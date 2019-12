Joululahjan ostaminen itselle on aikuisen leikkiä – 9 vinkkiä omaan pakettiin

Leikkimisen tarve ei jää vain lapsuuteen. Myös aikuinen leikkii, etenkin jouluisin.

Monitieteellisen Pori Laboratory of Playn tutkimuspäällikkö Katriina Heljakka on tutkinut leikin ilmenemismuotoja. Hänen mukaansa joulu on leikin aikaa.

– Leikki on mielihyvän sävyistä toimintaa, jolla ei pidä olla hyötytarkoitusta tai hyödyn tavoittelua, sanoo Heljakka.

Aikuisten leikit muodostuvat usein trendeiksi. Kynnys kokeilla laskee, kun huomaa, että muutkin tekevät samoin. Pakohuoneet ja lautapelit ovat suosittuja.

Mutta kädet kaipaavat myös hypisteltävää.

– Ilman muuta aikuiset leikkijät haluavat toimia materiaalien kanssa, Heljakka sanoo.

Viime vuosina on askarreltu tonttuovia ja leivottu yhä näyttävämpiä piparkakkutaloja. Jouluisia miniatyyriasetelmia rakennetaan kenkälaatikoihin, nukkekoteihin ja lasipurkkeihin.

Tutkimuspäällikkö Katriina Heljakka tutkii leikkiä. Petra Laurila

Yksi tapa leikkiä on ostaa itselleen joululahja, paketoida se kauniisti ja laittaa kuusen alle odottamaan.

Monelle lahjapaketti on kodin sisustamista juhlaan. Estetiikka tuo mielihyvää.

– Koristelu liittyy vahvasti aikuisten leikkitoimintaan. Se on periaatteessa hyödytöntä, mutta se on hyvinvointia tuottavaa, koska se saa meidät iloiselle mielelle.

Paketti kuusen alla tuo muistoja lapsuudesta ja on osa joulun tarinaa. Sen avaaminen tuottaa iloa, vaikka tietäisi mitä se sisältää.

– Viime vuosien aikana on ollut valloillaan unboxing-trendi. Ihmiset dokumentoivat pakettien avaamisen ja jakavat sen sosiaalisessa mediassa, Heljakka sanoo.

Oma lahja voi olla myös aineeton. Yle kokosi vinkkejä omaan pakettiin.

1. Uusi harrastus, ainakin kokeeksi

Mitä harrastusta olet aina halunnut kokeilla? Yhden kerran kokeilutunnin voi ostaa esimerkiksi ratsastustunnille, soitto- tai laulutunnille, tanssitunnille ja ryhmäliikuntaan. Jos et saanut lapsena ponia joululahjaksi, niin ainakin pääset rapsutusetäisyydelle.

Vuodenvaihteen jälkeen voi miettiä, haluaako jatkaa harrastuksen parissa tai palata siihen uudelleen vuoden kuluttua. Voi myös olla, että kokeilu olikin huti. Ensi vuonna sitten jotain ihan muuta!

2. Taulu tai kehystetty juliste

Mitä kuvaa sinä haluat katsoa kotonasi ensi vuonna? Tauluja löytää esimerkiksi kirpputoreilta, nettikaupoista ja gallerioista. Kehykset tekevät julisteesta ja valokuvasta sisustuselementin. Olisiko joululomalla aikaa piirtää tai maalata itse? Arvottoman taulun voi myös tuunata mieleisekseen.

3. Villasukat

Villasukat lämmittävät ja itselleen neuloessa löytää varmasti mieleisen värin. Mallin voi valita inspiraatiokuvien avulla. Jos tavallinen raita ja ruusu eivät kiinnosta, voi neuleella ottaa kantaa. Kantapäästä ei kannata tehdä kynnyskysymystä, sillä putkisukan voi kutoa ilman sitäkin. Helpommallakin pääsee; Valmiita villasukkia myydään usein joulua edeltävissä myyjäisissä.

4. Aikaa parhaan ystävän kanssa

Jouluyllätys, kuten yhteinen koti-ilta, glögin ja naposteltavien tarjoaminen, ilahduttaa myös itseä. Vieraita tulee kutsuttua kotiin nykyään niin harvoin. Ystävyys on kaksisuuntaista ja yhteisestä illasta tulee hyvä mieli molemmille.

5. Pääsylippu

Tämä hankitaan tapahtumaan, messuille, teatteriesitykseen, elokuviin tai konserttiin. On tärkeää, että se on sellainen juttu, jonne itse haluaa mennä. Samalla saa jotain odotettavaa joulun jälkeen. Mukaan voi ottaa kaverin tai kokeilla, miltä tapahtumaan osallistuminen tuntuu ihan yksin, kun ympärillä on muita samanhenkisiä ihmisiä.

6. Hyvä, huolella valittu kirja

Kirjan voi ostaa, tai lainata kirjastosta. Löytyisikö sopiva kirja tämän vuoden Finlandia-ehdokkaista tai Tieto-Finlandia-ehdokkaista? Kalle Päätalon syntymästä on tänä vuonna kulunut 100 vuotta. Kirjaa käperrytään lukemaan jouluna, kun halutaan hetki omaa aikaa. Kirjat ruokkivat mielikuvitusta.

7. Herkkukori

Kori tai laatikko, johon kokoaa maistiaisia kaikesta siitä pikkumakeasta, jota haluaa joulun aikaan herkutella. Mukaan kannattaa valita pikkupussi terveellisiä pähkinöitä, jos ne maistuvat. Sopii hyvin kirjalahjan pariksi. Voi nostaa sohvapöydälle ja laittaa sivuun, kun siltä tuntuu.

8. Kävely luonnossa tai kaupungilla

Joululomalla on mahdollista ulkoilla päivällä ja nauttia auringonvalosta. Oma joululahja voi olla retki lähimetsään, sillä jo 20 minuutin oleskelu metsässä laskee verenpainetta. Hermostuttavatko joulukiireet? Luonnossa liikkuminen vähentää myös stressiä, päänsärkyä, vihaa ja ahdistusta. Retkikohteita voi etsiä esimerkiksi Metsähallituksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Onko jokin nähtävyys, jonka haluaisit käydä katsomassa naapurikaupungissa? Iltakävelyllä voi ihastella naapureiden jouluvaloja.

9. Joulusaunan hemmotteluhetki

Joulusauna on kiireetön, puhdas ja hämärä. Omassa saunassa voi laittaa tuoksuvan naamion ja pestä varpaat kanelintuoksuisella saippualla. Itse tehty saippua tuo tunteen hemmottelusta.

Talonyhtiöissä joulusauna lämpiää usein ilmaiseksi ja vuoronsa saavat miehet ja naiset. Ulkosauna lämpiää puilla ja sinne hiivitään lumista polkua pitkin.

