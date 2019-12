Neljä peräkärryllistä koneita ja laitteita takavarikkoon Jyväskylässä – poliisi tutkii mittavaa omaisuusrikosten kokonaisuutta

Takavarikoidun tavaran joukossa on muun muassa kokonainen aurinkokennojärjestelmä.

Poliisi tutkii Keuruulla laajaa omaisuusrikosten kokonaisuutta.

Rikosvyyhti lähti purkautumaan viime viikolla kotietsinnästä Jyväskylän Kuohulla. Autokorjaamona toimivasta kiinteistöstä takavarikoitiin neljä peräkärryllistä tavaraa, lähinnä erilaisia koneita ja laitteita.

Joukossa on muun muassa sähkötyökaluja, lämpöpuhaltimia ja kokonainen kesämökin aurinkokennojärjestelmä. Poliisin mukaan suuri osa tavarasta on tunnistettavaa.

Poliisi lähti alun perin tutkimaan kahta törkeää varkautta, mutta pian selvisi, että kyse monikymmenkertaisesta määrästä tapauksia.

– Me olemme peranneet pelkästään Keuruun tutkinta-alueen tapauksia, niitä tulee luultavasti viitisenkymmentä kaiken kaikkiaan. Eivätkä nämä herrat ole pelkästään tällä alueella liikkuneet, sanoo tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Kari Aaltio.

Poliisi otti tiistaina tapauksen tiimoilta kiinni kaksi henkilöä, ja esitti molempia vangittavaksi. Käräjäoikeus päätti aloittaa vangitsemisoikeudenkäynnin lauantaiaamuna kymmeneltä.

– Pääepäilty tuli saliin kello 10:03. Puolustusasianajaja ilmoitti heti, että vapudenmenetysaika on yli neljä vuorokautta, ja hänen päämiehensä on vapautettava välittömästi. Tuomari luki lakikirjaa, ja tuli siihen päätökseen, että näin on, Aaltio kertoo.

Toinen epäilty selvitti omalta osaltaan kaksi törkeää varkautta jo ennen oikeudenkäyntiä.

– Hän liittyy aika moneen muuhunkin juttuun vielä. Katsoin kuitenkin, että hänen vaatimisensa vangittavaksi olisi kohtuutonta, koska henkilö, joka kiistää, pääsee ilman käsittelyä prosessuaalisilla syillä, sanoo Aaltio.

Molemmat epäillyt ovat siis vapaana, ja tutkinta on aivan alkuvaiheessa.

– Tässä on iso homma pelkästään selvittää, mistä tavara on peräisin, Aaltio sanoo.