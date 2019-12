Pelastakaa Lapset: Jemenissä kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu yhä joka kuukausi

Jemenin sisällissota on jatkunut jo useiden vuosien ajan.

Jemenin taisteluissa kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu yhä joka kuukausi, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö (siirryt toiseen palveluun). Järjestön tiedotteen mukaan Hodeidan ja Taizin kaupungeissa keskimäärin yli 30 lasta kuoli tai haavoittui joka kuukausi tammikuun ja lokakuun välisenä aikana.

Tilanne on järjestön mukaan jatkunut vakavana, vaikka Jemenin konfliktin osapuolet neuvottelivat viime vuoden joulukuussa aselevon YK:n valvonnassa Tukholmassa.

Järjestön mukaan Hodeidan satamakaupungissa lapsiuhrien määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna, mutta taistelut ovat silti vaatineet tänä vuonna yli 50 lapsen hengen. Taizissa kuolleiden lasten määrä on puolestaan yli kaksinkertaistunut.

Jemenin sisällissota on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

