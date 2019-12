Analyysi: Hallituskriisin jälkeen palataan vielä tapahtumien lähtöpisteeseen – Miten käy Postin hallitukselle?

Uusi hallitus palaa Postin asiaan varmasti sen jälkeen, kun se on nimitetty.

Sen jälkeen kun maan hallitus on saatu parsittua kasaan, sen pitää alkaa miettiä Postin hallituksen asemaa, kirjoittaa Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala.

Ympäri mennään ja yhteen tullaan. Vanha sanonta pätee varmasti myös Posti-kohuun.

Kun vanhat hallituspuolueet ovat saaneet valittua uudet ministeriehdokkaat tehtäviinsä, Postin hallituksen asema noussee varmasti uudelleen Sanna Marinin (sd.) hallituksen pöydälle.

Tässä asiassa uusi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on paljon vartijana.

Mutta miksi asiaan pitää palata jälleen uudelleen?

Rinne roimi hallitusta kovin sanoin

Vastaus kysymykseen on yksinkertainen. Demarit ovat olleet yhtiön hallituksen toimintaan kaikkea muuta kuin tyytyväisiä.

Puolueen puheenjohtaja Antti Rinne purki tuohtumustaan toissa viikon tiedotustilaisuudessa, jossa hän kertoi ministeri Sirpa Paateron (sd.) erosta.

– On ollut erittäin raskauttavaa, että Posti on antanut harhauttavaa tietoa omistajalle siitä, miksi työehtosopimussiirto pitäisi tehdä. Posti on väittänyt virheellisesti, että kilpailijat käyttävät paketti- ja verkkoliiketoiminnassa työnantajan näkökulmasta halvempaa työehtosopimusta.

Rinteen väite näyttää pitävän paikkaansa. Yle pyysi ja sai valtioneuvostolta liikkeen luovutukseen liittyviä asiakirjoja, joilla Posti piti omistajaa kartalla tapahtumista.

Posti kertoo asiakirjoissa omistajaohjausministerille ja hänen avustajilleen, ettei yhtiö tavoittele kilpailijoita heikompia työehtosopimuksia.

– Tavoitteemme on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot, Posti kirjoittaa ministeriölle.

Postin suurimmat kilpailijat ovat olleet ihmeissään väitteestä. Esimerkiksi PostNord ja Matkahuolto käyttävät Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton (AKT) työehtosopimusta, jota pidetään alalla yleisesti kalliimpana kuin Postin käyttämää työehtosopimusta.

Yhtiöiden mukaan AKT:n sopimusta sovelletaan yhtiöissä myös pakettilajittelijoihin, joiden työehtoja Posti halusi rukata.

Posti on perustellut toimiaan myös kirjevolyymin rajulla laskulla, minkä lisäksi yhtiö kilpailee omien sanojensa mukaan yhä tiukemmin kirjepostin jakelussa muiden yhtiöiden kanssa.

Kilpailijat ovat lähinnä sanomalehtiyhtiöiden jakeluyrityksiä, joille Posti kertoo hävinneensä useita kilpailutuksia viime vuoden aikana.

Tilanne on Postille vaikea, sillä perinteinen postiliiketoiminta on tuottanut yhtiölle viime vuosina voittoa. Muut liiketoiminta-alueet ovat puolestaan olleet Ylen Motin mukaan vaikeuksissa.

Uusi hallitus, uudet linjaukset

Moni asia on muuttunut sitten Rinteen tiedotustilaisuuden.

Hallituksella on paitsi uusi pääministeri Sanna Marin, mutta myös tuore omistajaohjausministeri. Tytti Tuppurainen sai eurooppaministerin vastuiden lisäksi omistajaohjauksen tehtävät.

Samalla riitatilanne pakettilajittelijoiden osalta on nyt ohi ja uusi hallitus voi tarkastella Postin johdon toimintaa osakeyhtiölain näkökulmasta.

Lain mukaan yrityksen pitää tuottaa omistajilleen voittoa. Tämän takia yhtiön pitää tarkkailla ympäristöä ja tehdä muutoksia, jos yhtiön kannattavuus uhkaa heikentyä.

Osakeyhtiön toiminnasta voi määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä, mutta Helsingin Sanomien mukaan näin ei ole Postin kohdalla tehty. (siirryt toiseen palveluun)

Nyt uuden hallituksen pitää siis tulkita, onko Postin hallitus ajanut asiaansa hyväksyttävillä keinoilla vai ei. Ja onko se säilyttänyt omistajan luottamuksen?

Mikäli luottamusta ei ole, omistaja voi järjestää yhtiökokouksen, jossa yhtiön hallituksen kokoonpano vaihtuu.

Tämä on Marinin hallituksen yksi ensimmäisistä koetinkivistä.

