KRP selvittää Soldiers of Odinin itsenäisyyspäivän mielenosoitusta – Helsingin poliisin mukaan joukossa oli uusnatsijärjestön jäseniä

Soldiers of Odin -ryhmän mielenosoitukseen osallistui poliisin mukaan noin 250 ihmistä. Helsinki ilman natseja -mielenilmauksessa taas oli poliisin mukaan noin 2 700 osanottajaa. Marja Väänänen / Yle

KRP:llä on jo yksi esitutkinta meneillään Soldiers of Odinista.

Keskusrikospoliisi ryhtyy selvittämään äärioikeistolaisen Soldiers of Odin -ryhmän itsenäisyyspäivän mielenosoitusta.

KRP kertoo Twitterissä arvioivansa, onko syytä epäillä, että mielenosoitus olisi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan jatkamista. Mielenosoituksessa nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marsseilla on kuultu.

Lisäksi Helsingin poliisi kertoi aiemmin, että Soldiers of Odinin mielenosoitukseen osallistui henkilöitä, jotka ovat olleet mukana Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnassa.

Keskusrikospoliisissa on jo meneillään yksi esitutkinta Soldiers of Odinista. Kyseessä on epäilty laittoman yhdistystoiminnan jatkaminen. Jos itsenäisyyspäivän tapahtumissa ilmenee uutta aihetta epäillä rikosta, sen tutkinta liitetään KRP:n mukaan jo aloitettuun esitutkintaan.

Vastarintaliikkeellä määräaikainen toimintakielto

Korkein oikeus (KKO) määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon maaliskuussa. Samalla KKO myönsi järjestölle valitusluvan jutussa, joka koskee sen määräämistä lakkautettavaksi. Toimintakielto on voimassa, kunnes KKO on ratkaissut asian lopullisesti.

Sekä Pirkanmaan käräjäoikeus että Turun hovioikeus ovat aiemmin antaneet päätökset, joiden mukaan PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava. Hovioikeuden mukaan yleinen etu vaatii PVL:n lakkauttamista muun muassa liikkeen väkivaltaisuuden vuoksi.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen epäillään jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä. Poliisi kielsi etukäteen mielenosoituksen, jota Kohti vapautta -liike suunnitteli itsenäisyyspäivälle.