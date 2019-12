Analyysi: Yhden sortin sote-soppa tämäkin, ministeriö pyysi kielenhuoltajien apua nimisotkuun – maakunta ei voi olla monen alueen nimi

Sote-kiistelyssä on riittänyt suuria käänteitä ja paljon tunteita herättäneitä ongelmia. Uusin ihmettelyn aihe on se, millä nimellä kutsutaan alueita, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Hallitusohjelmassa alueet nimettiin maakunniksi, mutta hallitusohjelmassa ei otettu kantaa nykyisten maakuntien liittojen nimiin. Nykyisin maakunnilla tarkoitetaan maakuntien liittojen 18 toimialuetta.

Kyllä – ministerit joutuvat nimeämään jomman kumman uudelleen.

Kotus suositti vuonna 2015 uusille hallinnollisille alueille nimitystä maakunta. Aiemmassa uudistuksessa nimiongelma ei noussut esiin, koska maakuntien liittojen tehtävät oli tarkoitus siirtyä uusille maakunnille.

Koska molempia alueita ei voi jatkossa nimittää maakunniksi, sosiaali- ja terveysministeriö turvautui Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) apuun.

Miksi Kotusta tarvittiin avuksi? Syy havainnollistuu kipeästi Savossa.

Miksi nimellä on merkitystä?

Viime hallituskaudella sote-valmistelussa puuhattiin Etelä-Savon maakuntaa. Sitä valmistelivat yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Etelä-Savon keskuspaikka on Mikkeli ja Itä-Savon Savonlinna.

Sitten Itä-Savon sairaanhoitopiirien kunnat saivat idean. Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava ilmoittivat, että haluavat olla mukana Pohjois-Savon sote-valmistelussa.

Itä-Savo haluaa siis liittyä tulevan Pohjois-Savon sote-valmisteluun, vaikka se perinteisen maakuntajakonsa puolesta kuuluu edelleen Etelä-Savon maakuntaan.

Nyt pitäisi siis päättää, miksi nimitetään sitä kokonaisuutta, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta ja mikä taas annetaan nimeksi sille kokonaisuudelle, jota kutsutaan nykyisin maakunnaksi.

Toisin sanoen kutsutaanko sitä aluetta, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta ja johon Itä-Savon kunnat haluavat liittyä maakunnaksi. Vai kutsutaanko maakunnaksi nykyistä Etelä-Savon maakuntaliiton toimialuetta (maakuntaa), johon Itä-Savon kunnat muilta paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kuuluvat.

Näillä näkymin nykyiset maakuntien liitot (nykyiset maakunnat) jatkavat toimintaansa nykyisen aluejaon pohjalta.

Tällä hetkellä maakuntia on Manner-Suomessa 18, ja jokaisella niillä on maakuntajohtaja ja oma maakunnan liitto. Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Maakuntaliittojen päätehtävinä ovat alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus.

Kotus suosittaa tulevien sote-järjestäjien nimeksi maakuntaa

Kotus suositti tänään, että termiä maakunta – landskap käytetään alueista, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Kotus perustelee suositustaan sillä, että mahdollisuuksien mukaan pitäisi hyödyntää jo olemassa olevia ja vakiintuneita nimityksiä. Sote-palveluita järjestävät alueet tulevat jatkossa todennäköisesti olemaan kansalaisen kannalta keskeisin hallinnollinen yksikkö.

Ihmisten kannalta on myös tärkeää, että sen tahon nimi, joka tuottaa kansalaisille keskeisiä palveluja, on ymmärrettävä ja selkeä.

Maakuntaa on käytetty hallinnossa ja mediassa nimenomaan tulevien itsehallinnollisten alueiden nimityksenä jo useiden vuosien ajan.

Jos maakunta-sanaa ruvetaan käyttämään uusista sote-palveluita järjestävistä alueista, on maakunnan liitto kuitenkin korvattava uudella nimityksellä.

Entäs se Itä-Savon sote-suunta?

Tulevina viikkoina ministeriryhmä linjannee, mitä nimeä käytetään alueesta, joka vastaa sote-palveluista ja pelastustoimesta.

Tämä ei ole pikkuasia. Jos maakunta nimi otetaan käyttöön, virkamiesten pitää muuttaa nykylainsäädännössä kaikki termit, koska maakunnalla tarkoitetaan jatkossa eri asiaa kuin nyt.

Myös maakuntajohtajien titteli on mietittävä uudestaan, jos nykymaakunnat nimetään uudelleen.

Keskusta lienee Kotuksen suositukseen tyytyväinen, demareilla taas voi olla nimityksestä enemmän nielemistä. Heille varmaan olisi sopinut jokin muukin nimi kuin maakunta.

Ministerien on myös linjattava, voiko Itä-Savo olla Pohjois-Savon soten osa.

Kysymys on nykyiselle Etelä-Savolle merkittävä: Itä-Savon lähtö kuihduttaisi vanhenevaa Etelä-Savoa entisestään. Jotkut pelkäävät myös, että luvan antaminen yhdelle, aloittaisi maakuntarajojen loputtoman veivauksen muuallakin Suomessa.

P.s. Onnittelut, jos luit tämän jutun loppuun! Asia on tärkeä, mutta vaikea. Itselläni meni lukuisia tunteja ymmärtää, mistä on kysymys. Onneksi kaikki sotessa ei ole näin monimutkaista.