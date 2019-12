Tässä ovat Marinin hallituksen ministerit – joukko äänikuningattaria, pikapaluun tekijä, maailman nuorin pääministeri

Puolen vuoden aikana kahdeksan ministeriä on joko vaihtunut tai heidän salkkujensa sisältö on mennyt uusiksi.

Viiden puolueen hallitus on ollut kasassa puoli vuotta, mutta moni ministerinsalkun omistaja tai sisältö on jo vaihtunut. Myllerryksessä on etenkin SDP:n ministeriryhmä, jossa vähemmistö jatkaa täysin entisissä tehtävissään.

Uusi hallitus nimitetään lähipäivinä.

Lue tästä kuvaukset kaikista ministereistä.

Sanna Marin, pääministeri, SDP

Sanna Marinista tulee maailman nuorin istuva pääministeri Antti Rinteen eroon johtaneen poliittisen myllerryksen seurauksena.

Demarivaikuttajat äänestivät puolueen varapuheenjohtaja Marinin pääministeriehdokkaaksi sunnuntaina täpärästi. Ryhmänjohtaja Antti Lindtman jäi vain parin äänen päähän.

Marin oli eduskuntavaalien ääniharavia ja puolueensa suosituin poliitikko, jonka odotetaan nyt nostavan SDP:n alamaissa olevaa kannatusta.

Puoli vuotta pystyssä pysyneessä Rinteen hallituksessa Marin oli liikenne- ja viesintäministeri. Hän nousi näkyvään rooliin jo alkuvuonna sijaistaessaan vaalien alla sairastunutta Rinnettä SDP:n puheenjohtajana.

Marin sai ylistystä jo johtaessaan jämäkällä otteella Tampereen valtuuston riitaisaa kokousta, josta kuvatut videot nousivat nettihitiksi.

Tytti Tuppurainen, eurooppa- ja omistajaohjausministeri, SDP

Tytti Tuppurainen tiedotustilaisuudessaan eduskunnassa torstaina. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tytti Tuppurainen jatkaa eurooppaministerinä, mutta saa hoidettavakseen myös monen poliitikon kohtaloksi koituneen valtion omistajaohjauksen.

Tuppurainen haastoi Timo Harakan tavoin Rinteen SDP:n puheenjohtajakisassa pari vuotta sitten, mutta ministeriura Rinteen hallituksessa urkeni siitä huolimatta.

Tasa-arvokysymykset ovat Tuppuraisen sydäntä lähellä. Hän on demarinaisten puheenjohtaja.

Sirpa Paatero, kuntaministeri, SDP

Sirpa Paatero SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä sunnuntaina. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Sirpa Paatero putosi jo kerran hallituksesta, mutta saa pitää sittenkin salkkunsa, tosin kevennettynä.

Paatero kompastui omistajaohjausministerinä Posti-sotkuun, esitti eronpyyntönsä ja jäi sairauslomalle toissa perjantaina. Nyt Paatero tekee pikapaluun pelkkänä kuntaministerinä, kun omistajaohjausasiat siirtyvät Tytti Tuppuraiselle.

Rinteen luottonaiseksi kuvattu Paatero lienee eronneelle pääministerille SDP:n eduskuntaryhmästä kaikkein läheisin.

Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri, SDP

Timo Harakka saapumassa SDP:n puoluehallituksen kokoukseen puoluetoimistolle Helsingissä torstaina. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Timo Harakka ehti toimia puoli vuotta Rinteen hallituksen työministerinä, mutta nyt hänestä tulee Marinin hallituksen liikenne- ja viestintäministeri.

Harakka on omalla tontillaan ainakin viestintäministerinä, sillä hän oli ennen poliitikon uraansa Ylen toimittaja ja tuli tunnetuksi Musta laatikko -keskusteluohjelman vetäjänä vuosina 1997–2000. Harakka isännöi ja tuotti myös Pressiklubia.

Työministerinä Harakka saatteli historiaan aktiivimallin, jonka vastustaminen nosti oppositiossa SDP:n kannatusta.

Tuula Haatainen, työministeri, SDP

Tuula Haatainen SDP:n puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Helsingissä sunnuntaina. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Pitkän uran SDP:ssä tehnyt Tuula Haatainen ryhtyy Harakan seuraajaksi eli työministeriksi, jonka harteilla on hallituksen ehkä vaikein tehtävä, työllisyyden nostaminen.

Haatainen siirtyy ministeriksi eduskunnan varapuhemiehen paikalta ja tarjoaa samalla arvokkaan laskeutumispaikan hallituksesta pudonneelle Antti Rinteelle, joka siirtyy Haataisen tilalle puhemiehistöön.

Haatainen pelasti puolueensa myös lähtemällä ehdolle viime presidentinvaaleissa, joissa hän jäi kolmanneksi viimeiseksi.

