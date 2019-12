"Näkövammaisenkin pitää saada tietää, mitä teatterissa tapahtuu". Katso video, miten kuvailutulkki muuttaa ilmeet ja eleet puheeksi

Myös näkövammaiset haluavat teatterielämyksiä. Kun näytelmässä on hiljainen hetki, ääneen pääsee kuvailutulkki

Teatteriyleisö nauraa katketakseen, mutta näyttämöltä ei kuulu mitään. Näkövammaisella katsojalla ei ole aavistustakaan näyttämön tapahtumista, jos joku ei niitä hänelle sanoilla kuvaile.

Tamperelainen teatteriyhdistys Sokkelo haluaa näkövammaiset tasavertaiseksi yleisöksi.

– Lain mukaan kaikkien pitäisi pystyä yhdenvertaisesti käyttämään yhteiskunnan palveluita esimerkiksi tietotekniikan osalta. Mutta entä sitten nautinnot ja elämän rikkaus, kysyy Sokkelon johtaja Santtu Salminen.

Hän on kirjoittanut Sokkelolle jännitysnäytelmän Fedoriam, joka on määrä saada ensi-iltansa vielä loppuvuoden aikana. Mukana on 12 kuvailutulkkauksen opiskelijaa Tampereen yliopiston käännöstieteiden laitokselta.

Teatteria ja taidetta halutaan tarjota myös näkövammaisille. Kuvailutulkkauksen opiskelija Niina Ollanketo harjoittelee jännitysnäytelmä Fedoriamin tulkkaamista tamperelaisessa teatteriyhdistys Sokkelossa.

"Taipuu kuin jousi"

Kuvailutulkki ei tulkitse, vaan muuttaa näkyvää sanoiksi.

– Tähän vaaditaan herkkyyttä, hyviä viestintätaitoja ja kykyä katsoa myös kriittisesti. Pitää osata nopeasti löytää olennaisin. Varsinkin teatterissa on haaste tietää, kuika kauan yksittäinen kuvatulke saa kestää, sanoo yliopistonlehtori Anne Ketola.

Kuvailutulkkaus Muuttaa näkymän sanoiksi.

Kuvailutulkki muuttaa näkemänsä puheeksi tai kirjoitukseksi.

Tavoitteena on, että heikkonäköinen tai sokea pääsee osalliseksi elokuvista, teatterista ja kuvataiteista yhdenvertaisesti näkevien kanssa.

Myös vanhukset ja maahanmuuttajat sekä autismikirjon ihmiset saattavat hyötyä kuvailutulkkauksesta.

Käyttäjinä tiedetään olevan myös rekkakuskeja, jotka kuuntelevat ajaessaan elokuvia.

Edunvalvojana, asiantuntijana ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitäjänä Suomessa toimii Näkövammaisten Kulttuuripalvelut ry. Lähde: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry (siirryt toiseen palveluun), joka on Näkövammaisten liiton (siirryt toiseen palveluun) jäsenyhdistys.

Sokkelon mukana on 12 opiskelijaa, joista yksi on Niina Ollanketo. Hän sanoo, että tulkin ja kääntäjän tausta helpottaa työtä, sillä silloin on jo oppinut käyttämään sanoja tehokkaasti.

– Olennainen riippuu asiayhteydestä. Kun jokin mikä ei kuulu saa yleisön nauramaan tai järkyttymään,näkövammaisenkin pitää saada tietää se, kertoo Niina Ollanketo käytännön työstään.

– Kun näyttelijä taipuu kaarelle taakse ja toinen vetää hänet niskasta pystyyn, miten sanoittaa se? Sanoitin niin, että mies taipuu kuin jousi ja toinen riuhtaisee hänet kauluksesta ylös.

Suomessa Elokuvasäätiö ja Yleisradio ovat ottaneet käyttöön kuvailutulkkaamisen.