolinen ministerikokemus Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituskausilta 2011–2015. Kiuru toimi neljän vuoden aikana asunto- ja viestintäministerinä, opetusministerinä sekä opetus- ja viestintäministerinä.

Kiuru on 45-vuotias ja koulutukseltaan valtiotieteen maisteri.

Lisää aiheesta:

Sanna Marin on nyt uransa kovimmassa paikassa – Demareiden varapuheenjohtaja valvoo paljon, nukkuu vähän ja rentoutuu siivoamalla

Putositko kärryiltä historiallisen päivän käänteissä? Miksi pääministeri Rinne erosi? Tässä 100 ja 300 sanan mittaiset vastaukset

Henkilökuvassa Tuula Haatainen: Kuningatar rivitalosta haluaa vallan

Näin ministeri Paateron kujanjuoksu Postin kanssa päättyi eroon – Lue tästä käänteet