Haatainen kuuluu heti hallituksen kokeneimpien joukkoon, sillä hän on ollut aiemmin opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeri. Haatainen toimi myös Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajana, mutta teki paluun eduskuntaan vuonna 2015.

Krista Kiuru, perhe- ja peruspalveluministeri, SDP

Krista Kiuru SDP:n puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Helsingissä sunnuntaina. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Politiikan myllerrystä kuvaa, että vähemmistö SDP:n ministeriryhmästä jatkaa Rinteen eron jälkeen samoissa tehtävissä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on toinen, jonka salkkuun ei tule muutoksia.

Kokenut Kiuru sai erityistä huomiota viime hallituskauden loppuvaiheen värikkäiden sote-neuvotteluiden keskushahmona, kun hän johti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Porilainen Kiuru on neljännen kauden kansanedustaja, joka on toiminut aiemmin asunto- ja viestintäministerinä, opetusministerinä sekä opetus- ja viestintäministerinä.

Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP

Ville Skinnari SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä sunnuntaina. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Myös lahtelainen Ville Skinnari jatkaa Krista Kiurun tavoin ministerinä samoissa tehtävissä.

Skinnari kuuluu SDP:n talousosaajiin, ja poliittisesti hänet sijoitetaan usein puolueen oikealle laidalle.

Skinnari on Marinin tavoin SDP:n varapuheenjohtaja. Toisen kauden kansanedustaja on entinen SM-tason jääkiekkoilija.

Hän on ex-kansanedustaja Jouko Skinnarin poika.

Katri Kulmuni, valtiovarainministeri, keskusta

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokouksen päätöksistä Helsingissä maanantaina. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni nappaa yllättäen Mika Lintilälle päätyneen rahaministerin salkun samassa rytäkässä, jossa SDP vaihtaa ministereitään.

Kannatuskuopassa rypevä keskustajohtaja voi yrittää saada raskaammalla salkulla lisää painoarvoa, jota ei ainakaan lisännyt hänen ponnettomaksi moitittu esiintymisensä Rinteen kaatamisessa viime viikolla.

Torniolainen Kulmuni oli eduskuntavaaleissa Lapin ääniharava.

Mika Lintilä, elinkeinoministeri, keskusta

Keskustan valtiovarainministeri Mika Lintilä saapui keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokoukseen Helsingissä maanantaina. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Mika Lintilän pesti valtiovarainministerinä jäi puolen vuoden mittaiseksi, sillä hän siirtyy Kulmunin tieltä elinkeinoministeriksi.

Kyseessä on paluu, sillä Lintilä oli jo Juha Sipilän hallituksen elinkeinoministeri. Lintilä on varsin kokenut poliitikko: hän on istunut eduskunnassa kaksikymmentä vuotta. Elinkeinoministeriksi hän nousi, kun Olli Rehn siirtyi Suomen Pankkiin joulukuussa 2016.

Antti Kaikkonen, puolustusministeri, keskusta

Antti Kaikkonen median haastateltavana eduskunnassa Helsingissä 29. marraskuuta. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Puolustusministerinä jatkava Antti Kaikkonen on monessa sopassa keitetty keskustavaikuttaja, joka hävisi syksyllä Kulmunille kisan puoluejohtajan paikasta.

Viidennen kauden kansaedustaja ei ole toiminut ministerinä ennen tätä vaalikautta.. Viime hallituskausi kului pääosin eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Kaikkosen uraa on varjostanut hänen Nuorisosäätiö-vaalirahoitusjutussa vuonna 2013 saamansa viiden kuukauden ehdollinen vankeustuomio.

Hanna Kosonen, tiede- ja kulttuuriministeri, keskusta

Hanna Kosonen Oliver Hoslet / EPA

Hanna Kosonen sijaistaa Annika Saarikkoa tiede- ja kulttuuriministerinä tämän äititiysloman ajan.

Hän on toiminut viime vaalikaudella keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Toisen kauden kansanedustaja Kosonen on entinen huippu-urheilija. Hän voitti hiihtosuunnistuksessa MM-kultaa ja pronssia vuosituhannen alussa.

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, keskusta

Jari Leppä saapui keskustan puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokoukseen Helsingissä maanantaina. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Jari Leppä edustaa hallituksessa keskustalaista kokemusta ja maatalouden tuntemusta sekä Kaakkois-Suomen vaalipiiriä. Leppä toimi Sipilän hallituksen maatalousministerinä keväästä 2017 lähtien.

Leppä on ammatiltaan maanviljelijä. Hän on kuudennen kauden kansanedustaja.

Maria Ohisalo, sisäministeri, vihreät

Maria Ohisalo tapasi oikeustoimittajia Helsingissä marraskuussa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka jatkaa Marinin hallituksessa sisäministerinä.

