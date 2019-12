Keramiikkataiteilija Heljä Liukko-Sundström valloittaa Kiinaa ja pohtii kuolemaa: ”Olen ihmeen kaupalla hengissä”

Heljä Liukko-Sundströmille on viime aikoina sattunut ja tapahtunut.

–Ensin hirvi hyppäsi päälle, seuraavaksi toinen auto ajoi autoni kylkeen, minä istun kaiken romun keskellä ehjänä. Elämä jatkuu. Olen ihmeen kaupalla hengissä.

Yksi Suomen rakastetuimmista keramiikkataiteilijoista kertaa viime aikaisia onnettomuuksia valoisassa Humppilan ateljeessaan. Hän kattaa pöytään prinsessakakkua ja esittelee uusimpia töitään, pieniä kullattuja enkeleitä. Kahdeksankymppinen taiteilijaprofessori pulppuaa elämää. Hän on nopea liikkeissään, nauravainen ja puhelias.

Liukko-Sundströmin Humppilan ateljeessa saa silittää sielunhoitokalaa. Sasha Silvala / Yle

Professorin arvonimen vuonna 1994 saanut Heljä Liukko-Sundström on Arabian pitkäaikaisin taiteilija. Hän työskenteli tehtaan taiteilijana vuodesta 1962 aina tehtaan sulkeutumiseen saakka vuonna 2016.

57-vuotinen taiteilijanura on kuitenkin kaikkea muuta kuin paketissa.

Viime vuonna ilmestyi Marjo Tiirikan laaja elämäkerta Arabian Heljä. Kesällä Suomen valimomuseon Galleria Bremerissä esiteltiin Liukko-Sundströmin ja Olli Vesan uniikkikeramiikkaa. Elokuussa Liukko-Sundström käväisi puhujana Shanghaissa Kiinan suurimmilla opetusalan messuilla ja järjesti samalla taidenäyttelyn.

–Shanghaissa minulla oli parhaimmillaan 5600 kuulijaa. Tuntui kuin olisin ollut joku rocktähti. Taputuksista ei ollut tulla loppua. Kaikki halusivat koskettaa ja ottaa valokuvia.

Shanghaissa Liukko-Sundströmin tulkkina toimi Suomessa asuva yhteistyökumppani Amanda Fan. Junhsue

Heljällä on faniklubi myös Japanissa. Vuosi 2020 on Japanissa jäniksen vuosi. Liukko-Sundströmiltä on tilattu Japanin markkinoille uusi jänismuki.

Kiinan valloitukselle on seuraamassa jatkoa. Hänen kirjojaan ollaan kääntämässä kiinaksi ja myös Pekingiin haluttaisiin Liukko-Sundströmin taidenäyttelyä.

–Japanilaiset ovat hieman sulkeutuneita, kiinalaiset avoimempia, hän summaa.

Elämän kaari

–Tämä on nyt se aineisto, joka oli Shanghain näyttelyssä pääroolissa, Liukko-Sundström esittelee isokokoisia uniikkilaattoja.

Laattasarja esittelee hänen äitinsä –ja hieman Liukko-Sundströmin itsensäkin–elämää.

–Äitini sairasti vuosikymmeniä osteoporoosia. Hän tiesi ettei elä pitkään. Kun hänen ensimmäinen lapsenlapsensa syntyi, äiti sanoi minulle; Heljä, kun sinä teet kirjoja, tee kirja siitä, mikä on ihmisen elämän kaari.

Äidin viimeinen joulu. Yksi elämän kaarta esittelevästä uniikkilaattasarjasta. Sasha Silvala / Yle

Vuonna 1999 syntyikin kirja äidin elämästä, Korkealla päällä pilvien puutarha sininen. Syntyi myös 28 keraamista uniikkilaattaa, joissa käydään läpi äidin eri elämänvaiheita.

–Äidin kuolemankin kuvaan sinisenä, Liukko-Sundström kertoo. –En usko, että kuolemassa on mitään sen kummallisempaa. Kaikki on luonnossakin yksinkertaista.

