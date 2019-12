Keskustan Katri Kulmuni kertoo Facebookissa Antti Rinteen syrjäyttämisestä: Posti-kiistassa syöksykierre, joka olisi syönyt hallituksen toimintakyvyn

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) on kertonut Facebook-sivuillaan syitä siihen, miksi puolueen mielestä Antti Rinteen (sd.) oli erottava pääministerin paikalta.

Kulmunin mukaan Rinne oli ajautumassa Posti-kiistassa syöksykierteeseen, joka olisi syönyt koko hallituksen toimintakyvyn.

– Peli oli pakko viheltää poikki ja jatkuvasti paheneva tilanne rauhoitettava. Perustelen tätä ratkaisua sillä, että pääsemme eteenpäin tärkeissä asiakysymyksissä, Kulmuni kirjoittaa.

Hän myös nostaa esiin vaikeaksi odotetun työmarkkinakevään. Kulmuni kirjoittaa, ettei hän usko, että aiempaa menoa jatkamalla hallitus olisi kyennyt olemaan keväällä parhaassa mahdollisessa iskussa.

Kulmunin mukaan jommankumman työmarkkinaosapuolen näkemyksen puolesta liputtaminen jo ennakolta tuli tavaksi, vaikka asioihin pitäisi suhtautua puolueettomasti.

– Kaikenlaiset ennakkoasennot ainoastaan vaikeuttavat työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja. Hallituksesta käsin sen ymmärryksen antaminen, että nyt on oikein luvan kanssa paikka vetää kotiinpäin, johtaa itseään toteuttavaan kehään, Kulmuni kirjoittaa.

Kulmunin mukaan työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut vaikeutuvat, kun on ennalta luotu odotus, että hallituksen tai jonkin sen puolueen kautta asiat saa hoidettua paremmin. Hän painottaa, että hallituksen on edesautettava kaikin keinoin neuvottelurauhaa.

"Tulee olla kyky tehdä vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen"

Hän nostaa kirjoituksessaan esiin myös työllisyystoimet ja valtion omistajaohjauksen. Kulmunin mukaan keväällä on edessä uusien työllisyystoimien linjaaminen, jota on valmisteltu kolmikantaisissa työryhmissä. Hänen mukaansa lopullinen vastuu on hallituksella.

– Mikäli tuloksia kolmikantaisesti ei synny, tulee päätöksiä syntyä yksin hallituksen voimin. Oma arvioini on, että tulemme onnistumaan vain, mikäli viestimme työmarkkinaosapuolille on, että hallitus tekee päätökset kaikissa oloissa. Meillä tulee olla kyky tehdä tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen.

Myös omistajaohjauksessa Kulmuni näkee parantamisen varaa, ja toivoo, että siitä keskustellaan myös hallituksen sisällä.

– Yksi vahvimpia linjauksia on, että yhtiöiden johtaminen ja operatiiviset päätökset kuuluvat yhtiöiden johdolle, eikä ministeri puutu johdon yksittäisiin päätöksiin. Omistaja nimittää yhtiön hallituksen ja asettaa sen toimintaa ohjaavat suuret linjat. Hallituksella on kuitenkin näiden linjausten sisällä oma toimintavapaus ja siihen liittyvä vastuu. Haluamme käydä näistä ylläolevista asioista keskustelun hallituksen sisällä.

Kulmunin mukaan tavoitteena pitää olla se, että hallitus on jatkossa nykyistä yhtenäisempiä ja toimintakykyisempiä.