Viime eduskuntavaaleissa Ohisalo oli Helsingin äänikuningatar.

Sosiologiasta tohtoriksi väitellyt helsinkiläinen Ohisalo on työskennellyt köyhyystutkijana ennen poliitikon uraansa. Hän nousi voimalla valtakunnan julkisuuteen sijaistaessaan sairauslomalle jäänyttä Touko Aaltoa vihreiden puheenjohtajana syksyllä 2018.

Pekka Haavisto, ulkoministeri, vihreät

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi tiedotusvälineiden edustajia viime maanantaina. Seppo Samuli / Lehtikuva

Haavisto on yksi vihreiden perustajajäsenistä, jolla on hallituksessa pisin ministerikokemus. Haavisto on pyrkinyt kahdesti presidentiksi ja tullut molemmilla kerroilla toiseksi. Eduskunnassa hän on istunut useita kausia vuodesta 1987 lähtien ja ollut kahdesti ministerinä.

Haavisto johti puolueensa tänä keväänä kahteen vaalivoittoon ja oli yksi eduskuntavaalien ääniharavista. Puheenjohtajakausi päättyi Maria Ohisalon valintaan kesäkuussa.

Haavisto on parhaillaan keskellä kohua, joka liittyy syyrialaisen al-Holin leirin suomalaisten naisten ja lasten tilanteeseen. On epäselvää, millaisia suunnitelmia ulkoministeriössä on valmisteltu ja mikä näiden suunnitelmien toimeenpanossa on Haaviston rooli.

Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreät

Krista Mikkonen kertoi syksyn ajankohtaisista asioista Helsingissä marraskuussa. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Joensuulainen Krista Mikkonen tuo vihreiden ministeriryhmään maakuntien ääntä myös Marinin hallituksessa.

Mikkonen johti vihreiden eduskuntaryhmää suurimman osan viime vaalikautta.

Toisen kauden kansanedustaja on ollut vihreiden eduskuntavaaliehdokkaana kolme kertaa ennen kuin hän pääsi läpi Savo-Karjalan vaalipiirin ainoana vihreänä kansanedustajanä.

Li Andersson, opetusministeri, vasemmistoliitto

Li Andersson eduskunnassa Helsingissä viime tiistaina. Jussi Nukari / Lehtikuva

Turkulainen Li Andersson oli eduskuntavaalien äänikuningatar ja toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas koko maassa, mutta Sanna Marinin nousu SDP:n johtoon voi kiristää kisaa.

Marin hävisi äänikuningattaren tittelin vaaleissa Anderssonille, jolla on ollut useiden kyselyjen perusteella enemmän vetovoimaa kuin muilla puoluejohtajilla.

Vasemmistoliitto valitsi Anderssonin viime kuussa jatkokaudelle puheenjohtajana. Vastaehdokkaita ei ollut.

Opetusministerinä jatkava Andersson on hallituksessa ensimmäistä kertaa. Oppositiossa Andersson profiloitui suora- ja sujuvasanaisena oikeistopolitiikan arvostelijana.

Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeri, vasemmistoliitto

Aino-Kaisa Pekonen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä marraskuussa. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kolmannen kauden kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jatkaa sosiaali- ja terveysministerinä.

Pekonen jakaa ministerinsalkkunsa Hanna Sarkkisen kanssa kahden vuoden jaksoon. Pekonen aloittaa ministerinä.

Sanavalmis Pekonen on toiminut ennen poliittista uraansa lähihoitajana. Hän on perehtynyt varsin hyvin esimerkiksi sote-uudistukseen.

Riihimäkeläinen Pekonen oli viime vaalikaudella vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri, RKP

Anna-Maja Henriksson saapumassa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kutsumaan neuvotteluun torstaina. Jussi Nukari / Lehtikuva

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson jatkaa oikeusministerinä jo neljännen pääministerin hallituksessa, sillä ennen Rinnettä ja Marinia hän toimi oikeusministerinä 2011–2015 Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa.

Henriksson ryhtyi johtamaan RKP:tä läpi puolueelle harvinaisen oppositiotaipaleen, kun hänet valittiin RKP:n ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi kesällä 2016.

Pietarsaarelainen Henriksson istui edellisen eduskuntakauden perustuslakivaliokunnassa.

Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, RKP

Thomas Blomqvist Karoliina Simoinen / Yle

Thomas Blomqvist on kokenut RKP:n edustaja ja toiminut viimeksi eduskuntaryhmän puheenjohtajana. RKP:lle hieman yllättäen lohjennut toinen ministerisalkku meni puheenjohtaja Henrikssonin mukaan Blomqvistille, koska tämä on tehnyt eduskunnassa pitkään töitä ja nyt "oli hänen vuoronsa".

Tammisaaresta kotoisin oleva maanviljelijä nousi eduskuntaan vuonna 2007.

