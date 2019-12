Suomella on "melko täsmällinen" suunnitelma, miten al-Holin leiriläiset siirrettäisiin Suomeen

Syyrian Al-Holin leirille on eristetty noin 11 000 ulkomaalaista, jotka on tuotu Isisin hallitsemilta alueilta.

Suunnittelua on johtanut ulkoministeriö. Myös HUS:in lääkäreitä on suunniteltu lähetettävän auttamaan leiriläisiä.

Ylen tietojen mukaan Suomella on olemassa aiemmin tiedettyä tarkempi suunnitelma siitä, miten Syyriasta al-Holin leiristä siirrettäisiin Suomen kansalaiset takaisin Suomeen.

Siirtoa on selvitelty ulkoministeriön johdolla. Suunnittelussa on ollut mukana muitakin ministeriöitä, ainakin sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Ylelle puhuvat lähteet eivät halua nimeään julkisuuteen. Asiakirjat, joissa suunnitelmaa on käsitelty, on lähteiden mukaan turvaluokiteltu niin että niitä ei voida julkistaa.

Ylen tiedot useista lähteistä kertovat, että virkamiehet ovat valmistelleet ulkoministeriön johdolla sekä lasten että aikuisten tuomista Suomeen. Tilanne on vaihdellut niin, että välillä on suunniteltu koko ryhmän, välillä vain osan siirtämistä. Suunnitelmaa kuvataan melko täsmälliseksi.

Suunnitelma on edelleen voimassa. Tällä varaudutaan siihen, että Suomen kansalaisia ei kuolisi leirillä olojen huonontuessa. Jos olot huonontuisivat äkkiä esimerkiksi talvisäiden takia, Suomella olisi valmis suunnitelma siirtoa varten, virkamieslähde kertoo Ylelle.

Lähtökohta on ollut lasten siirtäminen, mutta käytännössä leiriltä ei luovuteta lapsia ilman aikuisia, Suomelle on selvinnyt keskusteluissa. Siksi Suomi on päätynyt valmistelemaan kaikkien leiriläisten siirtämistä.

Suomesta on suunniteltu myös avustavan henkilökunnan ottamista mukaan auttamaan siirrossa. Ylen tietojen mukaan on suunniteltu, että esimerkiksi HUS:ista siirrettäisiin lääkäreitä auttamaan leiriläisiä. HUS ei kuitenkaan ole suostunut heitä lähettämään, muun muassa siksi ettei lähetettävien henkilöiden turvallisuutta olisi pystytty takaamaan.

Myös muiden EU-maiden kanssa on käyty keskustelua leiriläisten siirtämisestä.

Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi viikko sitten, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) syrjäytti virkamiehen, jolla oli eri näkemys leirillä olevien auttamisesta. Haavisto on pyytänyt tilannetta anteeksi ja sanonut, että virkamies voi palata tehtäviinsä.

Hallitus ei ole tehnyt leiriläisten siirtämisestä poliittista päätöstä. Asiaa on sivuttu vain hallituksen iltakoulussa.

