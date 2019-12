Maailman asekauppa kasvoi viime vuonna, viiden kärjessä on vain yhdysvaltalaisyrityksiä

Maailman sadan suurimman asealan yrityksen myynti nousi viime vuonna 4,6 prosenttia edellisvuodesta, kertoo Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri tuoreessa katsauksessaan. Sadan yrityksen yhteenlasketun kaupan arvo oli viime vuonna yhteensä 420 miljardia dollaria.

Siprin luvuissa ei ole mukana kiinalaisyrityksiä, koska instituutin mukaan niistä ei ole saatavilla riittävästi dataa luotettavan arvion tekemiseksi.

Listan viiden kärjessä on vain yhdysvaltalaisyrityksiä. Viisikkoon kuuluvat Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ja General Dynamics, ja niiden yhteenlaskettu myynti on yli kolmanneksen kaikkien listan yritysten myynnistä. Yhteensä listalla olevat yhdysvaltalaisyritykset vastasivat viime vuonna lähes 60 prosentista kaikesta myynnistä.

Sipri huomauttaa, että Yhdysvalloissa alaan vaikutti viime vuonna merkittävästi se, että maan presidentti Donald Trump ilmoitti edellisvuonna asejärjestelmien nykyaikaistamisesta. Instituutin mukaan suuret yhdysvaltalaisyritykset ovat kasvaneet yrityskauppojen myötä, kun ne valmistautuvat tuottamaan uuden sukupolven asejärjestelmiä ja näin parantamaan asemiaan hallituksen kilpailuttaessa sopimuksia.

Venäläiset vakaina

Sadan suurimman listalle yltävän aseita, sotatarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita myyvän yrityksen myynti on kasvanut 47 prosenttia vuodesta 2002. Siprin mukaan vuosi 2002 on ensimmäinen, jolta on saatavilla vertailukelpoista dataa.

Alan venäläisyritysten kokonaismyyntiluku on pysynyt vakaana edellisvuoteen verrattuna. Sadan kärjessä on mukana kymmenen venäläisyhtiötä, ja niiden osuus laski vuodesta 2017 hieman reilulla prosenttiyksiköllä 8,6 prosenttiin. Sipri sanoo laskun selittyvän sillä, että myynnin kokonaissaldo kasvoi yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yritysten yhteenlasketun kasvun myötä.

Eurooppalaisyritysten myynnistä suurin siivu kuului jälleen kerran Britanniassa majaa pitäville yhtiöille, vaikka niiden osuus laski edellisvuodesta. Sipri sanoo, että brittiyhtiöiden käyrän kääntyminen alas johtui osin siitä, että Britannian asejärjestelmien modernisointiohjelmassa on ollut viivästyksiä.

Kakkosena Euroopassa on Ranska, jossa myyntiluvut kasvoivat. Sen sijaan Saksan osuus listan yhtiöiden myynnistä kutistui.

Siprin asekauppatietokannassa ovat sekä julkiset että yksityiset alan yritykset, mutta siinä ei huomioida asevoimien omia valmistus- tai huoltoyksiköitä. Myynnissä huomioidaan sotilaallisten tarvikkeiden, palveluiden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan myyminen sota-alan asiakkaille sekä kotimaassa että ulkomailla. Esimerkiksi polttoainetta, toimistotarvikkeita ja virka-asuja ei lasketa mukaan lukuihin.