Sitten taiteilija äkkää ylärivissä olevan laatan, jossa on moottoripyöräilijä.

– Ylhäällä on muuten moottoripyöräpoika, se on herra Sundström joka iskee minut 17-vuotiaana moottoripyörällä. Ihmisen elämän kaaressa on hauskoja ja kivoja asioita, surullisiakin niin kuin jokaisen elämäntarinassa on.

Kauko-puoliso kuoli 2016. Naimisissa ehdittiin olla 62 vuotta.

Marko-pojan he olivat menettäneet vuonna 2007.

”Suru syventää ihmisen elämää. Se on yhtä välttämätöntä kuin musta taiteilijan väripaletissa.”

Näin Liukko-Sundström sanoo Marjo Tiirikan kirjoittamassa elämäkerrassa.

Edelleen Arabialla

Maaliskuusta 2016 tuli Liukko-Sundströmille kahden kuoleman kuukausi. Kuun alussa kuoli Kauko-puoliso, kuun lopussa lopetti Arabian tehdas. Loistonsa päivinä se oli ollut Euroopan suurin keramiikkatehdas.

Toiminnan loputtua Arabian Taideosastoyhdistyksen taiteilijat saivat halutessaan jatkaa siellä toimintaansa yhdeksännestä kerroksesta vuokraamissaan tiloissa.

Liukko-Sundström työskentelee Arabialla Helsingissä maanantaista keskiviikkoon. Humppilan ateljeetaan hän pitää auki torstaista sunnuntaihin.

Maalla puutarhanhoito on yksi hänen lempipuuhistaan. Terassia koristaa lapsuudenkodista Mynämäeltä tuotu köynnöshortensia. Kasvit merkitsevät hänelle paljon.

-Jokaisella ruohonkorrellakin on kieli. Ne puhuvat. Jos en olisi keramiikkataiteilija, olisin puutarhuri. Ajattelin aina lapsena, että synnyn uudelleen koivun lehtenä.

Seuraava kirja tuonpuoleisesta

Heljä Liukko-Sundström on kirjoittanut 11 kirjaa. Seuraavankin kirjan aihe on jo mielessä.

–Minua kiinnostaa minkälaista elämää me ehkä vietämme tämän elämän jälkeen. Olen lapsesta saakka ajatellut, että kaikki paha ja rumuus on täällä, siellä toisella puolella on vain kauneutta. Jos meidän pitää tätä helvetiksi sanottua paikkaa etsiä, on se tässä meidän maailmassamme. Kirjaan tulee kaunis kuvitus, mutta samalla siinä on kintut maassa, jollain tavalla.

Enkelit ovat liihotelleet Liukko-Sundströmin töissä kauan. Pienet kullatut enkelit kuuluvat Heljän minimaailmaan, johon enkelien lisäksi kuuluu uniikkeja minilautasia ja minikukkia. Sasha Silvala / Yle

Liukko-Sundström on tehnyt paljon enkelitöitä. Tunne enkelien läsnäolosta ja elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen on lohduttanut häntä surun hetkillä.

–Tunnen läheisten poismenneiden läsnäolon. En osaa surra kuolemaa. Itse asiassa odotan sitä ihan jännityksellä.

Mutta vielä ei Heljä Liukko-Sundström ole kiirehtimässä mihinkään. Ensin pitää valloittaa Kiina, kirjoittaa uusi kirja ja tehdä vielä paljon keramiikkaa.

–Teen töitä niin kauan kuin henki pihisee ja on kivaa, hän sanoo. –Minulla on ollut kauhean hauska elämä. Tätä pitää jatkaa.

Vielä ei edes ole toteutettu sitä vanhaa haavetta, lentolupakirjaa. Ilmojen halki kun taittuisi matka Helsingistä Humppilaan niin sutjakkaasti.

Sasha Silvala / Yle

Lähteet: Marjo Tiirikka: Arabian Heljä