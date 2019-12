Sunrise Avenuelle lisäkeikka Olympiastadionille – ensimmäisen liput myytiin hetkessä

Sunrise Avenue järkytti fanejaan kertomalla viikko sitten, että yhtyeen taru loppuu. Samalla julkistettiin Thank You for Everything -jäähyväiskiertue, joka huipentuu Olympiastadionilla järjestettävään konserttiin 15. elokuuta 2020.

Valtavan kysynnän takia yhtye päätti järjestää päätöskeikkansa aattona 14. elokuuta 2020 toisen konsertin Olympiastadionilla.

Sunrise Avenue & Friends -konsertti on erilainen, kuin kiertueen ja uran lopullinen päätöskeikka. Tapahtumassa nähdään yhtyeelle tärkeitä artisteja, jotka kipuavat lavalle heittämään hyvästejä Suomen kansainvälisesti menestyneimmälle bändille.

Sunrise Avenuen nokkamies Samu Haber toteaa tiedotteessa, että yhtyeen viimeinen ilta on varattu viimeiselle yhteiselle hetkelle fanien kanssa.

– Olisi outoa ottaa sinne vierailijoita. Mutta nyt kun tuli tämä bonuspäivä, saatiin hieno mahdollisuus kutsua lavalle meille tärkeitä ihmisiä matkan varrelta kokemaan jotain ainutlaatuista yhdessä koko kansan edessä.

