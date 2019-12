Rahapolitiikan valta vaihtuu Euroopassa tänään, kun Christine Lagarde vetää ensimmäisen EKP-kokouksen – Onko hän uusi nainen lasijyrkänteellä?

Euroopan keskuspankin 25-jäseninen neuvosto tapaa ensimmäistä kertaa ranskalaisen Christine Lagarden johtamana Frankfurtissa.

Neuvostoon kuuluvat pankin kuusi johtokunnan jäsentä ja 19 jäsenmaan kansallisten pankkien pääjohtajat. Suomesta kokoukseen matkusti Suomen Pankin Olli Rehn. Neuvosto on euroalueen rahapolitiikan korkein päättävä elin ja määrää muun muassa talletuskoroista.

Neuvoston rahapolitiikan päätös julkaistaan ennen kello kolmea Suomen aikaa. Sen jälkeen Lagarde pitää ensimmäisen lehdistötilaisuutensa uudessa roolissaan.

Mitä Lagardelta odotetaan?

Lagarde alkaa johtaa rahapolitiikkaa vaikeassa tilanteessa. Keinovalikoima on käytännössä käytetty loppuun, kun EKP on kehittänyt tukipaketteja niin valtioille kuin pankeillekin. Uusia ideoita tarvitaan.

Taloudessa eletään epävarmoja aikoja esimerkiksi kauppasotien ja tammikuussa uhkaavan brexitin vaikutusten vuoksi. Samaan aikaan EKP:n neuvosto on poikkeuksellisen erimielinen (siirryt toiseen palveluun) tavasta, jolla ongelmia pitäisi ratkoa.

Miten Lagarde poikkeaa edeltäjistään?

Toisin kuin edeltäjillään, Lagardella ei ole keskuspankkitaustaa eikä hän ole ekonomisti. Hän on koulutukseltaan juristi.

Lagarde on kuitenkin tehnyt komeaa uraa politiikassa ja kansainvälisessä taloudessa: hän on istunut kuusi vuotta Ranskan hallituksissa ja ollut kahdeksan viime vuotta Maailman valuuttarahaston IMF:n pääjohtajana edeltäjänsä Dominique Strauss-Kahnin jouduttua eroamaan skandaalin saattelemana.

Lagarden poliittisen taustan arvioidaankin tulevan tarpeeseen juuri nyt (siirryt toiseen palveluun). Hänen verkostonsa ovat laajat, hän on tottunut välittäjä ja neuvottelija ja hän on vaikuttanut monen kansainvälisen talouskriisin ratkaisuun.

Hän on kertonut aloittavansa uudessa roolissaan tiimityöskentelyllä, jossa on varaa olla myös eri mieltä. Kun päätös on sitten saatu valmiiksi, sen toteuttamiseksi pitää päättäjien toimia yhdessä.

Christine Lagarde neuvotteli Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajan paikalta raiskausepäilyjen vuoksi eronneen Dominique Strauss-Kahnin kanssa alkuvuonna 2011. Muutamaa kuukautta myöhemmin Lagarde ilmoitti asettuvansa ehdolle IMF:ään. Ian Langsdon / EPA

"Kun ajat ovat todella huonot, kutsukaa nainen"

Lagarde on rikkonut useita lasikattoja: hän oli ensimmäinen nainen niin Ranskan valtiovarainministerinä, IMF:n pääjohtajana kuin nyt EKP:n pääjohtajanakin.

Noustessaan IMF:n johtoon Lagarde arvioi Quartz-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että todella vaikeisiin rooleihin tarvitaan naisia.

– Kun tilanne on todella paha, kutsukaa nainen pelastamaan, Lagarde sanoi.

Miehet saattavat pelätä toimia tilanteessa, jossa on käytännössä mahdoton onnistua: he voivat pelätä maineensa menettämistä tai epäonnistumista. Tilanteesta käytetään nimitystä lasijyrkänne (engl. glass cliff).

Heinäkuussa Lagarde arvioi, (siirryt toiseen palveluun) että naisten pitäisi käyttää lasijyrkänteitä rohkeasti hyödykseen.

– Kun taloustilanne on todella heikko, kun budjetit ovat räjähtäneet käsiin, silloin naisilla on mahdollisuus. Kuten erään afrikkalaisen maan keskuspankkiiri kuvaili minulle: miehet sotivat ja naiset keräilevät palaset.

MustRead-verkkojulkaisu arvioi (siirryt toiseen palveluun)Sanna Marinin (sd.) nousua Suomen pääministeriksi eräänlaiseksi lasijyrkänne-tilanteeksi.

Miten EKP muuttuu Lagarden johdossa?

Siinä missä Lagarden edeltäjä, italialainen Mario Draghi, suututti saksalaiset koronlaskuilla ja isoilla osto-ohjelmilla, Lagarden uskotaan pyrkivän rakentamaan siltoja. Euroalueen velkakriisin vuosina hän esimerkiksi muodosti läheisen työyhteyden Saksan tuolloiseen valtiovarainministeriin Wolfgang Schäubleen, joka on tiukka talouskurin kannattaja.

Lagarde haluaa myös arvioida keskuspankin strategiaa uudelleen ja selvityttää rahapolitiikan vaikutuksia esimerkiksi inflaatioon tarkemmin. Samaa on esittänyt Olli Rehn.

Lue lisää: Maailma muuttui, keskuspankit ovat jääneet jälkeen – Suomen Pankin Olli Rehn haluaa uudistaa rahapolitiikan työkalupakkia.

Lagarde aikoo tuoda ilmastonmuutoksen vastaiset toimet osaksi EKP:n päätöksentekoa. Kriitikkojen mielestä se altistaisi keskuspankin liiaksi politiikalle, eikä Lagarde enää viime aikojen esiintymisissään ole pitänyt ilmastotoimia yhtä näkyvästi esillä kuin vielä alkukesästä nimityksensä yhteydessä.

Rahapoliittinen selvitystyö aloitetaan keskuspankissa todennäköisesti heti ensi vuoden alussa. Selvitykselle on juuri nyt sopivan rauhallinen hetki: EKP:lta ei odoteta suuria toimenpiteitä lähikuukausina. Markkina-analyytikot ennustavat pankin pitävän korot ja elvytysohjelmat ennallaan ensi vuonna.

Lagarde on sanonut myös haluavansa kansantajuistaa pankin viestintää. Keskuspankkien kieli on koukeroista ja vaikeaa. Tänään tiedotustilaisuudessa nähdään, miten Lagarde rahapoliittisista linjauksista kertoo.